Czym jest niepełnosprawność według prawa?
Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do pełnienia ról społecznych, wynikająca z długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. W praktyce oznacza to coś więcej niż samą chorobę. Chodzi o sytuację, w której stan zdrowia realnie utrudnia codzienne funkcjonowanie – pracę, samodzielność czy udział w życiu społecznym.
Co istotne:
- nie ocenia się wyłącznie diagnozy medycznej,
- bierze się pod uwagę całe funkcjonowanie człowieka – fizyczne, psychiczne i społeczne,
- dopiero rzeczywiste ograniczenia w życiu codziennym mogą stanowić podstawę do uznania niepełnosprawności.
Orzeczenie o niepełnosprawności. Jak ustala się niepełnosprawność u osób dorosłych?
prawnym potwierdzeniem niepełnosprawności, w stosunku do osób, które ukończyły 16. rok życia, jest uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wyróżnia się trzy stopnie:
1. Stopień lekki
Dotyczy osób, które:
- mają obniżoną zdolność do pracy lub
- mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, ale mogą je kompensować (np. dzięki okularom, protezie, sprzętowi pomocniczemu).
2. Stopień umiarkowany
Przysługuje osobom, które:
- są niezdolne do pracy albo mogą pracować tylko w warunkach chronionych,
- wymagają częściowej lub czasowej pomocy innych osób w życiu codziennym.
3. Stopień znaczny
Otrzymują go osoby, które:
- są niezdolne do pracy (lub tylko w warunkach chronionych),
- wymagają stałej lub długotrwałej opieki w codziennym funkcjonowaniu (np. przy poruszaniu się, jedzeniu, higienie).
Orzeczenie o niepełnosprawności. Jak wygląda procedura?
Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela.
Od orzeczenia można się odwołać:
- w ciągu 14 dni – do zespołu wojewódzkiego,
- w ciągu 1 miesiąca– do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
Orzeczenie o niepełnosprawności: świadczenia, ulgi i uprawnienia w 2026 r.
Osoby z orzeczeniem mogą korzystać z szeregu form wsparcia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.
1. Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje m.in. osobom:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- po ukończeniu 75 lat (niezależnie od orzeczenia).
Świadczenia nie można łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym (wyższym – 365,91 zł).
2. Świadczenie wspierające – od 752 zł do 4 134 zł
Ich wysokość zależy od poziomu potrzeby wsparcia (minimum 70 punktów). Kwota jest waloryzowana – wzrost od 1 marca 2026 r. Świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach całodobowej opieki (np. DPS, ZOL).
3. Uprawnienia w ochronie zdrowia
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do:
- korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością,
- wizyt u specjalistów bez skierowania,
- rehabilitacji leczniczej bez limitów.
„Poza kolejnością” oznacza:
- wizytę możliwie w dniu zgłoszenia,
- a jeśli to niemożliwe – w najszybszym terminie,
- u specjalisty – maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
4. Rehabilitacja i wsparcie z PFRON
Każda osoba z orzeczeniem (lekki, umiarkowany, znaczny stopień) może korzystać z:
- dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,
- wsparcia w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego lub likwidacji barier.
5. Ulga rehabilitacyjna (podatek PIT)
Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą odliczyć m.in. koszty:
- dostosowania mieszkania,
- przystosowania samochodu,
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
- pobytu na turnusie lub w sanatorium,
- zabiegów rehabilitacyjnych,
- leków (powyżej 100 zł miesięcznie),
- wyrobów chłonnych (limit: 2 280 zł rocznie).
6. Karta parkingowa
Uprawnia do parkowania na tzw. kopertach. Przysługuje osobom, które:
- mają istotne ograniczenia w poruszaniu się,
- mają odpowiednie wskazanie w orzeczeniu.
7. Zwolnienie z abonamentu RTV
Zwolnienie przysługuje m.in.:
- osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- osobom po 75. roku życia,
- osobom 60+ z niską emeryturą.
Aby uzyskać zwolnienie, wymagane jest zgłoszenie w placówce Poczty Polskiej.
1 M. Paluszkiewicz, Prawne pojęcie niepełnosprawności (w:) Studia prawno-ekonomiczne, t. XCV, 2015, s. 77-98
2 zob. orzeczenie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 31.05.2023 r., sygn. akt IX U 250/22
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 913 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o osobach starszych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1705 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1208)
- Ustawa z dnia 7.07.2023 r. o świadczeniu wspierającym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1429 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1461 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21.04.2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1585)