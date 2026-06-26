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Autostrada A1. MI ułatwia przejazd podczas upałów 27 i 28 czerwca 2026 r. Bramki mogą zostać otwarte

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 12:59
Nowa Wieś, autostrada, bramki
bramki na autostradzie A1/Shutterstock
W piątkowym komunikacie resort infrastruktury poinformował, że wprowadza dodatkowe ułatwienia dla kierowców w związku z prognozowaną ekstremalną falą upałów. Podróżujący autostradą A1 w pierwszy wakacyjny weekend mogą szybciej przejechać przez punkty poboru opłat.

Jak przekazano w komunikacie, Minister Infrastruktury z uwagi na prognozowane ekstremalne upały oraz rekomendacje Zespołu Zarządzania Kryzysowego MI podjął decyzję o o rozszerzeniu mechanizmów upłynniających ruch na Autostradzie A1 na odcinku Gdańsk – Toruń na wszystkie Punkty Poboru Opłat i Stacje Poboru Opłat. Decyzja ma ograniczyć tworzenie się korków podczas prognozowanych wysokich temperatur i zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących.

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Resort infrastruktury poinformował o rozszerzeniu mechanizmu upłynniania ruchu na wszystkie Punkty Poboru Opłat (PPO) oraz Stacje Poboru Opłat (SPO) na odcinku autostrady A1 między Gdańskiem a Toruniem. Dotychczas rozwiązanie obejmowało jedynie PPO Rusocin, PPO Nowa Wieś oraz SPO Nowe Marzy.

W przypadku, gdy średni czas oczekiwania na przejazd przez wszystkie punkty poboru opłat przekroczy 25 minut, zarządca autostrady będzie mógł czasowo zrezygnować z poboru opłat dla wszystkich kategorii pojazdów. Bramki mogą zostać otwarte na maksymalnie 30 minut. Jednakże, w wyjątkowych sytuacjach, gdy taki czas nie wystarczy do rozładowania zatorów, otwarcie bramek będzie mogło zostać wydłużone do 45 minut.

Do kiedy ułatwienia na A1?

Resort przekazał, że rozszerzenie mechanizmu na wszystkie PPO i SPO będzie obowiązywało jedynie w weekend od 27 czerwca do 28 czerwca 2026 r. W komunikacie dodane, że w pozostałe weekendy wakacyjne mechanizm ten będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.

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Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

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Tematy: autostradaupałykorkiA1
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