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Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem ds. CPK. Zrezygnował z pracy. Znamy jego następcę

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 08:41
[aktualizacja dzisiaj, 09:54]
Lotnisko CPK, Port Polska. Kiedy ruszą prace?
Kiedy ruszy budowa CPK?/Materiały prasowe
Premier odwołał pełnomocnika rządu ds. CPK. Jak ustaliliśmy Maciej Lasek sam złożył rezygnację. Jego miejsce zajął Piotr Malepszak, wiceminister odpowiedzialny do tej pory za kolej. Zarówno Lasek, jak i Malepszak pozostają w Ministerstwie Infrastruktury. Były już pełnomocnik skupi się na rozwoju lotnictwa.

Rządowy pełnomocnik ds. CPK odwołany

Maciej Lasek, będący od grudnia 2023 roku pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, został odwołany. Jak ustaliliśmy, rezygnację złożył sam zainteresowany. Z dniem 19 czerwca nastąpiła oficjalna zmiana, którą – zgodnie z ustawą – musiał przeprowadzić premier Donald Tusk.

„Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy” – czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Dlaczego Lasek zrezygnował?

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, w rozmowie z RMF FM przyznał, że rozmawiał z Maciejem Laskiem na temat dymisji.

- Powiedział, że pewien ważny etap budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości – z jego punktu widzenia kluczowy – został zamknięty. W poniedziałek zostanie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli umowa na fizyczne rozpoczęcie prac ziemnych – przyznał.

Jedną z ostatnich rozmów, jako pełnomocnik ds. CPK, Maciej Lasek udzielił "Forsalowi". Przekonywał wtedy, że we wrześniu ruszą pierwsze prace ziemne. Jego zdaniem termin otwarcia nowego lotniska - rok 2032 - nie jest zagrożony.

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Do rezygnacji na portalu X odniósł się Maciej Lasek. Podsumował ostatnie lata na tym stanowisku.

"Projekt Port Polska nareszcie opuścił krainę kolorowych slajdów, makiet i niespełnionych obietnic. Stanął twardo na ziemi. Odblokowaliśmy inwestycje, zabezpieczyliśmy finansowanie i wylaliśmy fundamenty pod to, by ten potężny ekosystem nareszcie zaczął realnie, fizycznie rosnąć. Zrobiliśmy to po gospodarsku, tak, by zyski z polskiego nieba zostawały w Polsce" - czytamy.

Następnie dodał, że budowa wielkich inwestycji nie sprint, a sztafeta. Teraz - kontynuując to sportowe porównanie - Maciej Lasek przekazuje pałeczkę Piotrowi Malepszakowi.

Lasek i Malepszak zostają w resorcie

Jak ustalił "Forsal" zarówno Maciej Lasek, jak i Piotr Malepszak dalej pracować będą w Ministerstwie Infrastruktury. Nie zmienia się ich dotychczasowy zakres obowiązków w tym resorcie.

- Minister Lasek dalej będzie zajmował się sprawami lotnictwa, natomiast minister Malepszak nadal odpowiadać będzie za kolej - przyznała "Forsalowi" Anna Szumańska, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.

Piotr Malepszak Podsekretarz stanu Ministerstwo Infrastruktury
Piotr Malepszak Podsekretarz stanu Ministerstwo Infrastruktury fot. Materiały prasowe

Znamy nowego pełnomocnika

Piotr Malepszak był do tej pory podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadającym za transport kolejowy. Wcześniej – w latach 2018–2020 – pracował w spółce Centralny Port Komunikacyjny (CPK) na stanowisku wiceprezesa, a następnie pełniącego obowiązki prezesa.

Teraz, od 19 czerwca 2026 roku, został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: inwestycjeMaciej Lasekport polska
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