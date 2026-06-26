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Polska w awangardzie rewolucji dronowej. Mamy najwięcej operatorów w Europie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:02
Polska w awangardzie rewolucji dronowej. Mamy najwięcej operatorów w Europie
Polska w awangardzie rewolucji dronowej. Mamy najwięcej operatorów w Europie/Shutterstock
Na każde 100 tys. mieszkańców w Polsce przypada już ponad tysiąc operatorów dronów. Większość z nich wykorzystuje bezzałogowce rekreacyjnie, jednak z roku na rok rośnie także ich znaczenie w biznesie.

O sprawie pisze "Puls Biznesu".

Rewolucja dronowa

Rosnące zastosowanie dronów w biznesie to część szerokiej rewolucji, której częścią jest też robotyzacja i cyfryzacja. Rewolucja ta odmienia biznes i tworzy zupełnie nowe branże. W świetle danych Polska w tej rewolucji dronowej ma szanse zająć pole position - pisze „PB”.

Polska liderem, gonią nas Niemcy i Austria

W Unii Europejskiej każdy użytkownik drona o masie powyżej 249 g lub lżejszego, jeśli posiada kamerę, musi zarejestrować się w krajowych systemach. Według danych EASA (Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego) z połowy 2025 r. w Polsce na sto tysięcy mieszkańców przypadało ok. 1070 operatorów dronów. Na podium znajdują się także Niemcy (930 operatorów) i Austria (860).

Drony to już nie tylko hobby

Zdecydowana większość zarejestrowanych operatorów dronów to hobbyści – osoby, które np. chcą dronem zrobić zdjęcia podczas wakacji. Popularność dronów wpływa jednak na wykorzystanie tej technologii w biznesie. „Dostępność technologii jest łatwa, a Polacy to przedsiębiorczy naród. Więc wiele osób i firm, które posiadają drona, szuka różnych nisz i na tym zarabia” – tłumaczy gazecie Aleksander Buczkowski, dyrektor globalnego centrum kompetencji PwC w obszarze technologii dronowych.

Eksperci wskazują jednak, że skala zainteresowania dronami w Polsce nie przekłada się wprost na skalę ich zastosowania w biznesie. „Projekty, które prowadzimy w Polsce, to są głównie pilotaże. Z moich obserwacji wynika, że w porównaniu z Niemcami wdrażanie rozwiązań opartych na dronach jest u nas na mniej zaawansowanym etapie. Widoczny jest jednak stopniowy wzrost świadomości biznesu w otwieraniu się na tę technologię” – mówi „Pulsowi Biznesu” Aleksander Buczkowski.

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Źródło: Puls Biznesu
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPoliczyli, jak bardzo brexit uderzył w brytyjską gospodarkę. Polska skorzystała »
Tematy: dronybiznestechnologie
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