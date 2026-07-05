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Przydrożne drzewa – ważniejszy klimat i bezpieczeństwo militarne czy samochody. Kiedy i gdzie można zgłosić wycięcie drzewa w pasie grodowym?

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 20:20
The Dark Hedges Gra o tron
drzewa przy drodze/Shutterstock
Wycinka starych drzew, zwłaszcza przy drogach wywołuje wiele emocji, głównie mieszkańców, którzy starają się przeciwdziałać takim działaniom. Na Warmii i Mazurach zyskali nowych, silnych sojuszników. Czy zmieni się podejście do ochrony przyrody?

Wycinka drzew w pasie drogowym

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wystąpił do poszczególnych samorządów z wnioskami o usunięcie 6678 drzew rosnących przy drogach wojewódzkich. Argumentem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z wnioskami jedna z gmin województwa warmińsko – mazurskiego zwróciła się do Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o uzgodnienie wycinki drzew w pasie drogowym. Organ ten odniósł się do nich negatywnie. Rosnące wzdłuż dróg na Warmii i Mazurach drzewa są dziedzictwem przyrodniczym i krajobrazowym Polski. Dodatkowo stanowią naturalną infrastrukturę adaptacji do zmiany klimatu.

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Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W sprawie głos zabrało też Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazując, iż aleje drzew to bezpieczeństwo klimatyczne i wodne. Wskazano również, że przydrożne zadrzewienia ograniczają możliwość obserwacji i rozpoznania z powietrza w tym z użyciem dronów oraz zwiększają odporność infrastruktury na potencjalne zagrożenia, co potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej.

Podkreślono, że drzewa pełnią konkretne, łatwe do wskazania funkcje środowiskowe. Dają cień nawierzchni, która dzięki temu ma odczuwalnie niższą temperaturę, co jest szczególnie ważne podczas upałów. Zadrzewienia osłaniają drogi przed wiatrem i zawiewaniem śniegiem, ograniczają erozję gleb, zatrzymują wodę w krajobrazie i stanowią korytarze ekologiczne. Stanowią również miejsce bytowania zwierząt (owadów, małych gryzoni) i gniazdowania ptaków. Stary drzew nie są w stanie z dnia na dzień zastąpić nasadzenia kompensacyjne (zastępcze), albowiem młode drzewo osiąga zbliżoną skuteczność środowiskową dopiero po kilkudziesięciu latach. Przez nasadzenia kompensacyjne rozumie się posadzenie nowych drzew w miejsce wyciętych, aby zrównoważyć straty w środowisku.

Potrzeba wypracowania rozwiązań chroniących przydrożne drzewa

Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska wskazuje, że bezpieczeństwo kierowców i alei drzew się nie wykluczają. Współczesna inżyniera drogowa dysponuje środkami, które są w stanie realnie zminimalizować ryzyko poprzez stawianie barier ochronnych, zapewnienie odpowiedniego oznakowania, uspokojenie ruchu i egzekwowanie ograniczeń prędkości. Sposobem ograniczenia wypadków nie może być masowa wycinka drzew rosnących przy drogach od dziesięcioleci, ale projektowanie bezpiecznych dróg. Zasadą działania musi być najpierw analiza wariantów oszczędzających drzewa, przeprowadzenie wycinki wyłącznie tam, gdzie nie ma alternatywnych rozwiązań, a także pełna kompensacja przyrodnicza.

Zostały podjęte działania mające na celu wypracowanie stanowiska odnośnie zadrzewień w pasie drogowym z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Infrastruktury. Przywołano możliwość połączenia celów ochrony środowiska i obronności jak to ma miejsce w ramach Zielonej Tarczy Wschód.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: drzewaklimatministerstwowycinka
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