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Biedronka, Lidl, Żabka, Aldi w wakacje. Jak długo będą czynne popularne sklepy?

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 06:58
Biedronka, Lidl, Żabka
Jak długo będą czynne sklepy Lidl, Biedronka, Aldi, Żabka w wakacje?/Shutterstock
Popularne sieci sklepów wydłużają godziny otwarcia w wakacje, część sklepów już od początku lipca działa w trybie całodobowym. Na ulice ponownie rusza kultowy autobus Biedronki, który zawiezie klientów do marketu. Do której godziny możesz zrobić zakupy w Biedronce, Lidlu, Aldi, w Żabce?

W sezonie wakacyjnym największe sieci handlowe często wydłużają godziny pracy części swoich sklepów. Dotyczy to przede wszystkim miejscowości nadmorskich, górskich oraz innych popularnych kurortów, gdzie latem liczba klientów znacząco rośnie. W niektórych miejscowościach sklepy będą czynne przez całą dobę.

Całodobowe sklepy Biedronki i "Biedronkobus"

Sieć sklepów Biedronka po raz kolejny uruchomiła w Łebie linię autobusową. By skorzystać z przejazdu, wystarczy okazać paragon i zapłacić symboliczną złotówkę. Potocznie nazywany "Biedronkobus" kursuje w godzinach popołudniowych, zawiezie klientów do sklepu całodobowego przy al. Św. Jakuba 39.

Ponadto wiele sklepów zlokalizowanych nad Bałtykiem będzie działać dłużej, część przejdzie w tryb całodobowy. Przez całą dobę czynne będą następujące sklepy Biedronki:

  • Jastarnia, ul. Mickiewicza 125
  • Mieroszyno, ul. Pucka
  • Przejazdowo, ul. Główna 27A
  • Stegna, ul. Gdańska 54
  • Władysławowo, ul. Starowiejska 25
  • Władysławowo, ul. Towarowa 27
  • Władysławowo, ul. Morelowa 1
  • Łeba, Al. Św. Jakuba 39
  • Ustka, Plac Dąbrowskiego 1
  • Dziwnów, ul. J. Słowackiego 8A.

Oprócz tego w całej Polsce pojawią się namioty wyprzedażowe, w których klienci po obniżonych cenach będą mogli nabyć artykuły przemysłowe. Sieć sklepów Biedronka zapowiada również zwiększenie liczby recyklomatów - kilkadziesiąt nowych urządzeń już pojawiło się nad morzem.

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Do której czynny Lidl w wakacje?

Standardowo sklepy Lidla pracują:

  • od ok. 6:00,
  • do 22:00 lub 23:00.

Na czas wakacji wybrane sklepy w kurortach wydłużają godziny otwarcia, a część z nich również działa 24 godziny na dobę. Całodobowo w czasie wakacji (od 1 lipca do 31 sierpnia) będą czynne sklepy w następujących miastach:

  • Władysławowo,
  • Łeba,
  • Kołobrzeg (ul. Szarych Szeregów),
  • Świnoujście (ul. Bohaterów Września),
  • Stegna.

Aldi czynne 17 godzin na dobę

Również sklepy sieci Aldi wydłużają godziny otwarcia w wakacje. Dotyczy to wyłącznie sklepów zlokalizowanych w popularnych kurortach nadmorskich oraz w miastach na trasach dojazdowych. Markety w niektórych miejscowościach będą czynne przez 17 godzin: od 6:00 rano do 23:00.

  • Ustka (06:00 – 22:00),
  • Kołobrzeg (06:00 – 22:00),
  • Koszalin (06:00 – 22:00),
  • Puck (06:00 – 22:00),
  • Gryfice (06:00 – 22:00),
  • Reda (6:30 – 23:00).

Żabka otwiera sezonowe sklepy

W tym roku specjalnie na sezon letni Żabka uruchamia blisko 170 punktów, w tym 17 nowych sklepów.

Nad morzem funkcjonuje prawie 150 sezonowych Żabek, a nad jeziorami - blisko 20. W tym roku sieć uruchamia 17 nowych placówek w popularnych miejscowościach nadmorskich, takich jak Rewal, Międzywodzie, Dziwnów, Mielno, Niechorze, Władysławowo, Jastarnia i Krynica Morska. Nowe punkty pojawią się także w lokalizacjach, w których dotychczas nie było Żabki: Jurata, Skorzęcin nad Jeziorem Niedzięgiel, Wieleń Zaobrzański nad Jeziorem Wieleńskim i Giewartów nad Jeziorem Powidzkim

- można przeczytać w komunikacie sieci sklepów Żabka.

W odróżnieniu od pozostałych marketów, w sklepach sezonowych można zaopatrzyć się także w artykuły przydatne podczas wypoczynku: dmuchane piłki, koła do pływania czy rękawki dla dzieci. W części placówek dostępne są maszyny do przygotowywania świeżych smoothie, a także automaty vendingowe, w których przez całą dobę można kupić m.in. kanapki i napoje. Dodatkowo w wybranych punktach można wypożyczyć powerbank.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: biedronkaLidlżabkagodziny otwarcia sklepów
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