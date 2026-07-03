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Technologiczny przełom w Europie. Najlepsi naukowcy już nie uciekają do USA

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:35
Technologiczny przełom w Europie. Najlepsi naukowcy już nie uciekają do USA
Technologiczny przełom w Europie. Najlepsi naukowcy już nie uciekają do USA/ShutterStock
Europa zaczyna skuteczniej rozwijać i skalować spółki technologiczne z sektorów strategicznych dla swojej suwerenności – wynika z najnowszego raportu European Innovation Council. To dobra wiadomość także dla Polski i krajowego ekosystemu innowacji.

O sprawie pisze piątkowa "Rzeczpospolita".

W Europie powstanie ekosystem nowych technologii

W Europie wreszcie widać powstający ekosystem biznesowy półprzewodników, technologii kwantowych, kosmicznych i biotechnologii, czyli sektorów, które są kluczowe dla suwerenności Europy – wynika z raportu EIC.

Koniec drenażu mózgów

Kończy się też drenaż mózgów. Wskaźnik relokacji, czyli przeprowadzek firm poza Europę, wynosi zaledwie 1 proc. - wskazuje „Rz”.

Tylko w ciągu ostatniego roku w Europie narodziły się trzy nowe deeptechowe jednorożce (spółki wyceniane na co najmniej 1 mld dol.). Od 2019 r. spółki wspierane przez EIC pozyskały łącznie aż 15,5 mld euro. W samym 2025 r. było to niemal 4 mld euro. W coraz większym stopniu widać zaangażowanie kapitału prywatnego: każde euro zainwestowane przez Fundusz EIC przyciąga 3,5 euro kapitału prywatnego.

Polska również z lepszymi wynikami

Mikołaj Raczyński, wiceprezes PFR ds. inwestycji powiedział gazecie, że w polskim ekosystemie innowacji widać stopniową, ale wyraźną poprawę. Powstaje coraz więcej projektów z globalnymi ambicjami, rośnie też zainteresowanie inwestorów technologiami deeptech. „W ostatnich dwóch latach w tym segmencie odnotowaliśmy blisko 100 transakcji o łącznej wartości ponad 2 mld zł, co oznacza wzrost wartości finansowania o 77 proc. względem poprzednich lat” – wylicza Raczyński.

Choć najnowszy raport KE sugeruje, że Europa wreszcie buduje bezpieczną przystań dla innowacji, na hurraoptymizm za wcześnie. „Europa wciąż cierpi na strukturalny paradoks: generujemy genialną naukę, a mimo to przegrywamy z USA i Azją na etapie rynkowego wdrożenia” – podkreśla cytowany przez „Rz” Maciej Adamczyk, dyrektor finansowy QNA Technology.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: innowacjetechnologiedrenaż mózgów
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