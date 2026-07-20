W sezonie wakacyjnym największe sieci handlowe często wydłużają godziny pracy części swoich sklepów. Dotyczy to przede wszystkim miejscowości nadmorskich, górskich oraz innych popularnych kurortów, gdzie latem liczba klientów znacząco rośnie. W niektórych miejscowościach sklepy będą czynne przez całą dobę.
Całodobowe sklepy Biedronki i "Biedronkobus"
Sieć sklepów Biedronka po raz kolejny uruchomiła w Łebie linię autobusową. By skorzystać z przejazdu, wystarczy okazać paragon i zapłacić symboliczną złotówkę. Potocznie nazywany "Biedronkobus" kursuje w godzinach popołudniowych, zawiezie klientów do sklepu całodobowego przy al. Św. Jakuba 39.
Ponadto wiele sklepów zlokalizowanych nad Bałtykiem będzie działać dłużej, część przejdzie w tryb całodobowy. Przez całą dobę czynne będą następujące sklepy Biedronki:
- Jastarnia, ul. Mickiewicza 125
- Mieroszyno, ul. Pucka
- Przejazdowo, ul. Główna 27A
- Stegna, ul. Gdańska 54
- Władysławowo, ul. Starowiejska 25
- Władysławowo, ul. Towarowa 27
- Władysławowo, ul. Morelowa 1
- Łeba, Al. Św. Jakuba 39
- Ustka, Plac Dąbrowskiego 1
- Dziwnów, ul. J. Słowackiego 8A.
Oprócz tego w całej Polsce pojawią się namioty wyprzedażowe, w których klienci po obniżonych cenach będą mogli nabyć artykuły przemysłowe. Sieć sklepów Biedronka zapowiada również zwiększenie liczby recyklomatów - kilkadziesiąt nowych urządzeń już pojawiło się nad morzem.
Do której czynny Lidl w wakacje?
Standardowo sklepy Lidla pracują:
- od ok. 6:00,
- do 22:00 lub 23:00.
Na czas wakacji wybrane sklepy w kurortach wydłużają godziny otwarcia, a część z nich również działa 24 godziny na dobę. Całodobowo w czasie wakacji (od 1 lipca do 31 sierpnia) będą czynne sklepy w następujących miastach:
- Władysławowo,
- Łeba,
- Kołobrzeg (ul. Szarych Szeregów),
- Świnoujście (ul. Bohaterów Września),
- Stegna.
Aldi czynne 17 godzin na dobę
Również sklepy sieci Aldi wydłużają godziny otwarcia w wakacje. Dotyczy to wyłącznie sklepów zlokalizowanych w popularnych kurortach nadmorskich oraz w miastach na trasach dojazdowych. Markety w niektórych miejscowościach będą czynne przez 17 godzin: od 6:00 rano do 23:00.
- Ustka (06:00 – 22:00),
- Kołobrzeg (06:00 – 22:00),
- Koszalin (06:00 – 22:00),
- Puck (06:00 – 22:00),
- Gryfice (06:00 – 22:00),
- Reda (6:30 – 23:00).
Żabka otwiera sezonowe sklepy
W tym roku specjalnie na sezon letni Żabka uruchamia blisko 170 punktów, w tym 17 nowych sklepów.
Nad morzem funkcjonuje prawie 150 sezonowych Żabek, a nad jeziorami - blisko 20. W tym roku sieć uruchamia 17 nowych placówek w popularnych miejscowościach nadmorskich, takich jak Rewal, Międzywodzie, Dziwnów, Mielno, Niechorze, Władysławowo, Jastarnia i Krynica Morska. Nowe punkty pojawią się także w lokalizacjach, w których dotychczas nie było Żabki: Jurata, Skorzęcin nad Jeziorem Niedzięgiel, Wieleń Zaobrzański nad Jeziorem Wieleńskim i Giewartów nad Jeziorem Powidzkim
- można przeczytać w komunikacie sieci sklepów Żabka.
W odróżnieniu od pozostałych marketów, w sklepach sezonowych można zaopatrzyć się także w artykuły przydatne podczas wypoczynku: dmuchane piłki, koła do pływania czy rękawki dla dzieci. W części placówek dostępne są maszyny do przygotowywania świeżych smoothie, a także automaty vendingowe, w których przez całą dobę można kupić m.in. kanapki i napoje. Dodatkowo w wybranych punktach można wypożyczyć powerbank.
Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.