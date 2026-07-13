Cyberwojna toczy się po cichu. Hakerzy powiązani z kremlem podłączyli się do cywilnego monitoringu w krajach NATO by śledzić transport do Ukrainy

Ujawnienie to pokazuje, w jakim stopniu Moskwa przekształciła zwykłe urządzenia konsumenckie w narzędzia wojskowego szpiegostwa.

Druga strona nie pozostaje dłużna i mieliśmy już okazję przekonać się jak sprawnie posługuje się cyberbronią.

Cyberwojna wykorzystuje cywilne urządzenia jako narzędzia szpiegowskie

Według holenderskiej Wojskowej Służby Wywiadowczej i Bezpieczeństwa (MIVD), powiązani z Kremlem hakerzy uzyskali dostęp do kamer rozmieszczonych wzdłuż wojskowych tras transportowych w państwach NATO, dążąc do obserwacji, jakie uzbrojenie jest przesyłane na Ukrainę.

Operacja była wymierzona w niezabezpieczone urządzenia podłączone do internetu, zlokalizowane w pobliżu instalacji wojskowych i korytarzy logistycznych.

Cyberwojna trwa w najlepsze i nie tylko transport jest zagrożony

Ujawnione informacje wpisują się w szerszy schemat rosyjskiego cyberszpiegostwa, po raz pierwszy udokumentowany we wspólnym ostrzeżeniu wydanym przez ponad 20 międzynarodowych agencji w maju 2025 roku. Ostrzeżenie to, przygotowane pod przewodnictwem brytyjskiego Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, wskazało rosyjską Jednostkę 26165 GRU — znana również jako Fancy Bear lub APT28 jako odpowiedzialną za włamanie do około 10 000 kamer monitoringu w pobliżu przejść granicznych, stacji kolejowych i obiektów wojskowych w krajach NATO od 2022 roku.

Około 80 procent tych kamer znajdowało się na Ukrainie, pozostałe zaś w Rumunii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji.

Rośnie hybrydowe zagrożenie a jego elementem jest nieustanna cyberwojna

Ta taktyka nie jest całkowicie nowa. Już w 2023 roku wysoki rangą urzędnik amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) ujawnił, że rosyjscy hakerzy uzyskiwali wgląd do ogólnodostępnych kamer internetowych, w tym kamer w ukraińskich kawiarniach, aby monitorować konwoje pomocowe i pociągi.

Ujawnienie przez holenderski wywiad stanowi jednak pierwszy przypadek, gdy kamery domofonowe zostały wprost wskazane jako urządzenia skompromitowane w ramach takiej operacji.

Roczny raport MIVD za 2025 rok, opublikowany w kwietniu 2026 roku, ostrzegł, że Rosja „już podejmuje konkretne przygotowawcze kroki do ewentualnego konfliktu z NATO" oraz że Holandia stoi w obliczu największego zagrożenia bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej.

Według analizy firmy opublikowanej w październiku 2025 roku, liczba rosyjskich cyberataków na państwa NATO wzrosła w ciągu jednego roku o 25 procent.

Cyberwojna niesie konsekwencje dla infrastruktury cywilnej

Kampania pokazuje, jak konsumenckie urządzenia Internetu Rzeczy, między innymi inteligentne dzwonki do drzwi, domowe kamery bezpieczeństwa i monitory ruchu drogowego, stały się luką w krajowej obronie.

Brytyjskie NCSC zaleciło organizacjom wzmocnienie monitoringu, wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz terminowe stosowanie aktualizacji zabezpieczeń w celu przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom.