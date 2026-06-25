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"Najpotężniejsza forteca w historii NATO". Niemcy piszą o Polsce

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 11:21
"Najpotężniejsza forteca w historii NATO". Niemcy piszą o Polsce
"Najpotężniejsza forteca w historii NATO". Niemcy piszą o Polsce/PAP
Polska zamienia wschodnią granicę w jeden z największych systemów obronnych we współczesnej historii NATO – pisze niemiecki "Bild" o "Tarczy Wschód". Dziennik wskazuje, że w rejonie granicy z obwodem kaliningradzkim powstają zapory przeciwpancerne, rowy, umocnienia oraz systemy mające zatrzymać wojska pancerne.

W Asunach na Warmii i Mazurach granica z obwodem kaliningradzkim przebiega niemal w linii prostej. "Właśnie tam powstaje najpotężniejsza forteca we współczesnej historii NATO" – pisze niemiecki "Bild".

Najpotężniejsza forteca NATO. Polska zamienia granicę z Rosją w pas obronny

Jak zauważa "Bild", rosyjska eksklawa od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Ukrainie jest postrzegana przez państwa NATO jako jeden z potencjalnych kierunków zagrożenia. Polska zdecydowała się na stworzenie rozbudowanych umocnień, które mają ograniczyć możliwość szybkiego przemieszczania się przeciwnika w razie ataku.

Major Dominik Płaza, oficer prasowy polskiej armii, podkreśla w rozmowie z "Bildem", że celem projektu jest odstraszanie i przygotowanie na możliwość dużego konfliktu. – Chcemy powstrzymać potencjalnego przeciwnika przed wejściem na nasze terytorium i ograniczyć jego zdolność do przemieszczania się. Przygotowujemy się na konflikt na dużą skalę, podobny do tego na Ukrainie – mówi.

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Niemcy piszą, co się dzieje na granicy polsko–rosyjskiej. Zwrócili uwagę na jedną rzecz

"Bild" zwraca uwagę na betonowe zapory przeciwpancerne ustawione wzdłuż granicy z Rosją. Każda z nich waży około 1,2 tony. Konstrukcje ustawiane są razem z rowami przeciwczołgowymi i zasiekami z drutu kolczastego. Plan zakłada stworzenie wielowarstwowego systemu obrony. W razie zagrożenia betonowe zapory mają zostać połączone stalowymi linami, które utrudnią przejazd pojazdom opancerzonym.

Plan zakłada również utworzenie dodatkowych stref zabezpieczających, w tym potencjalnych pól minowych o szerokości około 100 metrów, które mają zostać rozmieszczone za pierwszą linią zapór. "Bild" zwraca uwagę, że część inwestycji powstaje na terenach, gdzie wcześniej funkcjonowały połączenia kolejowe z Rosją.

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Jak opisuje "Bild", podczas wizyty niemieckich dziennikarzy w rejonie budowy doszło do kontroli przeprowadzonej przez polską straż graniczną. Funkcjonariusze, którzy nie zostali poinformowani o obecności ekipy medialnej, sprawdzili dokumenty oraz sprzęt fotograficzny.

Autor artykułu zaznacza, że część wykonanych zdjęć została zweryfikowana, a te, które mogły przedstawiać terytorium Rosji w tle, miały zostać usunięte ze względów bezpieczeństwa. Jak podkreśla "Bild", takie działania są standardową praktyką w strefach przygranicznych o podwyższonym ryzyku.

Niemieccy saperzy w Polsce. Bundeswehra wesprze budowę "Tarczy Wschód"

"Bild" zauważa, że od lipca przy pracach na granicy mają pojawić się saperzy Bundeswehry, którzy mają wspierać budowę umocnień. – Jako obywatel Polski czuję się bezpieczniej dzięki ‘Tarczy Wschód’. Z każdą ustawioną przez nas zaporą przeciwpancerną moja rodzina jest bezpieczniejsza – podsumowuje mjr Płaza, cytowany przez „Bild”.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: RosjaPolskagranicatarcza wschód
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