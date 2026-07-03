Nawet 100 tys. miejsc pracy do likwidacji w Volkswagenie. Polska motoryzacja może odczuć to jako pierwsza

Niemieckie koncerny motoryzacyjne tracą komfort , który budowały przez dekady. Problemem są koszty, konkurencja z Chin, słabszy popyt i opóźnienia w elektromobilności.

, który budowały przez dekady. Problemem są koszty, konkurencja z Chin, słabszy popyt i opóźnienia w elektromobilności. Volkswagen znalazł się w centrum kryzysu . Zagraniczne media piszą o możliwych głębokich cięciach zatrudnienia i zamykaniu zakładów, choć część tych planów nie została oficjalnie potwierdzona przez spółkę.

. Zagraniczne media piszą o możliwych głębokich cięciach zatrudnienia i zamykaniu zakładów, choć część tych planów nie została oficjalnie potwierdzona przez spółkę. Polska nie jest obserwatorem tego kryzysu . Nasz przemysł motoryzacyjny jest mocno powiązany z Niemcami: przez eksport części, komponentów, baterii, usługi logistyczne i poddostawców.

. Nasz przemysł motoryzacyjny jest mocno powiązany z Niemcami: przez eksport części, komponentów, baterii, usługi logistyczne i poddostawców. Najbardziej narażone mogą być regiony z silnym zapleczem przemysłowym : Dolny Śląsk, Wielkopolska, Śląsk, Opolszczyzna i część Polski zachodniej.

Niemcy mają problem z sektorem, który przez lata ciągnął gospodarkę

Przez lata niemiecki model gospodarczy opierał się na prostym fundamencie: silny przemysł, potężny eksport i globalne marki motoryzacyjne. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche i sieć tysięcy dostawców były nie tylko dumą Niemiec, ale też jednym z filarów całej europejskiej gospodarki.

Dziś ten model trzeszczy. Financial Times opisuje niemiecką motoryzację jako sektor w poważnym kryzysie. Główne powody to rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów samochodów elektrycznych, problemy z kosztami, opóźnienia w oprogramowaniu i coraz trudniejsza transformacja z aut spalinowych na elektryczne.

To nie jest zwykła zadyszka po słabszym kwartale. To zmiana strukturalna. Chińskie firmy, takie jak BYD, SAIC, Xpeng czy Geely, przestały być tanimi naśladowcami. Stały się realnymi konkurentami w segmencie, który ma decydować o przyszłości branży: samochodach elektrycznych, bateriach, elektronice i oprogramowaniu.

Volkswagen pod presją. W tle mówi się o ogromnych cięciach

Najgłośniejszym symbolem problemów stał się Volkswagen. To największy europejski producent samochodów i jednocześnie firma, która najmocniej pokazuje skalę napięć w niemieckim przemyśle.

Według doniesień zagranicznych mediów Volkswagen analizuje bardzo głęboką restrukturyzację. Guardian, powołując się na niemieckie media, pisał o możliwych cięciach sięgających nawet 100 tys. miejsc pracy i zamykaniu części zakładów. Financial Times wskazywał, że wcześniej mowa była o 35 tys. redukcji, ale presja konkurencyjna i kosztowa może wymuszać dalej idące działania.

Trzeba podkreślić: nie wszystkie te scenariusze zostały oficjalnie potwierdzone przez spółkę. Ale sam fakt, że takie liczby pojawiają się w poważnej prasie gospodarczej, pokazuje skalę napięcia wokół niemieckiej motoryzacji.

Volkswagen przez dekady zarabiał na modelu, w którym projektował, produkował i eksportował auta na wielką skalę. Ten model działał świetnie w epoce silników spalinowych. W epoce aut elektrycznych, baterii, platform cyfrowych i aktualizacji oprogramowania przewaga Niemiec nie jest już tak oczywista.

Chińczycy uderzyli tam, gdzie Niemcy mieli być mocni

Największe zagrożenie nie polega tylko na tym, że chińskie samochody są tańsze. Problem jest głębszy. Chińscy producenci szybciej skrócili cykl projektowania aut, mocno zainwestowali w baterie, rozbudowali własne łańcuchy dostaw i nauczyli się robić samochody, które dla wielu klientów są wystarczająco dobre technologicznie, a przy tym tańsze.

Dla Europy to szok podobny do tego, który wcześniej dotknął inne branże przemysłowe. Najpierw konkurencja z Chin kojarzyła się z tańszą produkcją. Teraz coraz częściej chodzi o konkurencję technologiczną.

W motoryzacji oznacza to zmianę hierarchii. W samochodzie elektrycznym mniej liczy się skomplikowany silnik spalinowy, układ wydechowy czy skrzynia biegów. Większe znaczenie mają bateria, elektronika, oprogramowanie, systemy zarządzania energią i integracja auta z cyfrowym ekosystemem. To uderza w tradycyjne przewagi niemieckiego przemysłu.

Polska jest częścią tego układu. I dlatego może poczuć wstrząs

Dla Polski kryzys niemieckiej motoryzacji nie jest odległą historią zza Odry. To temat bezpośrednio gospodarczy.

