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Innowacje w rolnictwie przyspieszają dzięki nauce [Komentarz ekspercki]

Andre Negreiros, Central and Eastern Europe Commercial Unit Leader
Andre NegreirosCentral and Eastern Europe Commercial Unit Leader Corteva Agriscience
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 05:37
rolnik, pole, rośliny, uprawa
Rolnictwo 4.0/Shutterstock
Europejskie rolnictwo od lat korzysta z dorobku światowej klasy badań naukowych, silnych instytucji badawczych oraz dziesiątek lat doświadczeń rozwoju innowacji w zakresie technologii rolniczych. Obecnie jednak utrzymanie konkurencyjności rolnictwa coraz bardziej zależy od tego, jak szybko osiągnięcia nauki mogą zostać przełożone na praktyczne rozwiązania dla rolników. W obliczu rosnącej zmienności klimatu, ograniczonych zasobów oraz zmieniających się ram regulacyjnych badania i rozwój (R&D) stają się jeszcze ważniejszym motorem wzrostu produktywności, odporności oraz zrównoważonego rozwoju.

Obecnym wyzwaniem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi instytucjami badawczymi, uczelniami, przemysłem i rolnikami, tak aby nowe technologie mogły być szybciej opracowywane, weryfikowane i wdrażane. Każdy z tych podmiotów wnosi unikalne, lecz wzajemnie uzupełniające się kompetencje, które są niezbędne do przekuwania badań w praktyczne innowacje.

Badania i innowacje w rolnictwie

Polska dysponuje już solidnymi fundamentami w zakresie badań i innowacji rolniczych. Instytucje badawcze, takie jak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IHAR–PIB), posiadający jedną z największych w Europie kolekcji zasobów genetycznych roślin, oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG–PIB), od lat przyczyniają się do postępu w hodowli roślin, zrównoważonej produkcji roślinnej oraz gospodarowaniu glebami. Krajowe inicjatywy, takie jak program AGROSTRATEG, dodatkowo wspierają rozwój innowacyjnych technologii, które zwiększają wydajność produkcji rolnej, jednocześnie sprzyjając ochronie środowiska.

Rolnictwo 4.0 Jak wygląda współczesne rolnictwo?

Współczesne rolnictwo jest systemem opartym na zaawansowanych technologiach. Rolnictwo 4.0 coraz częściej wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji nawożenia i nawadniania na poziomie pojedynczych roślin. Narzędzia cyfrowe wspierają zarządzanie hodowlą zwierząt poprzez ciągłe monitorowanie ich zdrowia i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Obrazowanie z wykorzystaniem dronów oraz teledetekcja są powszechnie stosowane do monitorowania rozwoju upraw i wczesnego wykrywania oznak stresu roślin, natomiast autonomiczne maszyny stopniowo zmieniają sposób prowadzenia prac, zwiększając precyzję i ograniczając problemy związane z niedoborem siły roboczej.

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Filary systemu innowacji w rolnictwie

W tym ekosystemie publiczne instytucje badawcze i przedsiębiorstwa prywatne nie stanowią alternatywy dla siebie, lecz dwa wzajemnie uzupełniające się filary systemu innowacji. Uniwersytety i instytuty badawcze zapewniają długofalowe podstawy naukowe, rygor metodologiczny oraz niezależną weryfikację wyników.

Sektor prywatny wnosi z kolei kompetencje związane ze skalowaniem innowacji, skracaniem czasu ich rozwoju oraz koncentracją na praktycznych zastosowaniach dla rolników. Firmy takie jak Corteva Agriscience inwestują znaczące środki w innowacje rolnicze, prowadząc każdego roku ponad 3000 projektów badawczych. W 2023 roku firma otworzyła swoje pierwsze zintegrowane europejskie centrum badań i rozwoju, podkreślając tym rosnące strategiczne znaczenie regionu Europy Środkowo-Wschodniej jako ośrodka innowacji w rolnictwie.

Partnerstwa badawcze oraz modele licencjonowania coraz częściej umożliwiają podmiotom publicznym i prywatnym wspólne wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi hodowlanych i biotechnologicznych, przyspieszając rozwój innowacji dotyczących różnych gatunków roślin i pożądanych cech. Jednym z przykładów jest program Open Innovation Cortevy, który łączy przemysł z globalnym środowiskiem naukowym w celu rozwiązywania najważniejszych wyzwań stojących przed rolnictwem.

Innowacje w rolnictwie

Współczesne innowacje w rolnictwie obejmują szeroki zakres obszarów. Jednym z najważniejszych jest hodowla roślin, koncentrująca się na optymalizacji potencjału genetycznego roślin w celu zwiększenia ich odporności na stres klimatyczny, choroby i szkodniki, przy jednoczesnym podnoszeniu potencjału plonowania. Wykorzystując różnorodność genetyczną, hodowcy dążą do tworzenia odmian zapewniających wyższą produktywność przy mniejszym zużyciu zasobów i lepszych efektach środowiskowych.

