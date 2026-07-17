Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował w piątek, że Berlin prowadzi analizę francuskiej propozycji dotyczącej odstraszania nuklearnego. Jak zaznaczył podczas konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, w przyszłości rozmowy te mogą stać się podstawą do stworzenia nowej doktryny.
– Być może ostatecznie doprowadzi to do wypracowania nowej doktryny, ale dziś jest zdecydowanie za wcześnie, by o tym mówić – powiedział Merz po posiedzeniu niemiecko-francuskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony w bazie lotniczej Noervenich pod Kolonią. (PAP)
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Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji »
oprac. Łukasz Dobrzyński
Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania.
Tematy: Niemcyparasol nuklearnyFrancja
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