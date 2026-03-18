Czym jest niepełnosprawność według prawa?

Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do pełnienia ról społecznych, wynikająca z długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. W praktyce oznacza to coś więcej niż samą chorobę. Chodzi o sytuację, w której stan zdrowia realnie utrudnia codzienne funkcjonowanie – pracę, samodzielność czy udział w życiu społecznym.

Co istotne:

  • nie ocenia się wyłącznie diagnozy medycznej,
  • bierze się pod uwagę całe funkcjonowanie człowieka – fizyczne, psychiczne i społeczne,
  • dopiero rzeczywiste ograniczenia w życiu codziennym mogą stanowić podstawę do uznania niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności. Jak ustala się niepełnosprawność u osób dorosłych?

prawnym potwierdzeniem niepełnosprawności, w stosunku do osób, które ukończyły 16. rok życia, jest uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wyróżnia się trzy stopnie:

1. Stopień lekki

Dotyczy osób, które:

  • mają obniżoną zdolność do pracy lub
  • mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, ale mogą je kompensować (np. dzięki okularom, protezie, sprzętowi pomocniczemu).

2. Stopień umiarkowany

Przysługuje osobom, które:

  • są niezdolne do pracy albo mogą pracować tylko w warunkach chronionych,
  • wymagają częściowej lub czasowej pomocy innych osób w życiu codziennym.

3. Stopień znaczny

Otrzymują go osoby, które:

  • są niezdolne do pracy (lub tylko w warunkach chronionych),
  • wymagają stałej lub długotrwałej opieki w codziennym funkcjonowaniu (np. przy poruszaniu się, jedzeniu, higienie).

Orzeczenie o niepełnosprawności. Jak wygląda procedura?

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela.

Od orzeczenia można się odwołać:

  • w ciągu 14 dni – do zespołu wojewódzkiego,
  • w ciągu 1 miesiąca– do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Orzeczenie o niepełnosprawności: świadczenia, ulgi i uprawnienia w 2026 r.

Osoby z orzeczeniem mogą korzystać z szeregu form wsparcia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

1. Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje m.in. osobom:

  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • po ukończeniu 75 lat (niezależnie od orzeczenia).

Świadczenia nie można łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym (wyższym – 365,91 zł).

2. Świadczenie wspierające – od 752 zł do 4 134 zł

Ich wysokość zależy od poziomu potrzeby wsparcia (minimum 70 punktów). Kwota jest waloryzowana – wzrost od 1 marca 2026 r. Świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach całodobowej opieki (np. DPS, ZOL).

3. Uprawnienia w ochronie zdrowia

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do:

  • korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością,
  • wizyt u specjalistów bez skierowania,
  • rehabilitacji leczniczej bez limitów.

„Poza kolejnością” oznacza:

  • wizytę możliwie w dniu zgłoszenia,
  • a jeśli to niemożliwe – w najszybszym terminie,
  • u specjalisty – maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

4. Rehabilitacja i wsparcie z PFRON

Każda osoba z orzeczeniem (lekki, umiarkowany, znaczny stopień) może korzystać z:

  • dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,
  • wsparcia w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego lub likwidacji barier.

5. Ulga rehabilitacyjna (podatek PIT)

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą odliczyć m.in. koszty:

  • dostosowania mieszkania,
  • przystosowania samochodu,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • pobytu na turnusie lub w sanatorium,
  • zabiegów rehabilitacyjnych,
  • leków (powyżej 100 zł miesięcznie),
  • wyrobów chłonnych (limit: 2 280 zł rocznie).

6. Karta parkingowa

Uprawnia do parkowania na tzw. kopertach. Przysługuje osobom, które:

  • mają istotne ograniczenia w poruszaniu się,
  • mają odpowiednie wskazanie w orzeczeniu.

7. Zwolnienie z abonamentu RTV

Zwolnienie przysługuje m.in.:

  • osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osobom po 75. roku życia,
  • osobom 60+ z niską emeryturą.

Aby uzyskać zwolnienie, wymagane jest zgłoszenie w placówce Poczty Polskiej.

1 M. Paluszkiewicz, Prawne pojęcie niepełnosprawności (w:) Studia prawno-ekonomiczne, t. XCV, 2015, s. 77-98

2 zob. orzeczenie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 31.05.2023 r., sygn. akt IX U 250/22

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 913 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o osobach starszych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1705 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1208)
  • Ustawa z dnia 7.07.2023 r. o świadczeniu wspierającym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1429 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1461 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 21.04.2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1585)