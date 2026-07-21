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W tych dzielnicach ceny mieszkań są znacznie niższe, niż średnia. Sprawdziliśmy Warszawę, Kraków, Wrocław i Gdańsk

Kasper Starużyk
Kasper Starużyk
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dzisiaj, 18:00
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Rynek nieruchomości: Gdzie szukać tanich mieszkań na rynku pierwotnym? Zestawienie/Shutterstock
Choć ogólnopolska mediana cen mieszkań w 2026 roku wynosi 8918 zł za metr kwadratowy, to w największych polskich metropoliach stawki potrafią przyprawić o zawrót głowy. Tysiące Polaków stają przed dylematem: przepłacić za lokal w centrum czy szukać tańszych alternatyw na obrzeżach? Z najnowszych danych wynika, że to właśnie w rozwijających się, dobrze skomunikowanych dzielnicach oddalonych od ścisłego centrum, wciąż można znaleźć mieszkania w przystępnych cenach. Zobacz, gdzie zapłacisz najmniej.

Wielkie rozpiętości cenowe. Ile kosztuje mieszkanie w Polsce?

Dane pochodzące prosto z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych z IV kwartału 2025 roku, nie pozostawiają złudzeń. Najdroższym rynkiem pozostaje Warszawa, gdzie mediana dla mieszkań wynosi aż 16 419 zł/m². Zaraz za nią plasuje się Kraków ze stawką 14 605 zł/m², a kolejne miejsca zajmują Gdańsk (13 074 zł/m²) oraz Wrocław (12 437 zł/m²). Na ich tle nieco taniej wypada Poznań (11 069 zł/m²) oraz Łódź z medianą na poziomie 7789 zł/m². Gdzie w tych miastach szukać oszczędności?

Warszawa: Gdzie uciec przed stawką 16 tysięcy złotych za metr?

W stolicy, gdzie średnia rynkowa dla całego miasta w IV kwartale 2025 roku wybiła do poziomu 16 419 zł/m², znalezienie taniego lokum wymaga kompromisów. Jak wskazują eksperci serwisu dompress.pl, najbardziej przystępne cenowo mieszkania na rynku deweloperskim zlokalizowane są w dzielnicach oddalonych od centrum. W Warszawie takim rejonem jest przede wszystkim Białołęka. To tu, dzięki rozbudowie infrastruktury i nowym osiedlom, najmniejsze lokale (35–40 m²) można nabyć w widełkach od ok. 420 do 540 tys. zł, co w przeliczeniu na metr daje stawki znacznie poniżej stołecznej mediany.

Kraków: Oszczędności rzędu tysięcy złotych na wschodzie i południu

W Krakowie, przy medianie cen na poziomie 14 605 zł/m² z końca 2025 roku, ścisłe centrum jest zarezerwowane dla segmentu premium i inwestorów. Osoby szukające tańszych ofert – zarówno kompaktowych dla singli, jak i większych dla rodzin – powinny skierować swój wzrok na Nową Hutę oraz Bieżanów. To właśnie te rejony oferują obecnie najtańsze oferty mieszkaniowe na krakowskim rynku, stając się atrakcyjną alternatywą pozwalającą na znaczne obniżenie całościowych kosztów zakupu.

Wrocław: Dynamiczny rozwój obrzeży kusi ceną

Rynek wrocławski, wyceniany w IV kwartale 2025 r. na poziomie 12 437 zł/m² (mediana), posiada silnie zróżnicowaną ofertę dzielnicową. Najtańszych mieszkań na rynku deweloperskim należy szukać w takich rejonach jak Zakrzów, Leśnica oraz część Psiego Pola. Świetnym przykładem jest rozbudowująca się Lipa Piotrowska, gdzie stabilny popyt generowany jest właśnie przez znacznie niższe ceny w stosunku do wrocławskiej średniej, z jednoczesnym dostępem do nowej infrastruktury i terenów zielonych.

Gdańsk: Południowe krańce miasta rajem dla oszczędnych

Gdańsk z medianą transakcyjną na poziomie 13 074 zł/m² udowadnia, że mieszkanie blisko morza wiąże się z ogromnymi kosztami. Jednak dla osób z napiętym budżetem ratunkiem okazują się południowe dzielnice miasta. Zdecydowanie najtaniej jest w obszarach takich jak Orunia Górna-Gdańsk Południe. Klienci decydujący się na te lokalizacje często mogą pozwolić sobie na większy, rodzinny lokal rzędu 80–100 mkw., które wyceniane są średnio na około 900 tys. zł, zamiast gnieździć się w małych mieszkaniach bliżej centrum.

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Źródło: forsal.pl
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk

Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.

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Tematy: Warszawaceny mieszkańKraków
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