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Wysokość opłat za krew i jej składniki od 1 stycznia 2027 r. Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 06:00
Wysokość opłat za krew i jej składniki od 1 stycznia 2027 r. Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany
Wysokość opłat za krew i jej składniki od 1 stycznia 2027 r. Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany/Shutterstock
Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z ustawowym wymogiem, przygotowało projekt rozporządzenia określający wysokość opłat za krew i jej składniki obowiązujące od 1 stycznia 2027 r. Zgodnie z nim proponowany jest wzrost opłat o ponad 5,6 proc.

Wysokość opłat za krew i jej składniki od 1 stycznia 2027 r.

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2027 r. Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2027 r. wysokości za krew i jej składniki będą wynosić:

  • 368,00 zł – za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;
  • 247,00 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;
  • 351,00 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;
  • 654,00 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;
  • 1 265,00 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;
  • 1 677,00 zł – za jednostkę koncentratu granulocytarnego;
  • 133,00 zł – za jednostkę osocza świeżo mrożonego; 260,00 zł – za jednostkę krioprecypitatu.

Projekt rozporządzenia zakłada też sytuacje, w których opłata za krew może zostać zwiększona. Jest to m.in. sytuacja, w której składniki krwi poddano karencji (podwyżka o 165 zł), jednostkę osocza świeżo mrożonego poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych (podwyżka o 677 zł) czy przypadki, kiedy jednostkę krwi poddano filtrowaniu (podwyżka o 102 zł).

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Z czego wynika zmiana wysokości opłat?

Ministerstwo Zdrowia co roku musi ustalić wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym. Resort musi przy tym uwzględnić rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem, a także uwzględniając średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że koszty własne sprzedaży składników krwi oraz koszty wykonywanych na tych składnikach czynności dodatkowych w większości są na poziomie wyższym od poziomu opłat obowiązujących w 2026 r. – wyjaśnił resort.

Zawarte w projekcie rozporządzenia opłaty ulegają, w porównaniu do wysokości opłat w 2026 r., podwyższeniu o 5,65 proc. Na niezmienionym poziomie pozostają opłaty za ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: opłataMinisterstwo Zdrowiakrewrozporządzenie
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