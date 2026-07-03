Ustawa Women on Boards przyjęta przez Sejm: Nowe limity i parytety płci we władzach spółek publicznych

Unijny bat na męskie zarządy i rady nadzorcze

Sejm przyjął nowelizację wdrażającą unijną dyrektywę „Women on Boards”, mającą zapewnić równowagę płci w zarządach i radach nadzorczych największych spółek publicznych oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Zmiany nowelizują ustawę o ofercie publicznej oraz przepisy o równym traktowaniu.

Sztywne limity, parytety i preferencje w rekrutacji

Kluczowe założenia ustawy, szczegółowo opisane w, to:

Cel 33%: duże spółki giełdowe muszą dążyć do zapewnienia, aby płeć niedostatecznie reprezentowana stanowiła ok. 33% stanowisk w organach (lub min. 40% w przypadku tylko dyrektorów niewykonawczych). Obiektywne kryteria: wymóg stosowania przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów wyboru. Preferencja w rekrutacji: przy równych kwalifikacjach pierwszeństwo otrzymuje kandydat płci niedostatecznie reprezentowanej. Transparentność: obowiązek przyjęcia polityki równowagi płci i jej publikacji.

Pół miliona kary od KNF i sądowa walka o odszkodowania

Za nadzór odpowiada KNF, która może nałożyć karę do 500 000 zł za naruszenie przepisów. Ustawa wprowadza również mechanizmy ochrony dla kandydatów – w przypadku sporu o dyskryminację, ciężar dowodu spoczywa na spółce.

Kogo dotkną zmiany, a kto może spać spokojnie?

Regulacje obejmują duże spółki giełdowe (zatrudniające min. 250 osób lub spełniające kryteria finansowe), wyłączając z nich mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kiedy nowe prawo wejdzie w życie?

Po przyjęciu przez Senat i podpisie Prezydenta, przepisy wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia. Nowe rozwiązania, wzorowane na przykładach z innych krajów, mają na celu poprawę jakości zarządzania w spółkach.