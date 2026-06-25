Te dzielnice Warszawy wyludniają się najszybciej. Z tych miejsc "uciekają" mieszkańcy

Ile osób mieszka w Warszawie?

Według danych GUS w stolicy mieszka około 1 mln 867 tys. osób, co stanowi ponad jedną trzecią ludności całego województwa mazowieckiego. Jednocześnie rzeczywista liczba osób przebywających w mieście w ciągu doby jest jeszcze wyższa – mediana wynosi około 2 mln 243 tys. osób. W tej liczbie uwzględnia się 1 mln 807 tys. stałych mieszkańców, około 378 tys. regularnych gości dojeżdżających z obszaru metropolitalnego oraz około 78 tys. turystów (dane Orange, październik 2023). Według danych meldunkowych liczba mieszkańców wynosi natomiast około 1 mln 675 tys.

W których dzielnicach Warszawy mieszka najwięcej osób?

Według raportu najwięcej mieszkańców Warszawy mieszka na Mokotowie, gdzie liczba ludności wynosi około 228 tys. osób (12% ogółu). Do najludniejszych dzielnic należą także Praga-Południe (186 tys.), Białołęka (164 tys.), Wola (149 tys.) oraz Ursynów (ponad 148 tys.). Wysoką liczbę mieszkańców notują również Bielany, Bemowo i Targówek, w których mieszka od około 122 do 130 tys. osób.

Z kolei najmniej ludne dzielnice to Rembertów (ok. 25 tys. mieszkańców), Wesoła (ok. 27 tys.), Wilanów (ok. 54 tys.), Włochy (ok. 51 tys.) oraz Żoliborz i Praga-Północ (po niespełna 60 tys. mieszkańców).

Te dzielnice Warszawy wyludniają się najbardziej

Dane pokazują, że mimo wzrostu liczby ludności w Warszawie coraz więcej dzielnic się wyludnia. Największy spadek liczby mieszkańców odnotowano w Śródmieściu, gdzie ubyło około 1374 osób. Wyraźny odpływ ludności widoczny jest również na Ursynowie (-1189), Woli (-841), Ochocie (-771), Bielanach (-753) i Targówku (-619). Mniejsze spadki zanotowano także na Pradze-Północ, Żoliborzu, Rembertowie i Wesołej.

Jednocześnie są dzielnice, które przyciągają coraz więcej nowych mieszkańców. Największy wzrost liczby ludności zanotował Mokotów, gdzie przybyły 3163 osoby. Duży wzrost odnotowano również na Białołęce (+2363), Ursusie (+1193), Wawrze (+980) oraz we Włochach (+746). Na plusie znalazły się także Wilanów, Bemowo i Praga-Południe.

Gęstość zaludnienia w Warszawie

W 2025 roku nieznacznie wzrosła także gęstość zaludnienia w Warszawie i osiągnęła poziom 3 609 osób na 1 km², podczas gdy rok wcześniej wynosiła 3 601 osób na 1 km². Największy przyrost pod tym względem odnotowano w Ursusie, gdzie liczba mieszkańców zwiększyła się o 128 osób na 1 km².

Raport o stanie miasta wskazuje również na wyraźną przewagę kobiet w strukturze ludności stolicy – na każdych 100 mieszkańców płci męskiej przypada aż 116 mieszkanek Warszawy.

Finanse stolicy

Największą część dochodów miasta stanowią wpływy z podatku PIT, które odpowiadają za ponad 45% budżetu. Istotne znaczenie mają również wpływy z podatku CIT – przekraczająca 15% dochodów – oraz wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące ponad 6%.

Jeśli chodzi o wydatki, w 2025 roku największa część miejskiego budżetu została przeznaczona na edukację, która pochłonęła ponad 38% środków, oraz na transport i komunikację, na które trafiło blisko 22% wydatków.

Wśród inwestycji największe nakłady finansowe przeznaczono na projekt i budowę II linii metra – 566 mln zł – oraz na wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji, na które wydano blisko 200 mln zł.