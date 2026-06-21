Cztery wieżowce nad Wisłą. Stworzą drugie centrum Warszawy

Wieżowce w zamian za most

Wieżowce na Pradze - takie hasła pojawiały się od 2001 roku. Wtedy spółka Elektrim przejęła świetnie położone grunty w nigdy nieukończonym Porcie Praskim. Dostała je w zamian za zbudowanie Mostu Świętokrzyskiego. Przeprawa ma już ćwierć wieku, a budowa wież nadal nie ruszyła.

Teraz pojawiło się „światełko w tunelu”. Miasto w planie zagospodarowania umieściło cztery wieże. Znalazły się między basenem portowym a stacją metra, w miejscu od lat sugerowanym pod wysoką zabudowę. Do tej pory wieżowce istniały jedynie na wizualizacjach deweloperów, teraz pojawiły się w projekcie miejskiego dokumentu.

Wizualizacja Portu Praskiego pracowni JEMS (nieaktualna)

Cztery wieże „nowego centrum” Warszawy

W czwartek (18 czerwca) Urząd m.st. Warszawy pokazał plan „rejonu stacji metra Stadion Narodowy”. To teren 65 ha, którego przeznaczenie zostało szczegółowo określone. Teraz musi przejść całą procedurę konsultacji, aby wejść w życie. W dokumencie czytamy m.in.:

„Nowe centrum prawobrzeżnej strony miasta tworzy zabudowa wysokościowa w postaci czterech dominant możliwych do realizacji w wyznaczonych w planie zasięgach, zgodnie z przepisami szczegółowymi, w tym z uwzględnieniem wyznaczonych osi kompozycyjnych”.

Wieżowce będą miały następujące (maksymalne) wysokości:

150 metrów

120 metrów

100 metrów

90 metrów.

Trzy z nich przeznaczono pod biura, a czwarty (120-metrowa wieża) ma być apartamentowcem. Oznacza to, że powierzchnia biurowa prawobrzeżnej Warszawy wzrośnie o co najmniej 50 proc. Obecnie wynosi ona niecałe 300 tys. mkw., mocno rozdrobnionych, poza Centrum Praskim Koneser.

Co ciekawe, zdecydowaną większość terenu przeznaczono pod zieleń. Zajmie ona m.in. cały niedokończony pirs Portu Praskiego, co dobrze widać na wizualizacji.

Masterplan Portu Praskiego pracowni APA Wojciechowski

Deweloper ma już plan

- Pozytywnie oceniam kierunek zaproponowany przez miasto. To rozwiązanie spójne zarówno z założeniami rozwoju przestrzennego Warszawy, jak i z wieloletnimi analizami urbanistycznymi prowadzonymi dla tego obszaru. Masterplan dla Portu Praskiego był wypracowywany i opiniowany przez wiele instytucji, a zaprojektowana przez naszą pracownię zabudowa wysokościowa została dostosowana zarówno skalą, jak i formą do otoczenia. Budynki będą odpowiednio rozmieszczone tak, aby uwzględniać kluczowe osie widokowe. Ich rolą będzie zszycie planowanej zabudowy w rejonie Stadionu Narodowego z niższą, mieszkaniową tkanką Starej Pragi - mówi Szymon Wojciechowski, prezes zarządu i współwłaściciel APA Wojciechowski Architekci.

Pracownia od 2014 roku pracuje dla dewelopera Portu Praskiego. Ich masterplan wpisuje się w założenia miasta. Jest więc bardzo prawdopodobne, że po latach kreślenia planów i założeń rozpocznie się faktyczna budowa.

Wieżowce w tym miejscu planowano już na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Zanim powstał Pałac Kultury i Nauki, to właśnie rejon Portu Praskiego typowano jako miejsce pod wysoką zabudowę. Potem przez lata temat ucichł, by wrócić po przejęciu gruntów przez Elektrim (następnie sprzedanych spółce należącej do Zygmunta Solorza-Żaka).

Gdy miliarder przejął spółkę, posiadała ona projekt trzech „żyletkowców” – budynków wysokich na 80–120 metrów, zaprojektowanych przez hiszpańskiego architekta Ricardo Bofilla. Później swoje projekty stworzyła pracownia JEMS, a obecnie APA Wojciechowski.

Kiedy start budowy?

Do rozpoczęcia budowy wieżowców wciąż daleka droga. W pierwszej kolejności plan musi zostać uchwalony. Procedura może zająć nawet rok. Poza tym deweloper zapowiedział, że najpierw postawi mieszkania na pirsie i skoncentruje się na zabudowie nad samą wodą.

Wieżowce to drugi etap inwestycji, jednak biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne przestrzenie biurowe w Warszawie, plany mogą zostać szybko zweryfikowane. Tym bardziej, że działka jest świetnie położona – tuż obok metra i stacji kolejowej.