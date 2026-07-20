W sezonie wakacyjnym największe sieci handlowe często wydłużają godziny pracy części swoich sklepów. Dotyczy to przede wszystkim miejscowości nadmorskich, górskich oraz innych popularnych kurortów, gdzie latem liczba klientów znacząco rośnie. W niektórych miejscowościach sklepy będą czynne przez całą dobę.

Całodobowe sklepy Biedronki i "Biedronkobus"

Sieć sklepów Biedronka po raz kolejny uruchomiła w Łebie linię autobusową. By skorzystać z przejazdu, wystarczy okazać paragon i zapłacić symboliczną złotówkę. Potocznie nazywany "Biedronkobus" kursuje w godzinach popołudniowych, zawiezie klientów do sklepu całodobowego przy al. Św. Jakuba 39.

Ponadto wiele sklepów zlokalizowanych nad Bałtykiem będzie działać dłużej, część przejdzie w tryb całodobowy. Przez całą dobę czynne będą następujące sklepy Biedronki:

Jastarnia, ul. Mickiewicza 125

Mieroszyno, ul. Pucka

Przejazdowo, ul. Główna 27A

Stegna, ul. Gdańska 54

Władysławowo, ul. Starowiejska 25

Władysławowo, ul. Towarowa 27

Władysławowo, ul. Morelowa 1

Łeba, Al. Św. Jakuba 39

Ustka, Plac Dąbrowskiego 1

Dziwnów, ul. J. Słowackiego 8A.

Oprócz tego w całej Polsce pojawią się namioty wyprzedażowe, w których klienci po obniżonych cenach będą mogli nabyć artykuły przemysłowe. Sieć sklepów Biedronka zapowiada również zwiększenie liczby recyklomatów - kilkadziesiąt nowych urządzeń już pojawiło się nad morzem.

Do której czynny Lidl w wakacje?

Standardowo sklepy Lidla pracują:

od ok. 6:00,

do 22:00 lub 23:00.

Na czas wakacji wybrane sklepy w kurortach wydłużają godziny otwarcia, a część z nich również działa 24 godziny na dobę. Całodobowo w czasie wakacji (od 1 lipca do 31 sierpnia) będą czynne sklepy w następujących miastach:

Władysławowo,

Łeba,

Kołobrzeg (ul. Szarych Szeregów),

Świnoujście (ul. Bohaterów Września),

Stegna.

Aldi czynne 17 godzin na dobę

Również sklepy sieci Aldi wydłużają godziny otwarcia w wakacje. Dotyczy to wyłącznie sklepów zlokalizowanych w popularnych kurortach nadmorskich oraz w miastach na trasach dojazdowych. Markety w niektórych miejscowościach będą czynne przez 17 godzin: od 6:00 rano do 23:00.

Ustka (06:00 – 22:00),

Kołobrzeg (06:00 – 22:00),

Koszalin (06:00 – 22:00),

Puck (06:00 – 22:00),

Gryfice (06:00 – 22:00),

Reda (6:30 – 23:00).

Żabka otwiera sezonowe sklepy

W tym roku specjalnie na sezon letni Żabka uruchamia blisko 170 punktów, w tym 17 nowych sklepów.

Nad morzem funkcjonuje prawie 150 sezonowych Żabek, a nad jeziorami - blisko 20. W tym roku sieć uruchamia 17 nowych placówek w popularnych miejscowościach nadmorskich, takich jak Rewal, Międzywodzie, Dziwnów, Mielno, Niechorze, Władysławowo, Jastarnia i Krynica Morska. Nowe punkty pojawią się także w lokalizacjach, w których dotychczas nie było Żabki: Jurata, Skorzęcin nad Jeziorem Niedzięgiel, Wieleń Zaobrzański nad Jeziorem Wieleńskim i Giewartów nad Jeziorem Powidzkim

- można przeczytać w komunikacie sieci sklepów Żabka.

W odróżnieniu od pozostałych marketów, w sklepach sezonowych można zaopatrzyć się także w artykuły przydatne podczas wypoczynku: dmuchane piłki, koła do pływania czy rękawki dla dzieci. W części placówek dostępne są maszyny do przygotowywania świeżych smoothie, a także automaty vendingowe, w których przez całą dobę można kupić m.in. kanapki i napoje. Dodatkowo w wybranych punktach można wypożyczyć powerbank.