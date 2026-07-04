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Główne problemy w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 19:49
pośrednik na rynku nieruchomości
Pośrednik na rynku nieruchomości. Za co odpowiada?/Shutterstock
Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii procedowany jest projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości mające na celu większą ochronę klientów oraz lepsze zabezpieczenie transakcji związanych z nieruchomościami. Proponowane regulacje są odpowiedzią na zaobserwowane problemy. Oto główne z nich.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje jedynie pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz osobę pośrednika. Powinien on mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi czynnościami.

Treść umowy pośrednictwa

W praktyce przywołane uregulowania są niewystarczające z uwagi na proponowane klientom treści umów pośrednictwa, w których zakres czynności zleceniobiorcy nie jest określony w sposób jednoznaczny albo zbyt ogólny. Prowadzi to do sytuacji, iż pośrednik ma prawo do wynagrodzenia pomimo niewykonywania faktycznych czynności na rzecz swojego klienta.

Pobieranie wynagrodzenia od obu stron transakcji

Dodatkowo negatywnie odbierane pod względem bezstronności pośrednika jest praktyka pobierania wynagrodzenia od obu stron tej samej transakcji. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której pośrednik będąc związany relacją w obiema stronami, faktycznie wykonuje czynności na rzecz jednej, co może powodować konflikt interesów. Taka sytuacja wpływa na obniżenia zaufania wobec instytucji pośrednictwa oraz rzutuje na zasady obrotu nieruchomościami.

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Przymuszanie do zawarcia umowy pośrednictwa

Obserwowane są również działania postrzegane społecznie zdecydowanie negatywnie, które uzależniają zaprezentowanie nieruchomości od zawarcia umowy pośrednictwa. Przyszły nabywca czy najemca sam znajduje ofertę nieruchomości głównie w internecie i w związku z tym nie jest zainteresowany skorzystaniem z usług pośrednictwa. Wtedy pośrednik niejako zmusza zainteresowanego do zawarcia umowy pośrednictwa, żeby ten mógł zobaczyć wybraną przez siebie nieruchomość. W ten sposób uzyskuje wynagrodzenie od obu stron transakcji, mimo że nie wykonał praktycznie żadnych czynności na rzecz poszukującego np. mieszkania do wynajęcia.

Korzystanie przez pośredników z ogłoszeń właścicieli nieruchomości

Dużym problemem jest bezprawne korzystanie przez pośredników z ogłoszeń przygotowanych przez właścicieli nieruchomości poprzez kopiowanie zdjęć, oferty oraz modyfikowanie ceny poprzez doliczenie swojej prowizji. Dodatkowo należy podkreślić, że tak działający pośrednik oferuje potencjalnym nabywcom nieruchomość, o której nie ma pełnej wiedzy o stanie faktycznym i prawnym, opierając się jedynie na treści skopiowanego ogłoszenia. Mogą oni być wprowadzenie w błąd i otrzymać sprzeczne informacje na temat samej nieruchomości co niezasadnie wpływa na wiarygodność sprzedającego. Pośrednicy nieruchomości nie informują również, iż ogłoszenie jest ich autorstwa, tym samym osoby potencjalnie zainteresowane nie mają wiedzy odnośnie podmiotu, z którym nawiążą kontakt.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: nieruchomościwynagrodzeniaumowapośrednik
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