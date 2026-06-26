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Policzyli, jak bardzo brexit uderzył w brytyjską gospodarkę. Polska skorzystała

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:47
Policzyli, jak bardzo brexit uderzył w brytyjską gospodarkę. Polska skorzystała
Policzyli, jak bardzo brexit uderzył w brytyjską gospodarkę. Polska skorzystała/Shutterstock
Brexit nadal odbija się na brytyjskiej gospodarce. Według raportu Allianz Trade po dekadzie od referendum PKB Wielkiej Brytanii jest o 2–4 proc. niższy, niż byłby bez wyjścia z UE. Na zmianach skorzystały jednak m.in. Polska i Irlandia, zwiększając udział w brytyjskim imporcie towarów przemysłowych.

Skutki brexitu

Autorzy opracowania wskazują, że brexit doprowadził do osłabienia powiązań handlowych między Wielką Brytanią a UE, ale jednocześnie nie wszystkie obserwowane zmiany gospodarcze można przypisać wyłącznie opuszczeniu Wspólnoty.

Według raportu udział wartości dodanej pochodzącej z Unii Europejskiej w brytyjskim popycie końcowym na wyroby przemysłowe spadł w latach 2016-2022 z 52 proc. do 39 proc. W tym samym czasie udział Chin wzrósł o 8 pkt proc., co uczyniło w 2022 r. je największym pojedynczym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii. Udział Stanów Zjednoczonych zwiększył się o 2 pkt proc., natomiast udział Niemiec spadł o 8 pkt proc., przez co kraj ten stracił pozycję najważniejszego partnera na rzecz Chin i USA.

Jedynie Polska i Irlandia zwiększyły swoje udziały w brytyjskim rynku

Jednocześnie udział UE w całkowitym imporcie towarów do Wielkiej Brytanii obniżył się do 43 proc. z 57 proc. dekadę wcześniej. Wśród państw członkowskich jedynie Polska i Irlandia zwiększyły swoje udziały w brytyjskim rynku towarów przemysłowych, podczas gdy większość krajów Europy Zachodniej odnotowała spadki.

Zdaniem Allianz Trade utrzymanie, a nawet zwiększenie udziałów polskich eksporterów świadczy o ich zdolności do dostosowania oferty do zmieniającej się struktury brytyjskiego przemysłu. W latach 2016-2025 brytyjska produkcja przemysłowa zmniejszyła się wprawdzie o 1,4 proc., jednak w wielu sektorach odnotowano silne wzrosty. Produkcja sprzętu transportowego zwiększyła się o 25 proc., farmaceutyków o 43 proc., żywności i napojów o 31 proc., sprzętu elektrycznego o 20 proc., a komputerów i elektroniki również o 20 proc.

Silna pozycja w sektorach opartych na wiedzy

Autorzy raportu podkreślają, że Wielka Brytania zachowała silną pozycję w sektorach opartych na wiedzy. Eksport technologii informacyjno-komunikacyjnych do UE niemal się podwoił od czasu brexitu, a kraj pozostaje drugim największym eksporterem usług finansowych na świecie, odpowiadając za 21 proc. globalnego eksportu w tym sektorze.

Londyn ważnym centrum finansowym

Londyn utrzymał także znaczenie jako centrum finansowe. Wielka Brytania odpowiada za blisko połowę światowego obrotu pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi opartymi na stopach procentowych oraz za około 38 proc. globalnego obrotu walutowego. W latach 2020-2026 kraj pozyskał około 164 mld dolarów kapitału venture capital, więcej niż jakikolwiek inny europejski konkurent.

Transformacja energetyczna

Według Allianz Trade sukcesem okazała się również transformacja energetyczna. Od 2016 r. produkcja energii wiatrowej wzrosła o 130 proc., co umożliwiło całkowite wycofanie energetyki węglowej w 2024 r. i ograniczenie zależności od paliw kopalnych.

Znacznie mniejsza wymiana handlowa z UE

Autorzy raportu oceniają jednak, że brexit zwiększył napięcia handlowe i ograniczył wymianę z UE. Szacunki wskazują, że handel towarami między Wielką Brytanią a Unią jest obecnie o około 21 proc. niższy, niż byłby bez brexitu. Nowe relacje handlowe z USA, Chinami i krajami Wspólnoty Narodów nie zrekompensowały skali wcześniejszych powiązań gospodarczych z rynkiem unijnym.

Wielka Brytania musi przyspieszyć reformy

Ich zdaniem poprawa długoterminowych perspektyw gospodarczych Wielkiej Brytanii wymaga przyspieszenia reform planowania przestrzennego, zwiększenia inwestycji w mieszkalnictwo i energetykę, silniejszego wsparcia dla innowacji i sektorów strategicznych, reformy systemu ochrony zdrowia oraz szybszego wdrażania nowych technologii w całej gospodarce.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: PKBgospodarkaBrexit
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