Polski przemysł motoryzacyjny jest jednym z ważnych zapleczy produkcyjnych Europy. W kraju działają fabryki części, komponentów, opon, szyb, siedzeń, wiązek, systemów elektronicznych, elementów karoserii, baterii i podzespołów dla elektromobilności. Wiele z tych firm pracuje dla koncernów niemieckich lub dla ich dostawców pierwszego i drugiego rzędu.

Jeśli niemieckie koncerny ograniczają produkcję, tną koszty albo przesuwają zamówienia, skutki nie kończą się w Wolfsburgu, Stuttgarcie czy Monachium. Schodzą niżej, do dostawców, poddostawców, firm logistycznych i zakładów rozsianych po Europie Środkowej.

Właśnie dlatego problem Volkswagena, BMW czy Mercedesa może szybko stać się problemem polskich fabryk. Nie musi to oznaczać natychmiastowych masowych zwolnień, ale może oznaczać presję na marże, mniejsze zamówienia, większą konkurencję cenową i odkładanie inwestycji.

Najbardziej narażeni są dostawcy starej motoryzacji

Największe ryzyko dotyczy firm, które są mocno uzależnione od części do aut spalinowych. Transformacja w stronę elektromobilności oznacza, że część komponentów po prostu traci znaczenie.

Samochód elektryczny ma inną architekturę niż auto spalinowe. Nie potrzebuje wielu elementów związanych z klasycznym układem napędowym. To problem dla firm wyspecjalizowanych w produkcji komponentów, które przez lata były bezpiecznym elementem łańcucha dostaw.

Lepszą pozycję mają przedsiębiorstwa, które już weszły w baterie, elektronikę, systemy zarządzania energią, części do aut elektrycznych, lekkie materiały, oprogramowanie lub zaawansowane komponenty przemysłowe. Dla nich zmiana może być szansą. Dla reszty - bolesnym testem.

Dolny Śląsk, Wielkopolska, Śląsk. Tu napięcie może być największe

Polski przemysł motoryzacyjny jest rozłożony regionalnie, ale szczególnie ważne są zachodnie i południowe województwa. Dolny Śląsk, Wielkopolska, Śląsk, Opolszczyzna i część Polski zachodniej są silnie powiązane z niemieckim przemysłem.

To naturalne zaplecze produkcyjne dla niemieckich koncernów: blisko geograficznie, dobrze skomunikowane, z rozwiniętą bazą przemysłową i doświadczeniem w produkcji komponentów. Ta bliskość przez lata była przewagą. Teraz może też oznaczać większą wrażliwość na niemieckie problemy.

Jeżeli niemieckie fabryki zmniejszają moce produkcyjne, renegocjują kontrakty albo szukają oszczędności, presja przenosi się na dostawców. Najpierw widać ją w cenach i terminach. Potem w zamówieniach. Na końcu w zatrudnieniu.

Najbliższe miesiące pokażą, czy to kryzys przejściowy, czy początek większej zmiany

Niemiecka motoryzacja nie zniknie. To wciąż ogromny sektor z potężnym kapitałem, markami, know-how i politycznym znaczeniem. Ale jej dominacja nie jest już oczywista.

Dla Polski najważniejsze pytanie brzmi nie: czy Niemcy poradzą sobie z kryzysem. Ważniejsze jest inne: które polskie firmy są przygotowane na świat po spalinowej motoryzacji, a które nadal żyją z modelu, który właśnie traci przewagę?

Bo jeśli silnik niemieckiej gospodarki naprawdę zaczyna gasnąć, polscy dostawcy usłyszą to bardzo szybko.

Najczęściej zadawane pytania o kryzys niemieckiej motoryzacji i Polskę (FAQ)

Czy kryzys niemieckiej motoryzacji może uderzyć w Polskę? Polska branża motoryzacyjna jest mocno powiązana z niemieckimi koncernami i ich dostawcami. Jeśli firmy takie jak Volkswagen, Mercedes-Benz czy BMW ograniczają produkcję lub tną koszty, skutki mogą odczuć także polskie fabryki części, komponentów, systemów elektronicznych i firmy logistyczne. Które polskie firmy mogą być najbardziej narażone? Największe ryzyko dotyczy dostawców części do tradycyjnych samochodów spalinowych, zwłaszcza tych, którzy są silnie uzależnieni od jednego odbiorcy lub jednego typu komponentów. Lepszą pozycję mogą mieć firmy produkujące elementy do aut elektrycznych, baterii, elektroniki, systemów zarządzania energią i lekkich konstrukcji. Dlaczego chińskie auta elektryczne są problemem dla Niemiec? Chińscy producenci szybko rozwinęli samochody elektryczne, baterie i oprogramowanie, a jednocześnie potrafią oferować auta w konkurencyjnych cenach. To podważa przewagę niemieckich marek, które przez lata dominowały dzięki silnikom spalinowym, jakości wykonania i globalnej sieci sprzedaży. Czy problemy niemieckiej motoryzacji oznaczają zwolnienia w Polsce? Nie musi to oznaczać natychmiastowych masowych zwolnień, ale może zwiększyć presję na polskich dostawców. Firmy mogą mierzyć się z mniejszą liczbą zamówień, renegocjacją kontraktów, presją na ceny, ograniczaniem inwestycji i ostrożniejszą polityką zatrudnienia.

Źródła: