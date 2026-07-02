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Mieszkasz przy ruchliwej ulicy? Za hałas można dostać nawet kilkaset tysięcy złotych. Jak złożyć wniosek o odszkodowanie i odzyskać pieniądze

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
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dzisiaj, 10:21
pieniądze, hałas, odszkodowanie, rekompensata, wniosek
Mieszkasz przy ruchliwej ulicy? Za hałas można dostać nawet kilkaset tysięcy złotych. Jak złożyć wniosek o odszkodowanie i odzyskać pieniądze/Shutterstock
Nie każdy wie, że uciążliwy hałas z ulicy, torów czy lotniska może dawać prawo do odszkodowania. Jeśli normy są przekroczone, w grę wchodzą konkretne pieniądze: zwrot kosztów wyciszenia, rekompensata za spadek wartości nieruchomości, a czasem także roszczenia za szkody zdrowotne. Podpowiadamy, kiedy można złożyć wniosek i jak wygląda droga do wypłaty.

Hałas pod oknem to nie tylko irytacja. Może oznaczać odszkodowanie i rekompensatę

Mieszkanie przy ruchliwej ulicy, torach kolejowych albo w pobliżu lotniska wiele osób traktuje jak nieprzyjemny, ale „normalny” element życia w mieście. Problem w tym, że hałas nie zawsze jest tylko uciążliwością, z którą trzeba się pogodzić. Jeśli przekracza dopuszczalne normy, może wpływać na zdrowie, obniżać wartość nieruchomości i dawać podstawę do walki o odszkodowanie.

W grę wchodzi nie tylko zwrot kosztów wyciszenia mieszkania czy domu, ale też rekompensata za pogorszenie warunków życia. W niektórych sprawach stawką są naprawdę duże pieniądze - od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Za duży hałas szkodzi zdrowiu. I właśnie dlatego można walczyć o pieniądze

Nadmierny hałas nie kończy się na irytacji czy konieczności zamykania okien w środku lata. Jego skutki mogą być znacznie poważniejsze. Mowa o problemach ze snem, rozdrażnieniu, trudnościach z koncentracją, przewlekłym stresie, a przy długotrwałej ekspozycji także o negatywnym wpływie na układ krążenia czy słuch.

W praktyce oznacza to, że uciążliwy dźwięk z ulicy, torów, lotniska albo zakładu przemysłowego może odbijać się nie tylko na komforcie życia, ale również na zdrowiu i wartości nieruchomości. To właśnie dlatego prawo nie traktuje tej kwestii wyłącznie jako sąsiedzkiej niedogodności. Jeśli hałas jest ponadnormatywny, właściciel mieszkania lub domu może domagać się odszkodowania, a czasem także dodatkowej rekompensaty.

Normy hałasu są konkretne. Od nich zależy, czy odszkodowanie w ogóle wchodzi w grę

Najważniejsze pytanie brzmi: czy hałas rzeczywiście przekracza dopuszczalne normy. To właśnie od tego zależy, czy można myśleć o odszkodowaniu i realnych roszczeniach. Dopuszczalne poziomy hałasu reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. Przepisy różnicują normy w zależności od rodzaju zabudowy, źródła hałasu i pory dnia.

Dla domów jednorodzinnych hałas od dróg lub linii kolejowych nie powinien przekraczać 61 dB w dzień i 56 dB w nocy. Jeżeli źródłem są inne obiekty lub działalność, na przykład zakład przemysłowy, limity wynoszą 50 dB w dzień i 40 dB w nocy.

W zabudowie wielorodzinnej dopuszczalne poziomy są nieco wyższe. Dla dróg i linii kolejowych to 65 dB w dzień i 56 dB w nocy, a dla innych źródeł hałasu 55 dB w dzień i 45 dB w nocy. Osobne zasady obowiązują w śródmiejskich strefach dużych miast, a także w przypadku hałasu lotniczego i pochodzącego od linii elektroenergetycznych.

To ważne, bo w sprawach o odszkodowanie nie wystarczy przekonanie, że „jest za głośno”. Potrzebny jest twardy punkt odniesienia w postaci przepisów. Bez tego trudno mówić o szansach na pieniądze.

Odszkodowanie za hałas z ulicy, torów albo lotniska. Za co można dostać pieniądze?

Jeżeli normy są przekroczone, właściciel nieruchomości może dochodzić różnych roszczeń. Najczęściej chodzi o odszkodowanie za spadek wartości mieszkania lub domu, zwrot kosztów prac wyciszających, takich jak wymiana okien czy dodatkowa izolacja akustyczna, a także o rekompensatę za naruszenie dóbr osobistych, w tym prawa do spokojnego korzystania z własnego lokalu.

W praktyce duże znaczenie ma również to, czy nieruchomość znajduje się w tzw. obszarze ograniczonego użytkowania, czyli OOU. Taki obszar wyznacza się wtedy, gdy mimo zastosowania dostępnych środków nie da się dotrzymać standardów środowiskowych, np. w pobliżu lotnisk. Dla mieszkańca to zła wiadomość, bo oznacza zgodę na ponadnormatywny hałas. Ale jednocześnie właśnie OOU często staje się mocnym argumentem w walce o odszkodowanie lub rekompensatę.

