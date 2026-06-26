Na stronie Politechniki Krakowskiej pojawiła się ekspercka rozmowa z dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. Politechniki Krakowskiej. Rozmowa dotyczy polskich wodociągów oraz tego, gdzie leżą prawdziwe słabości systemu i co grozi nam w dobie zmian klimatu.

Czy Kraków jest gotowy na kryzys wodny?

Bezpieczeństwo dostaw wody – jak podkreślił Rybicki – staje się dziś częścią bezpieczeństwa państwa. Ekspert wskazał, że zmiany klimatu, cyberataki i rosnące ryzyko przerw w dostawach energii wymuszają nowe podejście do infrastruktury wodnej. Pytany o gotowość miasta na kryzys wodny, ekspert ocenił ją pozytywnie.

"Tak, Kraków jest dobrze przygotowany, choć skala tego przygotowania zależy od charakteru zagrożenia" - powiedział Rybicki.

System opiera się na kilku źródłach wody oraz zbiornikach retencyjnych, które zapewniają stabilność dostaw nawet przy problemach energetycznych. Miasto funkcjonuje w oparciu o podział na strefy i system połączeń między nimi.

"1000 studni" – projekt bez realnych podstaw

W Krakowie pojawił się projekt uchwały przygotowany przez Społeczny Komitet Rozwoju Krakowa dotyczący budowy tysiąca awaryjnych studni z pompami ręcznymi. Odnosząc się do pomysłu budowy rozproszonej sieci studni awaryjnych, ekspert przekazał, że wszystko zależy od punku widzenia.

"Z punktu widzenia zainteresowania i włączenia społeczeństwa – tak, bo wskazuje, że Krakowianie myślą o tym. Ale z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysowych, to w ogóle nie tędy droga" - powiedział.

"To jakby chcieć zaopatrzyć Kraków w wodę z kałuży" - dodał.

Według eksperta, lokalne zasoby wód podziemnych są niewystarczające, a jakość wody z płytkich warstw nie spełnia norm pitnych. Pytany o przykład Berlina, który ma ponad 2 tys. takich studni, ocenił, że porównanie Krakowa z Berlinem jest całkowicie nietrafione. Dodał, że niemiecka stolica korzysta z zupełnie innych warunków hydrogeologicznych i zasobów wód podziemnych niż Kraków.

Co zamiast studni? Ekspert wskazuje na system wodociągowy i technologię

Przypomniał, że infrastruktura wodna w Polsce jest regularnie celem cyberataków. Jednocześnie duże wodociągi – jak krakowskie – mają wyspecjalizowane systemy zabezpieczeń i możliwość pracy w trybie awaryjnym bez sieci. Zdaniem Rybickiego kluczowe są inwestycje w odporność systemową.

"Musimy iść w kierunku odpornego systemu wodociągowego - powiedział.

Wskazał m.in. na:

zwiększenie nakładów na cyberbezpieczeństwo,

monitoring i zabezpieczenia energetyczne,

mobilne stacje uzdatniania wody,

zabezpieczenia energetyczne,

systemy oparte na sztucznej inteligencji,

szybkie przełączanie systemów w tryb ręczny w razie cyberataku.

Zmiany klimatyczne. Polska musi przygotować się zarówno na niedobór wody, jak i jej nagłe nadmiary

Odnosząc się do zmian klimatycznych wskazał, że te powodują coraz większą skrajność zjawisk.

"Tak, będziemy lawirować między suszą a powodziami, bo to dwie strony tego samego medalu" - powiedział.

Ekspert podkreślił, że Polska musi przygotować się zarówno na niedobór wody, jak i jej nagłe nadmiary.

Jak się przygotować?

Zapytany o to, co mogą zrobić sami mieszkańcy, przekazał, że przede wszystkim powinni zgromadzić zapas wody pitnej na trzy doby.