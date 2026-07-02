Globalne marki są bliżej Polaków, niż mogłoby się wydawać

Choć w tegorocznym rankingu Kantar BrandZ nie znalazła się żadna polska marka, większość Polaków każdego dnia korzysta z produktów i usług należących do globalnego Top 100. Według danych IAB Polska i PwC wartość rynku reklamy cyfrowej przekroczyła w 2024 roku 9,5 mld zł, a internet odpowiada już za 57 proc. wszystkich wydatków reklamowych w kraju. Znaczna część tych budżetów trafia do globalnych platform technologicznych, takich jak Google. Ten pozostaje najpopularniejszą wyszukiwarką i jednocześnie najcenniejszą marką świata. Skala obecności tych marek w Polsce jest widoczna także w sektorze rozrywki. W przypadku YouTube skala obecności marki w Polsce jest niemal powszechna. Platforma miała na początku 2025 roku około 29 mln użytkowników, a reklamy docierały do ponad 84 proc. polskich internautów. Według szacunków ponad 12 milionów użytkowników miesięcznie odwiedza Spotify, a w 2025 roku polscy artyści wygenerowali na tej platformie rekordowe 219 mln zł przychodów, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Ogromną skalę mają też płatności cyfrowe. Zdecydowana większość transakcji kartowych realizowanych w Polsce odbywa się za pośrednictwem systemów Visa i Mastercard - dwóch marek znajdujących się w pierwszej dwudziestce globalnego rankingu Kantar BrandZ. Każdego dnia przez ich sieci przepływają miliardy złotych wydawane przez polskich konsumentów.

AI to nowa kategoria

Największym zaskoczeniem tegorocznego rankingu jest skala wzrostów w sektorze sztucznej inteligencji. ChatGPT został najszybciej rosnącą marką świata - jego wartość zwiększyła się o 285% rok do roku. Claude, rozwijany przez Anthropic model językowy, zadebiutował z wyceną 96,6 mld dolarów. Analitycy Kantar podkreślają, że AI przestaje być jedynie technologią wspierającą biznes, a staje się samodzielną kategorią marek, które budują rozpoznawalność, zaufanie i lojalność użytkowników na równi z gigantami technologicznymi.

Zaskakujące debiuty wyżej niż Spotify i Sony

W tegorocznym Top 100 pojawiły się tylko dwie nowe marki - i obie wywołały duże poruszenie. Claude, wspomniany wcześniej model AI, uplasował się na 56 miejscu. IQOS zajął 74. miejsce z wyceną 36,6 mld dolarów, wyprzedzając takie brandy jak Spotify, Xiaomi, Toyota czy Sony. To pokazuje, że globalną wartość coraz częściej budują marki tworzące nowe kategorie produktów i usług, od AI po zaawansowane technologie konsumenckie. Co ciekawe, IQOS jest pierwszą marką z kategorii podgrzewaczy tytoniu, która weszła do globalnego Top 100 pod własną nazwą.

Powrót chińskich gigantów

Po kilku latach spadków chińskie marki ponownie umacniają swoją pozycję. Wartość Tencent wzrosła o 45 proc., Alibaba o 51 proc., a Xiaomi o 48 proc. To sygnał, że globalny układ sił w technologii ponownie się zmienia, a chińskie firmy wracają do grona najważniejszych graczy.

Źródła: Kantar BrandZ 2026 Most Valuable Global Brands, IAB Polska/PwC AdEx, Spotify Loud & Clear 2025, "Digital 2025: Poland" DataReportal