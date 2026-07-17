NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy

Ukraina chce nawet 200 pocisków Patriot

Grecja znajduje się pod coraz większą presją sojuszników, którzy chcą zwiększyć możliwości ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Jak informuje grecki dziennik eKathimerini, powołując się na dobrze poinformowane źródła, Kijów zwrócił się do Aten o przekazanie nawet 200 pocisków PAC-2 wykorzystywanych przez greckie baterie Patriot.

Według źródeł ukraińska strona uważa, że część tych pocisków, znajdujących się na wyposażeniu greckich sił powietrznych od około 23 lat, zbliża się do końca okresu eksploatacji. Z tego powodu mogłyby zostać przekazane Ukrainie, jeśli nie są już niezbędne do obrony Grecji.

Jak podaje gazeta, wcześniejsze rozmowy dotyczące przekazania części z sześciu greckich baterii Patriot nie przyniosły porozumienia. Obecnie ukraińskie zabiegi koncentrują się już nie na całych systemach, lecz na zapasach pocisków.

Jednym z rozważanych scenariuszy jest sprzedaż pocisków Norwegii, która następnie przekazałaby je Ukrainie. Ateny nie dały jednak dotąd żadnych sygnałów, że są gotowe zaakceptować takie rozwiązanie.

Ateny od miesięcy odrzucają pomysł przekazania Patriotów

Kwestia przekazania greckich Patriotów powraca od wielu miesięcy. Już wcześniej część państw NATO wskazywała, że Grecja dysponuje sześcioma bateriami tego systemu i mogłaby wesprzeć Ukrainę, jednak rząd w Atenach konsekwentnie odrzucał takie sugestie.

Greckie władze argumentują, że kraj znajduje się w szczególnie wymagającym położeniu geopolitycznym i nie może osłabiać własnej obrony przeciwlotniczej. Podkreślają również, że już teraz uczestniczą w działaniach na rzecz bezpieczeństwa sojuszu. Jedna z greckich baterii Patriot stacjonuje w Arabii Saudyjskiej, gdzie odpowiada za ochronę infrastruktury krytycznej, w tym rafinerii.

Dodatkowym argumentem Aten jest modernizacja posiadanych zestawów. Grecja planuje unowocześnić swoje Patrioty do standardu PAC-3 oraz kupić nowe pociski PAC-3 MSE, przeznaczone do zwalczania m.in. pocisków balistycznych.

Ukraina pilnie potrzebuje Patriotów

Patriot pozostaje jednym z najważniejszych systemów obrony powietrznej wykorzystywanych przez Ukrainę. To właśnie one odpowiadają za przechwytywanie rosyjskich pocisków balistycznych oraz części najbardziej zaawansowanych rakiet manewrujących. Kijów od miesięcy apeluje do zachodnich partnerów o dostawy zarówno nowych baterii, jak i pocisków przechwytujących, których zużycie podczas odpierania rosyjskich ataków jest bardzo wysokie.

Niedawno minister obrony Holandii Ruben Brekelmans stwierdził, że Holandia przekazała Ukrainie wszystko, co mogła ze swoich zapasów Patriotów, i zaapelował o wywieranie presji na inne państwa posiadające ten system.

Choć Ateny nie chcą przekazywać własnych baterii Patriot, przypominają, że wcześniej wsparły Ukrainę uzbrojeniem przeciwlotniczym. Grecja przekazała pociski RIM-7 Sea Sparrow oraz Crotale, które zbliżały się do końca swojej przydatności operacyjnej w greckich siłach zbrojnych. Zdaniem władz w Atenach świadczy to o tym, że kraj wspiera Ukrainę, jednocześnie starając się nie osłabiać własnych zdolności obronnych.