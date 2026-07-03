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Ustawa Women on Boards przyjęta przez Sejm: Nowe limity i parytety płci we władzach spółek publicznych

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
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dzisiaj, 14:21
[aktualizacja 4 lipca 2026, 06:01]
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Ustawa Women on Boards przyjęta przez Sejm: Nowe limity i parytety płci we władzach spółek publicznych/Shutterstock
Polski biznes giełdowy stoi u progu jednej z największych rewolucji kadrowych ostatnich dekad. Sejm oficjalnie uchwalił nowelizację przepisów znaną jako „Women on Boards”, wdrażającą do naszego prawa surowe, unijne standardy dotyczące równowagi płci na najwyższych stanowiskach menedżerskich. Nowe regulacje uderzą w dotychczasowe procedury rekrutacyjne największych spółek publicznych oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Za niedostosowanie się do nowych limitów Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nakładać dotkliwe sankcje. Sprawdziłam, na czym polegają nowe mechanizmy wyboru menedżerów, kogo obejmą nowe obowiązki i przed jakimi wyzwaniami staną polscy giganci giełdowi.

Unijny bat na męskie zarządy i rady nadzorcze

Sejm przyjął nowelizację wdrażającą unijną dyrektywę „Women on Boards”, mającą zapewnić równowagę płci w zarządach i radach nadzorczych największych spółek publicznych oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Zmiany nowelizują ustawę o ofercie publicznej oraz przepisy o równym traktowaniu.

Sztywne limity, parytety i preferencje w rekrutacji

Kluczowe założenia ustawy, szczegółowo opisane w, to:

  1. Cel 33%: duże spółki giełdowe muszą dążyć do zapewnienia, aby płeć niedostatecznie reprezentowana stanowiła ok. 33% stanowisk w organach (lub min. 40% w przypadku tylko dyrektorów niewykonawczych).
  2. Obiektywne kryteria: wymóg stosowania przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów wyboru.
  3. Preferencja w rekrutacji: przy równych kwalifikacjach pierwszeństwo otrzymuje kandydat płci niedostatecznie reprezentowanej.
  4. Transparentność: obowiązek przyjęcia polityki równowagi płci i jej publikacji.

Pół miliona kary od KNF i sądowa walka o odszkodowania

Za nadzór odpowiada KNF, która może nałożyć karę do 500 000 zł za naruszenie przepisów. Ustawa wprowadza również mechanizmy ochrony dla kandydatów – w przypadku sporu o dyskryminację, ciężar dowodu spoczywa na spółce.

Kogo dotkną zmiany, a kto może spać spokojnie?

Regulacje obejmują duże spółki giełdowe (zatrudniające min. 250 osób lub spełniające kryteria finansowe), wyłączając z nich mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kiedy nowe prawo wejdzie w życie?

Po przyjęciu przez Senat i podpisie Prezydenta, przepisy wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia. Nowe rozwiązania, wzorowane na przykładach z innych krajów, mają na celu poprawę jakości zarządzania w spółkach.

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Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Katarzyna Kania
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Tematy: sejmkobietyustawaspółka
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