Corteva od wielu lat rozwija hodowlę mieszańcowych odmian kukurydzy i stworzyła bogate kolekcje materiału genetycznego, mające na celu poprawę stabilności plonowania oraz odporności na stres. Nowoczesne metody hodowli łączą te zasoby genetyczne z zaawansowanymi narzędziami selekcji, zwiększając odporność roślin na owady, chwasty, choroby oraz ekstremalne zjawiska pogodowe, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej produktywności w zmieniających się warunkach klimatycznych.

NGT a GMO

Kolejnym etapem tego rozwoju są Nowe Techniki Genomowe (NGT), które pozwalają hodowcom wprowadzać korzystne cechy z jeszcze większą precyzją i szybkością. W przeciwieństwie do GMO, zastosowania NGT umożliwiają dokonywanie ukierunkowanych zmian w obrębie własnego genomu rośliny, dzięki czemu pożądane cechy mogą być uzyskiwane w bardziej efektywny sposób. W miarę jak Europa dąży do zwiększenia konkurencyjności i odporności swojego sektora rolnego, coraz większego znaczenia nabiera stworzenie warunków umożliwiających sprawne przechodzenie tych innowacji z laboratoriów do praktyki rolniczej. Dla konsumentów oznacza to potencjał rozwoju upraw o wyższej jakości, lepszych właściwościach odżywczych oraz bardziej zrównoważonym profilu produkcji.

Ochrona roślin

Innowacje w rolnictwie nie ograniczają się jednak do genetyki roślin. Dynamicznie rozwijają się również rozwiązania z zakresu ochrony roślin. Obecne prace badawczo-rozwojowe koncentrują się na opracowywaniu nowych mechanizmów zwalczania owadów, chorób i chwastów, w tym technologii nowej generacji skierowanych zarówno przeciwko szkodnikom występującym nad powierzchnią gleby, jak i tym bytującym w glebie.

Innowacje powinny służyć rolnikom

Najważniejszym wymiarem innowacji w rolnictwie jest jednak ich cel. Technologie powinny przede wszystkim służyć rolnikom – zwiększać efektywność gospodarowania, wzmacniać odporność produkcji oraz poszerzać dostępny im zestaw narzędzi i rozwiązań. Dlatego współpraca pomiędzy publicznymi instytucjami badawczymi, przemysłem i rolnikami ma kluczowe znaczenie. Tylko dzięki takiemu partnerstwu innowacje mogą być skutecznie przekładane na praktyczne rozwiązania gotowe do wdrożenia, które w nadchodzących latach wzmocnią konkurencyjność i zrównoważony rozwój europejskiego rolnictwa.

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Andre Negreiros, Central and Eastern Europe Commercial Unit Leader
Andre Negreiros

Doświadczony menedżer, entuzjasta technologii i strateg ds. innowacji z bogatym doświadczeniem w branży rolniczej. Od 6 lat pracuje w Corteva Agriscience, a w 2024 roku objął nowe stanowisko Lidera Jednostki Handlowej w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiadając za całokształt działalności Corteva w tym regionie. Dzięki doświadczeniu w inżynierii agronomicznej, MBA i pasji do budowania efektywnych zespołów, Andre w ciągu ostatnich dwudziestu lat ugruntował swoją pozycję lidera w obszarze ochrony upraw rolnych i rynku nasion.

Wywodząc się z brazylijskiego rolnictwa i zdobywając doświadczenia w odnoszących sukcesy międzynarodowych firmach rolniczych, Andre wykazał się umiejętnością rozumienia potrzeb rolników i stymulowania rozwoju firmy poprzez innowacyjne rozwiązania i strategiczne partnerstwa. Jego droga biznesowa obfitowała w szereg osiągnięć, w tym w rozwój nowych rynków i portfolio w branży rolniczej. Po dołączeniu do Corteva, Andre odpowiadał za najnowsze portfolio technologii stosowanych w uprawie nasion, tworząc ten segment dla firmy w regionie EMEA.

Andre specjalizuje się w szerokim zakresie nowych technologii rolniczych, posiadając doskonałe umiejętności tworzenia narzędzi wewnętrznych, a także wspierania partnerstw z branżą. Angażuje się w wykorzystywanie tych trendów do rozwiązywania złożonych wyzwań biznesowych, tworząc wartość dla organizacji z różnych branż.

Oprócz działalności biznesowej, Andre jest inspirującym liderem, pasjonującym się mentoringiem i doradztwem młodym talentom i startupom, wspierającym kolejne pokolenie liderów w rolnictwie. Dzięki swojemu wielokulturowemu doświadczeniu życiowemu dzieli się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą specjalistyczną, a także wizjonerskimi perspektywami na przyszłość technologii. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraInnowacje w rolnictwie przyspieszają dzięki nauce [Komentarz ekspercki] »
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraInnowacje w rolnictwie przyspieszają dzięki nauce [Komentarz ekspercki] »
Tematy: innowacjerolnictworolnikochrona
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