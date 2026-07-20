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Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze do ZUS. Poszło już na to 1,4 miliarda złotych. Termin złożenia wniosku jest bardzo ważny

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 19:40
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych/Materiały prasowe
Nie ma jeszcze półmetku wakacji, a już teraz zapobiegliwi rodzice ruszyli do ZUS po 300 plus na wyprawki szkolne, bo wypełnienie tornistra to niemały wydatek. O pieniądze można się ubiegać od pierwszego dnia lipca. Można się też spodziewać prawdziwej lawiny wniosków, bo ten rządowy program cieszy się rekordowym zainteresowaniem.

Wakacje dopiero na dobre się rozkręciły i uczniowie nawet nie myślą o wrześniowym dzwonku, ale ich rodzice już tak. Ci najbardziej zapobiegli już teraz składają w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o przyznanie pieniędzy na wyposażenie szkolnego tornistra, co w rodzinnym budżecie stanowi niemały wydatek.

Rodzice ruszyli po 300 zł na szkolną wyprawkę

To jeden z tych rządowych programów, który cieszy się rekordowym zainteresowaniem. – W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o świadczenie na niemal 4,9 mln dzieci. Kwota wypłat przekroczyła 1,4 mld zł – mówi Anna Szaniawska, rzeczniczka małopolskiego oddziału ZUS.

300 zł na wyprawkę szkolną, czyli świadczenie „Dobry Start”, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością granica wieku wynosi 24 lata.

Kto dostanie pieniądze i do kiedy trzeba złożyć wniosek?

O wsparcie na nowy okres świadczeniowy można ubiegać się od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli rodzic złoży wniosek do końca sierpnia, ZUS wypłaci pieniądze najpóźniej do 30 września.

Świadczenie przysługuje raz w roku i nie jest uzależnione od dochodów. Otrzymane 300 zł można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów oraz innych artykułów potrzebnych do nauki.

Pieniądze nie przysługują dzieciom uczęszczającym do tzw. zerówek ani studentom. Wiek 20 i 24 lat liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że ze świadczenia mogą skorzystać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych, jeśli odpowiedni wiek ukończyli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Jak złożyć wniosek o 300 plus

Wniosek można przesłać za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu eZUS, serwisu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Przed jego wysłaniem warto sprawdzić numer PESEL dziecka, dane szkoły oraz numer rachunku bankowego. Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na konto.

Ci rodzice pieniędzy już nie dostaną

Rząd zabrał się za przykręcenie kurka z pieniędzmi dla Ukraińców. Teraz świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkołach należących do polskiego systemu oświaty.

Obywatele Ukrainy ze statusem UKR, którzy mieszkają z dzieckiem na terenie Polski, uzyskają prawo do świadczenia, jeśli byli aktywni zawodowo w miesiącu, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku. We wnioskach obcokrajowcy wskazują dodatkowo dane dotyczące dokumentu przekroczenia granicy i dokumentu, który potwierdza legalność pobytu w Polsce. Dotyczy to opiekuna i dziecka.

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Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

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Tematy: terminywniosekDobry Start300 plus
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