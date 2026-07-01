Obecnie funkcjonujące, jednorodna i ogólnodostępna baza interpretacji podatkowych (system EUREKA) zostanie wzbogacona o te wydawane przez samorządowe organy podatkowe w zakresie podatków i opłat pozostających w ich właściwości, określone jako lokalne. Są nimi przede wszystkim:

podatek: od nieruchomości , od środków transportu, od spadków i darowizn, rolny, leśny;

opłata: targowa, miejscowa i uzdrowiskowa, reklamowa, od posiadania psów.

Dokumenty i dane które pojawią się w bazie interpretacji podatkowych (system EUREKA)

Nowelizacja nakłada na wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę i marszałka województwa obowiązek niezwłocznego przekazania na adres do doręczeń elektronicznych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

interpretacji indywidualnych wydanych przez te organy oraz informacji dotyczące tych interpretacji – w celu ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (obecnie Minister Finansów); informacji dodatkowych o interpretacjach indywidualnych poprzez wskazanie: tytułu, zagadnienia, słów kluczowych, przywołanych przepisów

celem umożliwienia wyszukania ostatecznych postanowień o uchyleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnych

Minister Finansów ma obowiązek udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej warunków technicznych dotyczących przekazywania tych dokumentów oraz wzoru formularza służącego do przepływu informacji.

Obowiązek uzupełnienia bazy interpretacji podatkowych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Nowe uregulowania będą dotyczyły również interpretacji indywidualnych wydanych przez samorządowe organy podatkowe w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. oraz informacji i postanowień dotyczących tych interpretacji. Te wydane w pierwszej połowie roku 2025 roku powinny być przekazane Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej do dnia 31 października 2026 roku, pozostałe z roku 2025 (od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy) do końca 2026 roku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie miał czas na opublikowanie tych interpretacji w systemie EUREKA najpóźniej do dnia 31 marca 2027 r.