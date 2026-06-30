Forsal logo

Ten dokument zwalnia z opłaty za śmieci. Korzystają nie tylko seniorzy

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
46 minut temu
segregacja odpadów
Kto nie musi płacić za wywóz śmieci?/Shutterstock
Wzrost opłat za wywóz odpadów uderza po kieszeni, w Jeleniej Górze opłata za śmieci to już 53 zł od osoby. Czy da się w ogóle nie płacić za śmieci? Kto może zostać zwolniony z opłat za odbiór odpadów w 2026 roku, kto zapłaci dwa razy mniej niż pozostali mieszkańcy? Na całkowite zwolnienie z opłat za śmieci jest tylko jeden sposób: umożliwia to specjalne oświadczenie.

Obecnie w zdecydowanej większości samorządów nie ma już rozróżnienia na mieszkańców segregujących odpady i tych, którzy tego nie robią: segregacja śmieci jest obowiązkowa dla wszystkich. Choć odpady trzeba dzielić na kilka frakcji, na przestrzeni lat opłaty za odbiór śmieci znacząco wzrosły.

Czy można zostać zwolnionym z płacenia za wywóz śmieci? Tak, umożliwiają to lokalne uchwały.

Ile płacimy za wywóz śmieci? Stawki w poszczególnych miastach

Wysokość opłat za wywóz odpadów najczęściej uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących dany lokal, jednak może być powiązana ze zużyciem wody (tak jest np. w Sopocie). Rzadziej wpływ na wysokość opłat ma powierzchnia lokalu (to rozwiązanie stosowane m.in. w Białymstoku), za to można za śmieci płacić mniej, jeśli deklaruje się posiadanie kompostownika. Z reguły jednak oznacza to, że odpady bio z posesji nie będą odbierane.

W Polsce nie ma jednej ogólnokrajowej stawki za odbiór odpadów komunalnych, a różnice między samorządami sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Każda gmina samodzielnie ustala wysokość opłat oraz sposób ich naliczania w drodze uchwały rady gminy. I tak mieszkańcy gospodarstw w zabudowie wielolokalowej w Warszawie (niezależnie od liczby domowników) płacą 85 zł, mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej: 107 zł miesięcznie. W Kaliszu mieszkańcy domów jednorodzinnych płacą 36 zł od osoby, mieszkańcy bloków: 34 zł od osoby. W Poznaniu jest taniej: tu opłaty za śmieci nie wzrosły od 2022 roku i wynoszą 25 zł od osoby mieszkającej w bloku i 28 zł od mieszkańca domu jednorodzinnego. Co ciekawe, zamiast 25 zł można płacić podwójną stawkę: 50 zł, jeśli mieszkaniec nie zamierza segregować odpadów.

Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców
Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców

Wysokich opłat wymaga Jelenia Góra: tutaj stawka to aż 53 zł od osoby. Mniej płacą mieszkańcy Białegostoku: tu wysokość opłat zależy od powierzchni mieszkania: od 20 zł miesięcznie dla lokali do 40m2 po 56 zł dla lokali, których powierzchnia przekracza 80m2.

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tzw. ustawa śmieciowa) określa jedynie dopuszczalne metody naliczania opłat, maksymalne stawki oraz możliwość wprowadzenia określonych zwolnień. To oznacza, że poszczególne samorządy mogą stosować różnego rodzaju ulgi w opłatach za odbiór odpadów.

Kto za odbiór śmieci zapłaci mniej? Czy seniorzy są zwolnieni z opłat?

Ustawa daje samorządom możliwość stosowania ulg, ale poza ustawową ulgą za kompostowanie bioodpadów nie nakłada obowiązku zwalniania jakiejkolwiek grupy mieszkańców z opłat. O tym decyduje rada gminy, uwzględniając sytuację finansową systemu gospodarowania odpadami. I tak w Warszawie funkcjonuje program o nazwie "Warszawska pomoc osłonowa", który skierowany jest do osób, które zamieszkują samotnie. Jeśli ich dochód netto nie przekracza 1940 zł netto, mogą liczyć na przyznanie zasiłku celowego, wynoszącego minimum 50 proc. ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne. Z reguły taka pomoc trafia więc do seniorów otrzymujących niskie świadczenia.

Niektóre samorządy przy naliczaniu opłat za śmieci honorują również Kartę Dużej Rodziny: wówczas miesięczne koszty są niższe.

Kto w ogóle nie musi płacić za śmieci?

Nie istnieje grupa, która z mocy prawa byłaby zupełnie zwolniona z opłat za śmieci, o ile tylko śmieci produkuje. I tu właśnie pojawia się pewna furtka, skierowana do właścicieli lokali, które pozostają niezamieszkałe. Przykładowo, gdy senior na stałe lub przez dłuższy czas przebywa poza domem (mieszka w domu opieki, przebywa w szpitalu, sanatorium lub przeniósł się do rodziny), może złożyć oświadczenie o niewytwarzaniu odpadów.

Takie oświadczenie mogą również złożyć właściciele lokali, którzy prowadzą w nich działalność usługową i deklarują, że nie będą produkować odpadów. Ponieważ każdy samorząd samodzielnie ustala cennik i nalicza opłaty, to w konkretnym wydziale urzędu gminy należy szukać informacji na temat możliwości całkowitego zwolnienia z opłat.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTen dokument zwalnia z opłaty za śmieci. Korzystają nie tylko seniorzy »
Tematy: opłaty za śmieciseniorsegregacja odpadówgospodarka komunalna
Powiązane
System kaucyjny
Spora zmiana w systemie zwrotu opakowań. To koniec kolejek przed butelkomatem?
Segregacja odpadów
Kolejne zmiany w segregacji odpadów. Ta frakcja nie trafi już do zmieszanych
odpady, butelka, olejomat, segregacja śmieci
Segregacja odpadów będzie łatwiejsza. Wchodzą karty seniora
śmieci, pojemniki na odpady, segregacja odpadów, lekomat
Nowe kolory pojemników na odpady. Co wrzucać do białych, a co do czerwonych?
śmieci, bioodpady, brązowe worki na śmieci, śmietnik
Kolejne zmiany w segregacji śmieci. Koniec z brązowymi workami na bioodpady
Zobacz
|
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Myśliwce F-35B
Odebrane F-35 są ślepe. Amerykanie wreszcie przyznali to oficjalnie
czternasta emerytura, świadczenie, emerytura, emeryci, 2026
Czternasta emerytura trafi na konta tego dnia. Rząd wskazał termin wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów
Uderzenie pociosków SCALP na lotnisko w okupowanym Doniecku
Ukraina bliska własnej produkcji groźnych zachodnich pocisków. Atakują nimi Rosjan od lat
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj