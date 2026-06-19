Rządowy pełnomocnik ds. CPK odwołany

Maciej Lasek, będący od grudnia 2023 roku pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, został odwołany. Jak ustaliliśmy, rezygnację złożył sam zainteresowany. Z dniem 19 czerwca nastąpiła oficjalna zmiana, którą – zgodnie z ustawą – musiał przeprowadzić premier Donald Tusk.

„Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy” – czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Dlaczego Lasek zrezygnował?

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, w rozmowie z RMF FM przyznał, że rozmawiał z Maciejem Laskiem na temat dymisji.

- Powiedział, że pewien ważny etap budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości – z jego punktu widzenia kluczowy – został zamknięty. W poniedziałek zostanie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli umowa na fizyczne rozpoczęcie prac ziemnych – przyznał.

Jedną z ostatnich rozmów, jako pełnomocnik ds. CPK, Maciej Lasek udzielił "Forsalowi". Przekonywał wtedy, że we wrześniu ruszą pierwsze prace ziemne. Jego zdaniem termin otwarcia nowego lotniska - rok 2032 - nie jest zagrożony.

Do rezygnacji na portalu X odniósł się Maciej Lasek. Podsumował ostatnie lata na tym stanowisku.

"Projekt Port Polska nareszcie opuścił krainę kolorowych slajdów, makiet i niespełnionych obietnic. Stanął twardo na ziemi. Odblokowaliśmy inwestycje, zabezpieczyliśmy finansowanie i wylaliśmy fundamenty pod to, by ten potężny ekosystem nareszcie zaczął realnie, fizycznie rosnąć. Zrobiliśmy to po gospodarsku, tak, by zyski z polskiego nieba zostawały w Polsce" - czytamy.

Następnie dodał, że budowa wielkich inwestycji nie sprint, a sztafeta. Teraz - kontynuując to sportowe porównanie - Maciej Lasek przekazuje pałeczkę Piotrowi Malepszakowi.

Kiedy obejmowałem funkcję Pełnomocnika rządu ds. CPK, staliśmy przed podzielonym środowiskiem i projektami, które żyły wyłącznie w sferze politycznych obietnic. To był czas trudnych decyzji, głębokich reform i ciężkiej pracy o to, by w Polsce funkcjonowała branża lotnicza, której… — Maciej Lasek (@LasekMaciej) June 19, 2026 Rozwiń

Lasek i Malepszak zostają w resorcie

Jak ustalił "Forsal" zarówno Maciej Lasek, jak i Piotr Malepszak dalej pracować będą w Ministerstwie Infrastruktury. Nie zmienia się ich dotychczasowy zakres obowiązków w tym resorcie.

- Minister Lasek dalej będzie zajmował się sprawami lotnictwa, natomiast minister Malepszak nadal odpowiadać będzie za kolej - przyznała "Forsalowi" Anna Szumańska, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.

Piotr Malepszak Podsekretarz stanu Ministerstwo Infrastruktury fot. Materiały prasowe

Znamy nowego pełnomocnika

Piotr Malepszak był do tej pory podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadającym za transport kolejowy. Wcześniej – w latach 2018–2020 – pracował w spółce Centralny Port Komunikacyjny (CPK) na stanowisku wiceprezesa, a następnie pełniącego obowiązki prezesa.

Teraz, od 19 czerwca 2026 roku, został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.