Forsal logo

Metro prawie gotowe. Pociągi zaraz pojadą. Na razie testowo

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 14:10
budowa stacji metra C02 Chrzanów
Budowa drugiej linii metra w Warszawie/PAP
Na stacjach metra są już kasowniki, kończy się układanie posadzki. Za chwilę wyjadą pociągi, ale na razie bez pasażerów. W listopadzie budowa – zgodnie z kontraktem – powinna się zakończyć. Nie powinno być żadnych opóźnień. Ale kiedy pasażerowie skorzystają z nowego odcinka metra w Warszawie?

Metro niemal gotowe

Wydaje się, że wszystko jest już prawie gotowe. Na budowie stacji Chrzanów (C02), na drugiej linii warszawskiego metra, podczas zwiedzania dla mediów wszyscy wydawali się spokojni. Wykonawca – firma Gulermak – ma czas do 8 listopada, jednak już teraz wiele prac udało się zakończyć.

Najważniejszą informacją jest to, że na budowie jest już docelowe zasilanie. Jeszcze kilka miesięcy temu brak przyłącza był poważnym problemem.

budowa stacji metra C02 Chrzanów
Budowa drugiej linii metra w Warszawie/Marcin Obara

Przy wejściu do środkowej z trzech budowanych stacji ustawiono już charakterystyczny znak „M”. Są też schody ruchome oraz – przed peronem – zafoliowane kasowniki. Posadzka została ułożona w 90 proc., a na peronie trwa montaż tzw. ścian zatorowych, które nadadzą stacji jej docelowy wygląd. Prace mają zakończyć się w ciągu miesiąca.

Wschodnia Polska połączona z Warszawą. Autostrada A2 została wydłużona
Wschodnia Polska połączona z Warszawą. Autostrada A2 została wydłużona

Metro w polu

Trzy stacje na Bemowie (Lazurowa, Chrzanów i Karolin) będą miały proste, szare wnętrza. Mają wyglądać niemal identycznie. W tym miejscu miasto nie chciało rozbudowywać stacji np. o podziemne galerie handlowe ani dodawać spektakularnych elementów wystroju. Chodzi o efekt czysto użytkowy – by można było szybko wsiąść do pociągu i dojechać do centrum.

Zresztą osiedle Chrzanów, gdzie dobiega końca budowa dwóch z trzech stacji nowego odcinka, zmieniło się diametralnie. Gdy w 2018 roku podpisywano kontrakt na prace, były tam pola uprawne i nieliczne domy. Teraz dominuje zwarta zabudowa – cztero- i pięciopiętrowe bloki, których mieszkańcy czekają na uruchomienie metra.

Kiedy pojadą pierwsze pociągi?

– Trzecia szyna jest już w całości ułożona. Przygotowujemy się do testów z pociągami. Odbędą się one najpóźniej na przełomie sierpnia i września – mówi Bartosz Sawicki, rzecznik Gulermaka. – Jesteśmy w kontakcie z nadzorem budowlanym, sanepidem i strażą pożarną. Przekazujemy pierwsze dokumenty już teraz, żeby inspektorzy mogli zapoznać się z dokumentacją. Pierwsze wizyty na stacjach już się odbywają – dodaje.

Pod koniec lata do tunelu wjadą pociągi testowe. Na razie „trenują” na Stacji Techniczno-Postojowej Mory, która została zbudowana na końcu odcinka. Tam przejechał już skrajnik sprawdzający układ torów oraz ewentualne niedoskonałości.

budowa stacji metra C02 Chrzanów
Budowa drugiej linii metra w Warszawie/Marcin Obara

Jesienią na nowym odcinku M2 rozpoczną się właściwe testy. W tym czasie zostanie zburzona ścianka oddzielająca stary i nowy odcinek.

Najpierw stacje, potem zajezdnia?

Metro Warszawskie zdecydowało się na nietypowy sposób odbioru inwestycji. Najpierw skupi się na tunelach i stacjach, które mają zostać uruchomione w pierwszej kolejności. Dopiero później przyjdzie czas na odbiór zajezdni. Dzięki temu pociągi będą mogły szybciej zacząć wozić pasażerów.

Każdy z obiektów posiada oddzielne pozwolenie na budowę. Możemy uruchomić najpierw stacje, a potem STP Mory. Na pierwszym etapie skupiamy się na oddaniu stacji, żeby na przełomie roku – miejmy nadzieję – pasażerowie mogli z nich korzystać. Następnie skupimy się na sprawnym odbiorze Stacji Techniczno-Postojowej, która ma ponad 30 hektarów – mówi „Forsalowi” Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

- To, póki co, ostatni odcinek drugiej linii metra. W zeszłym roku Rada Miasta zadecydowała o wydłużeniu jej o trzy stacje do Ursusa Niedźwiadka. Cała druga linia metra powstała z funduszy europejskich. Ten odcinek otrzymał 40 proc. dofinansowania. Gdybyśmy polegali wyłącznie na środkach własnych, dopiero ruszałaby budowa odcinka centralnego – zaznaczył Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMetro prawie gotowe. Pociągi zaraz pojadą. Na razie testowo »
Tematy: Warszawainwestycjemetro
Powiązane
Trasa Kaszubska już przejezdna. Czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o ok. 1,5 godziny
Trasa Kaszubska otwarta. Czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem krótszy o ok. 1,5 godziny
Autostrada A2
Wschodnia Polska połączona z Warszawą. Autostrada A2 została wydłużona
Dwa tunele kolejowe pod Warszawą?
Drugi tunel kolejowy pod centrum Warszawy. Chcą go wykopać w latach 2031–35
Zobacz
|
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To już koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj