Obecnym wyzwaniem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi instytucjami badawczymi, uczelniami, przemysłem i rolnikami, tak aby nowe technologie mogły być szybciej opracowywane, weryfikowane i wdrażane. Każdy z tych podmiotów wnosi unikalne, lecz wzajemnie uzupełniające się kompetencje, które są niezbędne do przekuwania badań w praktyczne innowacje.

Badania i innowacje w rolnictwie

Polska dysponuje już solidnymi fundamentami w zakresie badań i innowacji rolniczych. Instytucje badawcze, takie jak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IHAR–PIB), posiadający jedną z największych w Europie kolekcji zasobów genetycznych roślin, oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG–PIB), od lat przyczyniają się do postępu w hodowli roślin, zrównoważonej produkcji roślinnej oraz gospodarowaniu glebami. Krajowe inicjatywy, takie jak program AGROSTRATEG, dodatkowo wspierają rozwój innowacyjnych technologii, które zwiększają wydajność produkcji rolnej, jednocześnie sprzyjając ochronie środowiska.

Rolnictwo 4.0 Jak wygląda współczesne rolnictwo?

Współczesne rolnictwo jest systemem opartym na zaawansowanych technologiach. Rolnictwo 4.0 coraz częściej wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji nawożenia i nawadniania na poziomie pojedynczych roślin. Narzędzia cyfrowe wspierają zarządzanie hodowlą zwierząt poprzez ciągłe monitorowanie ich zdrowia i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Obrazowanie z wykorzystaniem dronów oraz teledetekcja są powszechnie stosowane do monitorowania rozwoju upraw i wczesnego wykrywania oznak stresu roślin, natomiast autonomiczne maszyny stopniowo zmieniają sposób prowadzenia prac, zwiększając precyzję i ograniczając problemy związane z niedoborem siły roboczej.

Filary systemu innowacji w rolnictwie

W tym ekosystemie publiczne instytucje badawcze i przedsiębiorstwa prywatne nie stanowią alternatywy dla siebie, lecz dwa wzajemnie uzupełniające się filary systemu innowacji. Uniwersytety i instytuty badawcze zapewniają długofalowe podstawy naukowe, rygor metodologiczny oraz niezależną weryfikację wyników.

Sektor prywatny wnosi z kolei kompetencje związane ze skalowaniem innowacji, skracaniem czasu ich rozwoju oraz koncentracją na praktycznych zastosowaniach dla rolników. Firmy takie jak Corteva Agriscience inwestują znaczące środki w innowacje rolnicze, prowadząc każdego roku ponad 3000 projektów badawczych. W 2023 roku firma otworzyła swoje pierwsze zintegrowane europejskie centrum badań i rozwoju, podkreślając tym rosnące strategiczne znaczenie regionu Europy Środkowo-Wschodniej jako ośrodka innowacji w rolnictwie.

Partnerstwa badawcze oraz modele licencjonowania coraz częściej umożliwiają podmiotom publicznym i prywatnym wspólne wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi hodowlanych i biotechnologicznych, przyspieszając rozwój innowacji dotyczących różnych gatunków roślin i pożądanych cech. Jednym z przykładów jest program Open Innovation Cortevy, który łączy przemysł z globalnym środowiskiem naukowym w celu rozwiązywania najważniejszych wyzwań stojących przed rolnictwem.

Innowacje w rolnictwie

Współczesne innowacje w rolnictwie obejmują szeroki zakres obszarów. Jednym z najważniejszych jest hodowla roślin, koncentrująca się na optymalizacji potencjału genetycznego roślin w celu zwiększenia ich odporności na stres klimatyczny, choroby i szkodniki, przy jednoczesnym podnoszeniu potencjału plonowania. Wykorzystując różnorodność genetyczną, hodowcy dążą do tworzenia odmian zapewniających wyższą produktywność przy mniejszym zużyciu zasobów i lepszych efektach środowiskowych.

Corteva od wielu lat rozwija hodowlę mieszańcowych odmian kukurydzy i stworzyła bogate kolekcje materiału genetycznego, mające na celu poprawę stabilności plonowania oraz odporności na stres. Nowoczesne metody hodowli łączą te zasoby genetyczne z zaawansowanymi narzędziami selekcji, zwiększając odporność roślin na owady, chwasty, choroby oraz ekstremalne zjawiska pogodowe, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej produktywności w zmieniających się warunkach klimatycznych.

NGT a GMO

Kolejnym etapem tego rozwoju są Nowe Techniki Genomowe (NGT), które pozwalają hodowcom wprowadzać korzystne cechy z jeszcze większą precyzją i szybkością. W przeciwieństwie do GMO, zastosowania NGT umożliwiają dokonywanie ukierunkowanych zmian w obrębie własnego genomu rośliny, dzięki czemu pożądane cechy mogą być uzyskiwane w bardziej efektywny sposób. W miarę jak Europa dąży do zwiększenia konkurencyjności i odporności swojego sektora rolnego, coraz większego znaczenia nabiera stworzenie warunków umożliwiających sprawne przechodzenie tych innowacji z laboratoriów do praktyki rolniczej. Dla konsumentów oznacza to potencjał rozwoju upraw o wyższej jakości, lepszych właściwościach odżywczych oraz bardziej zrównoważonym profilu produkcji.

Ochrona roślin

Innowacje w rolnictwie nie ograniczają się jednak do genetyki roślin. Dynamicznie rozwijają się również rozwiązania z zakresu ochrony roślin. Obecne prace badawczo-rozwojowe koncentrują się na opracowywaniu nowych mechanizmów zwalczania owadów, chorób i chwastów, w tym technologii nowej generacji skierowanych zarówno przeciwko szkodnikom występującym nad powierzchnią gleby, jak i tym bytującym w glebie.

Innowacje powinny służyć rolnikom

Najważniejszym wymiarem innowacji w rolnictwie jest jednak ich cel. Technologie powinny przede wszystkim służyć rolnikom – zwiększać efektywność gospodarowania, wzmacniać odporność produkcji oraz poszerzać dostępny im zestaw narzędzi i rozwiązań. Dlatego współpraca pomiędzy publicznymi instytucjami badawczymi, przemysłem i rolnikami ma kluczowe znaczenie. Tylko dzięki takiemu partnerstwu innowacje mogą być skutecznie przekładane na praktyczne rozwiązania gotowe do wdrożenia, które w nadchodzących latach wzmocnią konkurencyjność i zrównoważony rozwój europejskiego rolnictwa.