Wniosek o odszkodowanie za hałas. Bez tego trudno ruszyć po rekompensatę

W takich sprawach samo przekonanie, że warunki są nie do wytrzymania, nie wystarczy. Potrzebne są dowody. Pierwszy krok to ustalenie, czy rzeczywiście doszło do przekroczenia norm. W praktyce oznacza to profesjonalne pomiary halasu i analizę akustyczną przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dopiero mając takie wyniki, można przejść dalej i przygotować wniosek albo formalne wezwanie do zapłaty. Warto przy tym sprawdzić, czy nieruchomość znajduje się w obszarze ograniczonego użytkowania oraz kto odpowiada za źródło hałasu. Inaczej będzie wyglądać sprawa dotycząca drogi publicznej, inaczej lotniska, a jeszcze inaczej zakładu przemysłowego czy linii energetycznej.

Dobrze przygotowany wniosek powinien jasno wskazywać, czego domaga się właściciel nieruchomości: czy chodzi o odszkodowanie za spadek wartości mieszkania, zwrot kosztów wyciszenia, czy o rekompensatę za pogorszenie jakości życia. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia z podmiotem odpowiedzialnym, sprawa zwykle trafia do sądu cywilnego.

Dokumenty przesądzają o pieniądzach. Bez nich odszkodowanie za hałas będzie trudne

W sporach o odszkodowanie za hałas dokumentacja ma ogromne znaczenie. To ona w praktyce decyduje o tym, czy roszczenie będzie wyglądało poważnie, czy pozostanie jedynie opisem codziennej frustracji. Najważniejsze są wyniki pomiarów hałasu i analizy akustyczne, ale nie tylko one.

Jeżeli hałas odbił się na zdrowiu, warto zgromadzić dokumentację medyczną: historię leczenia, zaświadczenia lekarskie, rozpoznanie problemów ze snem, przewlekłego stresu, nadciśnienia czy innych dolegliwości, które można wiązać z długotrwałą ekspozycją na dźwięk. Z kolei przy roszczeniach majątkowych przydatna będzie opinia rzeczoznawcy majątkowego, inspektora budowlanego albo specjalisty z zakresu budownictwa. Taka opinia może wykazać, o ile spadła wartość nieruchomości i jakie koszty trzeba ponieść, by ograniczyć hałas.

Ważne

Im lepiej udokumentowana szkoda, tym większa szansa, że odszkodowanie albo rekompensata nie pozostaną tylko teorią.

Do kogo złożyć wniosek o odszkodowanie za hałas? To ważniejsze, niż się wydaje

To zależy od źródła problemu. W przypadku dróg publicznych odpowiedzialność co do zasady ponoszą ich zarządcy. Za drogi krajowe odpowiada Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, za wojewódzkie marszałek województwa, a za powiatowe i gminne odpowiednio starosta lub właściwy organ samorządu. W miastach na prawach powiatu sytuacja wyglada inaczej, bo za większość dróg publicznych odpowiada prezydent miasta.

Jeżeli źródłem hałasu jest lotnisko, roszczenie należy kierować do podmiotu zarządzającego lotniskiem. W przypadku linii energetycznych odpowiedzialność ponosi przedsiębiorstwo energetyczne, czyli operator systemu dystrybucyjnego, a przy liniach najwyższych napięć często Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Ważne

To nie jest drobiazg formalny. Źle skierowany wniosek może wydłużyć sprawę o wiele miesięcy, a czasem nawet przekreślić szansę na szybkie uzyskanie pieniędzy.

Ile można dostać za hałas? Odszkodowanie i rekompensata mogą sięgać setek tysięcy złotych

Nie ma jednej tabeli, która z góry odpowie, ile wynosi odszkodowanie za hałas. Wszystko zależy od skali szkody i tego, co uda się wykazać. Pod uwagę może być brany spadek wartości nieruchomości, koszt prac wyciszających, a także wpływ hałasu na zdrowie i codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

W praktyce rekompensata albo odszkodowanie mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Zdarzają się również sprawy o jeszcze większej wartości. Jedną z głośniejszych był wyrok z 2013 r., w którym małżeństwo pozywające Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze uzyskało ponad pół miliona złotych. Sąd uznał wówczas, że istnieje związek między utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania a powstałą szkodą, co uzasadniało zasądzenie wysokiego odszkodowania.

To oczywiście nie oznacza, że każda sprawa skończy się podobnie. Pokazuje jednak coś ważnego: walka o pieniądze za ponadnormatywny hałas nie jest fikcją, ale realną drogą, z której można skorzystać.

Źródła:

Jakie szkody może wyrządzić nadmierny hałas? halas.katowice.eu

PAP

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2025 poz. 1071)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251)

IV C 1107/08 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-05-28

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Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

Krzysztof Rybak – prawnik, redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się tematyką podatków, nieruchomości oraz prawa cywilnego i gospodarczego. W swoich tekstach wyjaśniam zmiany w przepisach i ich praktyczne skutki. Przez lata byłem związany z branżą naukową i rolniczą. Zostałem wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w obszarze rynku konopnego. 

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Tematy: wniosekpieniądzehałasodszkodowanie
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