Polska w awangardzie rewolucji dronowej. Mamy najwięcej operatorów w Europie

O sprawie pisze "Puls Biznesu".

Rewolucja dronowa

Rosnące zastosowanie dronów w biznesie to część szerokiej rewolucji, której częścią jest też robotyzacja i cyfryzacja. Rewolucja ta odmienia biznes i tworzy zupełnie nowe branże. W świetle danych Polska w tej rewolucji dronowej ma szanse zająć pole position - pisze „PB”.

Polska liderem, gonią nas Niemcy i Austria

W Unii Europejskiej każdy użytkownik drona o masie powyżej 249 g lub lżejszego, jeśli posiada kamerę, musi zarejestrować się w krajowych systemach. Według danych EASA (Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego) z połowy 2025 r. w Polsce na sto tysięcy mieszkańców przypadało ok. 1070 operatorów dronów. Na podium znajdują się także Niemcy (930 operatorów) i Austria (860).

Drony to już nie tylko hobby

Zdecydowana większość zarejestrowanych operatorów dronów to hobbyści – osoby, które np. chcą dronem zrobić zdjęcia podczas wakacji. Popularność dronów wpływa jednak na wykorzystanie tej technologii w biznesie. „Dostępność technologii jest łatwa, a Polacy to przedsiębiorczy naród. Więc wiele osób i firm, które posiadają drona, szuka różnych nisz i na tym zarabia” – tłumaczy gazecie Aleksander Buczkowski, dyrektor globalnego centrum kompetencji PwC w obszarze technologii dronowych.

Eksperci wskazują jednak, że skala zainteresowania dronami w Polsce nie przekłada się wprost na skalę ich zastosowania w biznesie. „Projekty, które prowadzimy w Polsce, to są głównie pilotaże. Z moich obserwacji wynika, że w porównaniu z Niemcami wdrażanie rozwiązań opartych na dronach jest u nas na mniej zaawansowanym etapie. Widoczny jest jednak stopniowy wzrost świadomości biznesu w otwieraniu się na tę technologię” – mówi „Pulsowi Biznesu” Aleksander Buczkowski.