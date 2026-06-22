Prezydent podpisał ustawę, która ma na celu przede wszystkim ulepszenie relacji między podatnikami a organami podatkowymi, zwiększenie efektywności działania tych organów oraz doprecyzowanie przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości. Najwięcej modyfikacji dotyczy przepisów ordynacji podatkowej. Jakiego one są rodzaju?
Zmiany w postępowaniu podatkowym
- doprecyzowanie
- rodzaju terminu ulegającego wydłużeniu w przypadku, gdy jego koniec przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, aby nie było wątpliwości, że przepis ten odnosi się do terminu do wykonania czynności;
- przepisów o doręczeniach i ich dostosowanie do zmian w ustawie o doręczeniach elektronicznych, a także przepisów o doręczaniu pism w siedzibie organu podatkowego;
- zmiana:
- zasad ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych;
- definicji strony w postępowaniu podatkowym dotyczącym osób trzecich;
- przesłanek wyznaczenia przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i dyrektora izby administracji skarbowej organu podatkowego do prowadzenia kontroli podatkowych lub postępowań podatkowych;
- zniesienie:
- obowiązku podpisywania decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomość, rolnym lub leśnym, sporządzanych z wykorzystywanie systemu teleinformatycznego w postaci elektronicznej;
- dualizmu trybów stosowanych w przypadku braków formalnych odwołania;
- wprowadzenie:
- w postępowaniu podatkowym możliwości przesłuchania strony lub świadka przez organ podatkowy przy użyciu urządzeń technicznych pozwalających na przeprowadzenie tej czynności na odległość oraz możliwości utrwalenia obrazu lub dźwięku z przesłuchania;
- zmiany dostosowawczej związanej z wdrożeniem integracji Platformy Usług Elektronicznych Platformy Usług Skarbowo-Celnych (PUESC) z systemem płatności Blik;
- rezygnacja z możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie uzupełnienia lub sprostowania decyzji;
- umożliwienie wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na podstawie danych znanych organowi podatkowemu z urzędu bez uprzedniego doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania.
Wpłata podatku
- określenie kolejności zaliczania wpłat dokonanych tytułem rat, na które rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz rat podatku;
- podwyższenie kwoty uprawniającej do zapłaty podatku przez inny podmiot niż podatnik z 1.000 zł do 5.000 zł.
Zobacz również
- Podatki 2027 – rozszerzenie zwolnienia z podatku dochodów przeznaczonych na zadania publiczne przez organizacje pożytku publicznego (OPP a CIT)
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- Podatki 2027 – dochód z umorzenie udziałów (akcji) poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnej (PIT, CIT)
Zwrot/korekta/nadpłata/umorzenie podatku
- doprecyzowanie przepisu umożliwiającego organowi podatkowemu określenie prawidłowej wysokości zwrotu podatku lub podatku naliczonego albo nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych;
- zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku gdy wynika ona ze skorygowanej deklaracji składanej po upływie terminu do jej złożenia;
- uzupełnienie regulacji dotyczących zwrotu podatku, terminów zwrotu nadpłaty oraz jej oprocentowania;
- uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających i zwiększenie wysokości korekty z kwoty 5.000 zł do 10.000 zł;
- wprowadzenie możliwości umorzenia podatku przed terminem jego płatności.
Wysoce niekorzystną zmianą jest wyłączenie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie raportowania schematów podatkowych. Jest to wynikający z przepisów prawa obowiązek informowania szefa Krajowej Administracji Skarbowej o działaniach i konstrukcjach finansowo-biznesowych w tym planowanych. Ma na celu przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej i zwiększenie przejrzystości.
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Źródło: forsal.pl
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Urszula Wilk-Winter
Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.
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