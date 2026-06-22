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Głównie korzystne zmiany dla podatników w ordynacji podatkowej wejdą w życie najpóźniej do końca roku – prezydent podpisał

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 09:15
biznes, podatki, pieniądze, ordynacja podatkowa
podatki, ordynacja podatkowa, zmiany/Shutterstock
Prezydent podpisał ustawę, która ma na celu przede wszystkim ulepszenie relacji między podatnikami a organami podatkowymi, zwiększenie efektywności działania tych organów oraz doprecyzowanie przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości. Najwięcej modyfikacji dotyczy przepisów ordynacji podatkowej. Jakiego one są rodzaju?

Zmiany w postępowaniu podatkowym

  1. doprecyzowanie
    1. rodzaju terminu ulegającego wydłużeniu w przypadku, gdy jego koniec przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, aby nie było wątpliwości, że przepis ten odnosi się do terminu do wykonania czynności;
    2. przepisów o doręczeniach i ich dostosowanie do zmian w ustawie o doręczeniach elektronicznych, a także przepisów o doręczaniu pism w siedzibie organu podatkowego;
  3. zmiana:
    1. zasad ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych;
    2. definicji strony w postępowaniu podatkowym dotyczącym osób trzecich;
    3. przesłanek wyznaczenia przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i dyrektora izby administracji skarbowej organu podatkowego do prowadzenia kontroli podatkowych lub postępowań podatkowych;
  5. zniesienie:
    1. obowiązku podpisywania decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomość, rolnym lub leśnym, sporządzanych z wykorzystywanie systemu teleinformatycznego w postaci elektronicznej;
    2. dualizmu trybów stosowanych w przypadku braków formalnych odwołania;
  7. wprowadzenie:
    1. w postępowaniu podatkowym możliwości przesłuchania strony lub świadka przez organ podatkowy przy użyciu urządzeń technicznych pozwalających na przeprowadzenie tej czynności na odległość oraz możliwości utrwalenia obrazu lub dźwięku z przesłuchania;
    2. zmiany dostosowawczej związanej z wdrożeniem integracji Platformy Usług Elektronicznych Platformy Usług Skarbowo-Celnych (PUESC) z systemem płatności Blik;
  9. rezygnacja z możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie uzupełnienia lub sprostowania decyzji;
  10. umożliwienie wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na podstawie danych znanych organowi podatkowemu z urzędu bez uprzedniego doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania.

Wpłata podatku

  • określenie kolejności zaliczania wpłat dokonanych tytułem rat, na które rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz rat podatku;
  • podwyższenie kwoty uprawniającej do zapłaty podatku przez inny podmiot niż podatnik z 1.000 zł do 5.000 zł.
Zobacz również

Zwrot/korekta/nadpłata/umorzenie podatku

  • doprecyzowanie przepisu umożliwiającego organowi podatkowemu określenie prawidłowej wysokości zwrotu podatku lub podatku naliczonego albo nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych;
  • zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku gdy wynika ona ze skorygowanej deklaracji składanej po upływie terminu do jej złożenia;
  • uzupełnienie regulacji dotyczących zwrotu podatku, terminów zwrotu nadpłaty oraz jej oprocentowania;
  • uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających i zwiększenie wysokości korekty z kwoty 5.000 zł do 10.000 zł;
  • wprowadzenie możliwości umorzenia podatku przed terminem jego płatności.

Wysoce niekorzystną zmianą jest wyłączenie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie raportowania schematów podatkowych. Jest to wynikający z przepisów prawa obowiązek informowania szefa Krajowej Administracji Skarbowej o działaniach i konstrukcjach finansowo-biznesowych w tym planowanych. Ma na celu przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej i zwiększenie przejrzystości.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: podatekpodatnikordynacja podatkowaorgan podatkowy
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