Dokument został opublikowany pod numerem „RD317” i nosi nazwę „Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.”. Jak wskazano w uzasadnieniu, „Podstawą prawną wydania rozporządzenia jest art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem projektowanego rozporządzenia jest ustalenie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. w części dotyczącej płac.”

Jak obliczany jest wskaźnik waloryzacji emerytur i rent?

W projekcie przypomniano, że „Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.” To właśnie część dotycząca realnego wzrostu płac jest co roku przedmiotem negocjacji pomiędzy rządem a partnerami społecznymi.

Jak czytamy w projekcie, „Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w części dotyczącej realnego wzrostu płac, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację.”

Rząd chce pozostawić ustawowe minimum, czyli minimalny poziom przewidziany przez przepisy

Najważniejsza informacja dla seniorów dotyczy propozycji rządu na 2027 rok. Dokument nie przewiduje zwiększenia wskaźnika ponad ustawowe minimum. W projekcie zapisano: „Strona rządowa, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 9 czerwca 2026 r. Propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. zaproponowała pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r.”

Oznacza to, że przy wyliczaniu przyszłorocznej waloryzacji rząd zamierza zastosować minimalny poziom przewidziany przez przepisy.

Nie było porozumienia w ramach Rady Dialogu Społecznego

Projekt ujawnia również, że rozmowy w ramach Rady Dialogu Społecznego nie doprowadziły do wypracowania wspólnego stanowiska.

W uzasadnieniu wskazano: „W dniu 23 czerwca 2026 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas którego nie wypracowano wspólnego stanowiska w zakresie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. w części dotyczącej realnego wzrostu płac.”

Ponadto, „Wspólne stanowisko w przedmiotowym zakresie nie zostało wypracowane również podczas Plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 9 lipca 2026 r.”

Co dzieje się, gdy nie ma porozumienia?

Przepisy przewidują taką sytuację. W projekcie wyjaśniono, że „W razie nieuzgodnienia stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość tego zwiększenia, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.”

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Kto odpowiada za projekt waloryzacji rent i emerytur?

Za przygotowanie dokumentu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie wskazano: „Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu: MRPiPS”, a „Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Sebastian Gajewski Podsekretarz Stanu”. Dokument ma zostać przyjęty przez rząd w najbliższych miesiącach. Zgodnie z harmonogramem „Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: III kwartał 2026 r.”

Dla emerytów i rencistów oznacza to, że zasady przyszłorocznej waloryzacji są już praktycznie przesądzone – rząd chce utrzymać wskaźnik na ustawowym minimum, a ostateczna wysokość podwyżek będzie zależała przede wszystkim od inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń w 2026 roku.

Podstawa prawa Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. Numer projektu: RD317

FAQ: Waloryzacja emerytur i rent 2027 – najczęściej zadawane pytania

Kiedy będzie waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku?

Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona w marcu 2027 roku. Podwyżka świadczeń będzie wynikała ze wskaźnika waloryzacji ustalonego na podstawie inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2027 roku?

Ostateczna wysokość waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku będzie znana po opublikowaniu oficjalnych danych dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń za 2026 rok. Rząd zaproponował jednak, aby zwiększenie wskaźnika waloryzacji w części dotyczącej płac pozostało na poziomie ustawowego minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Dlaczego rząd ustala wskaźnik waloryzacji emerytur na 2027 rok?

Celem przygotowanego rozporządzenia jest ustalenie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku w części dotyczącej płac. Podstawą prawną jest art. 89 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Co składa się na wskaźnik waloryzacji emerytur i rent?

Wskaźnik waloryzacji składa się ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku oraz zwiększenia o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jaką emeryci dostaną podwyżkę w 2027 roku?

Na obecnym etapie rząd zaproponował pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji na ustawowym minimum. Ostateczna wysokość podwyżki będzie zależała od danych gospodarczych, przede wszystkim poziomu inflacji i wzrostu płac.

Czy Rada Dialogu Społecznego zgodziła się na wysokość waloryzacji 2027?

Nie. Podczas rozmów Rady Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska dotyczącego wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji w części związanej z realnym wzrostem wynagrodzeń.

Co się dzieje, jeśli Rada Dialogu Społecznego nie osiągnie porozumienia?

Jeżeli nie zostanie uzgodnione wspólne stanowisko, Rada Ministrów określa wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji w drodze rozporządzenia. Przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę prognozowane dane makroekonomiczne, w tym inflację oraz założenia do projektu ustawy budżetowej.

Kiedy rząd przyjmie projekt rozporządzenia w sprawie waloryzacji emerytur 2027?

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został określony na III kwartał 2026 roku.

Czy wysokość emerytur po waloryzacji 2027 jest już ostateczna?

Nie. Projekt określa jedynie wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji w części dotyczącej płac. Końcowa wysokość waloryzacji będzie znana po uwzględnieniu wszystkich wymaganych danych ekonomicznych.