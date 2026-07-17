Forsal logo

NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 12:25
[aktualizacja dzisiaj, 12:46]
Bateria Patriot w akcji
NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy/US Army
Grecja znalazła się pod rosnącą presją ze strony partnerów z NATO i Unii Europejskiej. Chcą, by Ateny przekazały Ukrainie nawet 200 pocisków PAC-2 do systemów Patriot.

Ukraina chce nawet 200 pocisków Patriot

Grecja znajduje się pod coraz większą presją sojuszników, którzy chcą zwiększyć możliwości ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Jak informuje grecki dziennik eKathimerini, powołując się na dobrze poinformowane źródła, Kijów zwrócił się do Aten o przekazanie nawet 200 pocisków PAC-2 wykorzystywanych przez greckie baterie Patriot.

Według źródeł ukraińska strona uważa, że część tych pocisków, znajdujących się na wyposażeniu greckich sił powietrznych od około 23 lat, zbliża się do końca okresu eksploatacji. Z tego powodu mogłyby zostać przekazane Ukrainie, jeśli nie są już niezbędne do obrony Grecji.

Jak podaje gazeta, wcześniejsze rozmowy dotyczące przekazania części z sześciu greckich baterii Patriot nie przyniosły porozumienia. Obecnie ukraińskie zabiegi koncentrują się już nie na całych systemach, lecz na zapasach pocisków.

Jednym z rozważanych scenariuszy jest sprzedaż pocisków Norwegii, która następnie przekazałaby je Ukrainie. Ateny nie dały jednak dotąd żadnych sygnałów, że są gotowe zaakceptować takie rozwiązanie.

Ateny od miesięcy odrzucają pomysł przekazania Patriotów

Kwestia przekazania greckich Patriotów powraca od wielu miesięcy. Już wcześniej część państw NATO wskazywała, że Grecja dysponuje sześcioma bateriami tego systemu i mogłaby wesprzeć Ukrainę, jednak rząd w Atenach konsekwentnie odrzucał takie sugestie.

Greckie władze argumentują, że kraj znajduje się w szczególnie wymagającym położeniu geopolitycznym i nie może osłabiać własnej obrony przeciwlotniczej. Podkreślają również, że już teraz uczestniczą w działaniach na rzecz bezpieczeństwa sojuszu. Jedna z greckich baterii Patriot stacjonuje w Arabii Saudyjskiej, gdzie odpowiada za ochronę infrastruktury krytycznej, w tym rafinerii.

Dodatkowym argumentem Aten jest modernizacja posiadanych zestawów. Grecja planuje unowocześnić swoje Patrioty do standardu PAC-3 oraz kupić nowe pociski PAC-3 MSE, przeznaczone do zwalczania m.in. pocisków balistycznych.

Ukraina pilnie potrzebuje Patriotów

Patriot pozostaje jednym z najważniejszych systemów obrony powietrznej wykorzystywanych przez Ukrainę. To właśnie one odpowiadają za przechwytywanie rosyjskich pocisków balistycznych oraz części najbardziej zaawansowanych rakiet manewrujących. Kijów od miesięcy apeluje do zachodnich partnerów o dostawy zarówno nowych baterii, jak i pocisków przechwytujących, których zużycie podczas odpierania rosyjskich ataków jest bardzo wysokie.

Niedawno minister obrony Holandii Ruben Brekelmans stwierdził, że Holandia przekazała Ukrainie wszystko, co mogła ze swoich zapasów Patriotów, i zaapelował o wywieranie presji na inne państwa posiadające ten system.

Choć Ateny nie chcą przekazywać własnych baterii Patriot, przypominają, że wcześniej wsparły Ukrainę uzbrojeniem przeciwlotniczym. Grecja przekazała pociski RIM-7 Sea Sparrow oraz Crotale, które zbliżały się do końca swojej przydatności operacyjnej w greckich siłach zbrojnych. Zdaniem władz w Atenach świadczy to o tym, że kraj wspiera Ukrainę, jednocześnie starając się nie osłabiać własnych zdolności obronnych.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy »
Tematy: wojna w UkrainiePatriotgrecjapomoc wojskowa dla Ukrainy
Powiązane
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Dron YFQ-44A Fury podczas testu
To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem
Myśliwiec F-35
Głośno rozważa zakup Gripenów, po cichu kupuje kolejne F-35. Wyjaśnił grę Kanady
Myśliwiec Su-35
Ukraińcy złapali Su-35 w pułapkę. F-16 miał zwabić myśliwiec, Patriot czekał w zasadzce
Trzy amerykańskie myśliwce F-35
F-35 to technologiczne arcydzieło. Ale wojna z Chinami może obnażyć jego słabości
Nie przegap
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Jest decyzja
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Co się zmieni w żłobkach?
W żłobkach zmiany dla rodziców i opiekunów. Sejm przyjął ważną ustawę
Bateria Patriot w akcji
NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy
Kto jest zwolniony z opłat za śmieci w 2026? To nie tylko emeryci
Nie tylko emeryci nie muszą płacić za śmieci w 2026. Kto jest zwolniony z opłat, a komu przysługuje zniżka?
100 km nowej drogi do 2028 roku. Minister ogłosił postęp prac nad S10
Kierowcy czekali na tę decyzję. Rusza kolejny etap budowy S10 w woj. zachodniopomorskim
Polecamy
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?
prezydent, Karol Nawrocki
Kiedy bon senioralny wejdzie w życie? Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
Dlaczego Rosjanie wysyłają samoloty nad Bałtyk? Padła konkretna odpowiedź
Zełenski
Zełenski zmienił premiera, ale wywołał problem. Politolog wskazuje konsekwencje
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Kraj
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Świat
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Bateria Patriot w akcji
NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Ujawnili porażające liczby
Bolesny cios w Rosję. Putin zwrócił się o pilną pomoc do jednego kraju
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Zełenski
Zmiana na czele ukraińskiego MON. Zełenski powierzył obowiązki nowemu szefowi resortu
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj