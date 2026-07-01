Obecnie funkcjonujące, jednorodna i ogólnodostępna baza interpretacji podatkowych (system EUREKA) zostanie wzbogacona o te wydawane przez samorządowe organy podatkowe w zakresie podatków i opłat pozostających w ich właściwości, określone jako lokalne. Są nimi przede wszystkim:
- podatek: od nieruchomości , od środków transportu, od spadków i darowizn, rolny, leśny;
- opłata: targowa, miejscowa i uzdrowiskowa, reklamowa, od posiadania psów.
Dokumenty i dane które pojawią się w bazie interpretacji podatkowych (system EUREKA)
Nowelizacja nakłada na wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę i marszałka województwa obowiązek niezwłocznego przekazania na adres do doręczeń elektronicznych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:
- interpretacji indywidualnych wydanych przez te organy oraz informacji dotyczące tych interpretacji – w celu ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (obecnie Minister Finansów);
- informacji dodatkowych o interpretacjach indywidualnych poprzez wskazanie:
- tytułu,
- zagadnienia,
- słów kluczowych,
- przywołanych przepisów
celem umożliwienia wyszukania
- ostatecznych postanowień o uchyleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnych
Minister Finansów ma obowiązek udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej warunków technicznych dotyczących przekazywania tych dokumentów oraz wzoru formularza służącego do przepływu informacji.
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Obowiązek uzupełnienia bazy interpretacji podatkowych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Nowe uregulowania będą dotyczyły również interpretacji indywidualnych wydanych przez samorządowe organy podatkowe w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. oraz informacji i postanowień dotyczących tych interpretacji. Te wydane w pierwszej połowie roku 2025 roku powinny być przekazane Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej do dnia 31 października 2026 roku, pozostałe z roku 2025 (od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy) do końca 2026 roku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie miał czas na opublikowanie tych interpretacji w systemie EUREKA najpóźniej do dnia 31 marca 2027 r.
Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.