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Podwyżki na stacjach paliw. Minister ogłosił nowe maksymalne ceny obowiązujące w weekend

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:09
Podwyżki na stacjach paliw. Minister ogłosił nowe maksymalne ceny obowiązujące w weekend
Podwyżki na stacjach paliw. Minister ogłosił nowe maksymalne ceny obowiązujące w weekend/Materiały prasowe
Od soboty kierowcy muszą liczyć się z wyższymi kosztami tankowania. Z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że wzrosną maksymalne ceny detaliczne wszystkich podstawowych rodzajów paliw. Za litr benzyny 95, 98 oraz oleju napędowego zapłacimy więcej niż dotychczasowe limity, które obowiązywały w piątek.

Maksymalne ceny paliw na stacjach na weekend

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a diesla - 6,17 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w porównaniu z piątkiem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,95 zł, benzyny 98 - 6,65 zł, a oleju napędowego - 6,12 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Formuła ceny maksymalnej

Zgodnie z przepisami, resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Bez obniżonej akcyzy

12 czerwca została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, wydłużająca obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa. Ministerstwo Finansów informowało w ubiegłym tygodniu, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa. Tym samym, od 16 do 30 czerwca, poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc., będą obowiązywały ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: ceny paliwbenzyna 95cena maksymalna paliwprogram CPN
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