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Pamiętacie 2 dni urlopu za 5 lat pracy, 4 dni za 10 lat pracy i tak krocząco aż do 10 dni? Zamiast tego 2 dni urlopu rocznie na podnoszenie kwalifikacji

Tomasz Król
Tomasz Królprawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
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wczoraj, 23:57
Pamiętacie 2 dni urlopu za 5 lat pracy, 4 dni za 10 lat pracy i tak krocząco aż do 10 dni? Zamiast tego 2 dni urlopu rocznie na podnoszenie kwalifikacji
Pamiętacie 2 dni urlopu za 5 lat pracy, 4 dni za 10 lat pracy i tak krocząco aż do 10 dni? Zamiast tego 2 dni urlopu rocznie na podnoszenie kwalifikacji/Shutterstock
Rząd pracował w latach 2023–2024 nad nowym rodzajem urlopu. Rozwiązanie przewidywało dodatkowe dni wolne obok 26-dniowego urlopu wypoczynkowego. Dodatkowy urlop mógł wynieść od 2 do 10 dni. Prace nad realizacją tej obietnicy prowadziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już w 2024 r. Pozostawało pytanie, co stanie się z projektem w 2025 r. Dodatkowy urlop przewidziano wyłącznie dla opiekunek i opiekunów pracujących w żłobkach, jednak wprowadzenie tego rozwiązania otwierało dyskusję o rozszerzeniu nowej instytucji na przedstawicieli innych zawodów. Zamiast tego tak korzystnego rozwiązania projekt ustawy skierowany do Sejmu zawiera inne:

Rząd proponuje opiekunom i opiekunkom:

1) wprowadzić płatny czas wolny od obowiązków służbowych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,

2) ustanowienie dnia 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka z możliwością otrzymania nagrody pieniężnej za wybitne osiągniecia i zaangażowanie w opiekę nad najmłodszymi,

3) posiadanie legitymacji opiekuna małego dziecka oraz

4) możliwość skorzystania z ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego, a dodatkowo wprowadzenie ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

Tak miało być:

KROK 1 - obliczenie dodatkowego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

  1. 5 lat pracy – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego
  2. 10 lat pracy – 4 dni (2+2)
  3. 15 lat pracy – 6 dni (2+2+2)
  4. 20 lat pracy – 8 dni (2+2+2+2)
  5. 25 lat pracy – 10 dni (2+2+2+2+2).

Krok 2 - dodaj wynik z pkt 1 do "normalnego" wymiaru urlopu wypoczynkowego z Kodeksu pracy (20 albo 26 dni).

Tak będzie (o ile parlament uchwali, a prezydent podpisze ustawę)

Projekt przewiduje wprowadzenie płatnego czasu wolnego od obowiązków służbowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w wymiarze 16 godzin lub dwóch dni rocznie. Czyli zamiast urlopu na dowolny cel wypoczynkowy. Jest urlop edukacyjny ze ściśle dedykowany przeznaczeniem. Rozwiązanie rząd będzie reklamował jako wsparcie rozwoju zawodowego opiekunów zatrudnionych w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dziennych opiekunów.

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Nie będzie to rozwiązanie nowe w polskim systemie prawa. Podobne uprawnienia już teraz przysługują nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach. Zgodnie z art. 68 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nauczyciel będzie miał prawo do płatnego urlopu na dalsze kształcenie oraz innych ulg i świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji. Będzie mógł również otrzymać urlop płatny lub bezpłatny na cele naukowe, artystyczne i oświatowe, a także urlop bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

33% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego

Proponuje się także m.in przyznanie im ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego (na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego). Ulgi będą miały zastosowanie do wszystkich opiekunów i dziennych opiekunów, z tym że w odniesieniu do osób sprawujących opiekę, zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, znajdą zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2028 r., natomiast zatrudnionych przez pozostałe podmioty – od dnia 1 stycznia 2032 r. proponuje się, aby wysokość ulgi wynosiła 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.

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Źródło: forsal.pl
Tomasz Król
Tomasz Król

Ukończył prawo i filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w kancelariach prawnych, prowadził szkolenia prawnicze. Z Grupą INFOR związany od 2003 roku.

Specjalizacja: świadczenia i ubezpieczenia społeczne, ZUS, zasiłki, prawo pracy, cywilne i gospodarcze, prawo administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny.

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Tematy: urlop
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