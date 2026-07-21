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Francja jako pierwsza w UE wprowadza zakaz social mediów dla dzieci

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 21:31
Media społecznościowe
Francja zakazuje social mediów dla dzieci/Shutterstock
Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło we wtorek ustawę ograniczającą korzystanie z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15. roku życia. Przepisy, popierane przez prezydenta Emmanuela Macrona, zakładają również zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach średnich.

Głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym oznacza, że projekt został przyjęty. Wcześniej projekt poparł Senat w nieco innej wersji, po czym obie izby uzgodniły wersję kompromisową.

Francja zakazuje social mediów dla dzieci poniżej 15 lat

Zakaz wejdzie w życie od 1 września dla nowych kont. Czteromiesięczny okres przejściowy (do 1 stycznia 2027 roku) dotyczył będzie już założonych kont. Będą one w tym okresie stopniowo zamykane.

Francja będzie pierwszym krajem w UE wprowadzającym takie ograniczenia wiekowe. Zwolennikiem zakazu jest prezydent Macron; posłanką sprawozdawczynią ustawy była deputowana Laure Miller z prezydenckiej partii Odrodzenie (Rennaissance).

Przeciwna była skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona (LFI), która krytykowała „koniec anonimowości w internecie”. LFI i Partia Socjalistyczna (PS) krytykowały projekt za niejasności w kwestii metod weryfikacji wieku. Deputowany PS Arthur Delaporte zapowiedział, że posłowie tej partii zapewne zwrócą się do Rady Konstytucyjnej.

Zwolnione z zakazu będą encyklopedie internetowe i „projekty cyfrowe o przeznaczeniu edukacyjnym”. Jak tłumaczyła jeszcze przed przyjęciem ustawy Laure Miller, platformy i komunikatory takie jak YouTube i WhatsApp wciąż będą dostępne. Przy czym serwisy będą musiały wprowadzić weryfikację wieku tam, gdzie funkcjonują na zasadzie platform społecznościowych. Chodzi np. o kanały do udostępniania treści czy komentarze.

Ustawa nie precyzuje, jak platformy społecznościowe powinny sprawdzać wiek użytkowników. Będą one musiały same wdrażać system weryfikacji, a nawet kilka, by dać wybór użytkownikom. Deputowana Miller przekonywała, że platformy są do tego „w dużej mierze przygotowane”.

Nowe prawo nie wprowadza żadnych sankcji dla nastolatków ani dla ich rodziców.

Zakaz telefonów w liceach i nowe zasady weryfikacji wieku

Ustawa wprowadza również zakaz używania telefonów komórkowych w liceach; są już one zakazane w szkołach niższego szczebla (podstawówkach i gimnazjach). Szkoły będą mogły jednak wprowadzać wyjątki od zakazu w swoich regulaminach.

Przyjęcie projektu poprzedziły ustalenia z Komisją Europejską, aby francuska ustawa była zgodna z regulacjami unijnymi.

Macron po przyjęciu ustawy zamieścił komentarz na serwisie X, w którym podziękował deputowanym. „Teraz powinna się wypowiedzieć Rada Konstytucyjna, a potem nastąpią działania, aby skonkretyzować przepisy i chronić nasze dzieci w internecie” - napisał francuski prezydent.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)

awl/ kar/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Francjamedia społecznościowezakaz
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