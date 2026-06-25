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Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 10:05
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina/Materiały prasowe
W ramach szeroko zakrojonego procesu przezbrajania polskich jednostek pancernych doszło do przekazania ponad 20 czołgów Abrams z 1. Batalionu Czołgów w Żurawicy do lubelskiego batalionu 19. Brygady Zmechanizowanej. Operacja, łącząca transport kolejowy i przejazd kolumnami przez miasto, trwała prawie dwie doby. Sprzęt zastąpi starsze czołgi PT-91 Twardy.

Przekazanie czołgów Abrams jest częścią szerszego procesu modernizacji polskich wojsk pancernych. 1 Batalion Czołgów w Żurawicy, który wcześniej użytkował starsze wersje amerykańskich maszyn, rozpoczął przezbrojenie w nowocześniejsze M1A2 Abrams SEPv3. W związku z tym dotychczas eksploatowane czołgi M1A1 Abrams zostały przekazane do 19. Brygady Zmechanizowanej. Łącznie z Żurawicy wyjechało ponad 20 maszyn.

Przezbrojenie polskiej armii. Czołgi Abrams M1A1 trafiły do 19. Brygady Zmechanizowanej

Operacja rozpoczęła się 22 czerwca w Żurawicy od załadunku czołgów na platformy kolejowe. Skład ruszył wieczorem i w nocy dotarł do Lublina. Zjazd wozów z wagonów trwał około godziny. Po tym czasie wszystkie maszyny były przygotowane do dalszego transportu. Ze względów organizacyjnych przejazd kolumn ulicami miasta rozpoczął się w nocy.

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Po dotarciu na miejsce czołgi zostały rozmieszczone w specjalnie przygotowanych hangarach na terenie jednostki. Sprzęt trafi teraz do żołnierzy 19. Brygady Zmechanizowanej, którzy wcześniej przeszli szkolenia zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i pod okiem polskich instruktorów. Przekazanie Abramsów oznacza dla brygady istotną zmianę jakościową, ponieważ zastąpią one dotychczas używane czołgi PT-91 Twardy. Starsze konstrukcje będą sukcesywnie przekazywane do innych jednostek.

Proces przezbrajania 1. Batalionu Czołgów w Żurawicy rozpoczął się pod koniec 2024 roku, gdy pierwsze Abramsy M1A1 zaczęły wypierać postsowieckie T-72M1R. Te ostatnie zostały wcześniej przekazane Ukrainie w ramach wsparcia militarnego. Obecnie do Żurawicy trafiają kolejne partie nowoczesnych Abramsów M1A2 SEPv3, co umożliwia dalsze przekazywanie starszych maszyn innym jednostkom.

Modernizacja wojsk pancernych. Abramsy i Leopardy zmieniają strukturę armii

Przypomnijmy, że pierwszy transport czołgów M1A2 SEPv3 przypłynął do Polski 18 stycznia 2025 roku (28 czołgów). Kolejne w maju (19 wozów), we wrześniu (38) oraz w grudniu (32 czołgi). Licząc z dostawą w 2026 roku, amerykańska firma dostarczyła nam już 146 tych wozów w najnowszej wersji z 250 zamówionych. W tym roku dostawy pozostałych wozów dla Polski mają się zakończyć.

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Mówiąc o budowie największej w Europie armii pancernej, trzeba też przypomnieć, że Abramsów w obu wersjach wojsko polskie ma ponad 260, najwięcej z wszystkich czołgów będących obecnie na uzbrojeniu naszej armii. Do tego dochodzi 128 czołgów Leopard 2A4, które mają zostać zmodernizowane do standardu Leopard 2PL/M.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Najpotężniejsza forteca w historii NATO". Niemcy piszą o Polsce »
Tematy: PolskatransportczołgiAbrams
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