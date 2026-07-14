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Rok przerwy po maturze. Jak zarobki dziecka w trakcie gap year mogą zrujnować PIT rodziców

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
27 minut temu
Formularze PIT, pieniądze i komputer
Rok przerwy po maturze. Jak zarobki dziecka w trakcie gap year mogą zrujnować PIT rodziców/Shutterstock
Decyzja pełnoletniego dziecka o rezygnacji ze studiów bezpośrednio po maturze niesie za sobą nie tylko skutki edukacyjne. Dla wielu rodziców jest to przede wszystkim potężne wyzwanie pod względem podatkowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rygorystycznie definiuje pojęcie dziecka uczącego się. Brak statusu studenta od października diametralnie zmienia sytuację prawną podatnika. Przed podjęciem decyzji o roku przerwy warto dokładnie przeanalizować limity dochodów, aby wiosenne rozliczenie z fiskusem nie zakończyło się bolesną koniecznością dopłaty podatku.

Utrata ulgi prorodzinnej. Ile kosztuje brak statusu studenta w lipcu?

Ulga na dziecko, czyli popularne odliczenie prorodzinne w PIT, to dla wielu rodzin stały element corocznego budżetu. W przypadku dzieci pełnoletnich prawo do ulgi jest jednak ściśle powiązane z kontynuowaniem nauki. Przepisy pozwalają na odliczenie kwot na dzieci do 25. roku życia, o ile studiują na wyższej uczelni.

Wybór roku przerwy przez maturzystę oznacza, że od października przestaje on spełniać definicję osoby uczącej się. Rodzice bezpowrotnie tracą prawo do proporcjonalnego odliczenia ulgi za te miesiące, w których dziecko nie miało statusu studenta. Co ważniejsze, jeśli w trakcie trwania tego roku przerwy młody człowiek podejmie pracę i przekroczy ustawowy limit własnych dochodów, rodzice stracą prawo do ulgi za cały rok podatkowy. Fiskus nie wybacza tu nawet minimalnego przekroczenia kwoty granicznej.

Pułapka limitu dochodów pełnoletniego dziecka. Twarde dane skarbowe

Kluczowym elementem ryzyka są zarobki samego maturzysty w trakcie trwania roku przerwy. Przepisy określają sztywny limit dochodów, jakie pełnoletnie dziecko może osiągnąć bez negatywnych skutków dla podatku rodziców. W roku podatkowym limit ten powiązany jest z wysokością renty socjalnej i wynosi obecnie kilkanaście tysięcy złotych brutto.

Młodzi ludzie w trakcie roku przerwy bardzo często podejmują pracę w gastronomii, handlu lub wyjeżdżają zarobkowo za granicę. Jeśli ich łączny czysty dochód (czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania) przekroczy choćby o złotówkę ustawowy próg, Urząd Skarbowy automatycznie odbiera rodzicom prawo do jakichkolwiek odliczeń. Dla budżetu domowego oznacza to nagłą stratę finansową. Dodatkowo rodzic samotnie wychowujący dziecko traci w takiej sytuacji prawo do preferencyjnego, wspólnego rozliczenia podatkowego, co generuje stratę rzędu kolejnych kilku tysięcy złotych.

Praca za granicą w trakcie gap year a polski Urząd Skarbowy

Częstym błędem jest myślenie, że jeśli maturzysta pracuje w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Holandii, to polski fiskus o tym nie wie. W dobie automatycznej wymiany informacji podatkowych między krajami Unii Europejskiej ukrycie dochodów jest niemożliwe.

Zarobki uzyskane za granicą podlegają rozliczeniu w Polsce zgodnie z odpowiednimi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli pełnoletni syn lub córka zarobi w euro kwotę, która po przeliczeniu na złotówki przekroczy polski limit dochodu dziecka, konsekwencje podatkowe dotkną rodziców w kraju. Przed wysłaniem dziecka na zagraniczny kontrakt zarobkowy rodzice powinni bezwzględnie przeprowadzić symulację podatkową, aby upewnić się, czy zysk dziecka nie przewyższy strat podatkowych w ich własnym zeznaniu PIT.

FAQ

Czy rodzic traci ulgę na dziecko za miesiące wakacyjne po maturze, jeśli dziecko od października nie idzie na studia?

Za miesiące od stycznia do sierpnia ulga prorodzinna przysługuje w pełnej wysokości, ponieważ do 31 sierpnia dziecko formalnie zachowuje status ucznia szkoły średniej. Strata ulgi dotyczy wyłącznie miesięcy od października do grudnia, o ile dziecko w tym czasie nie przekroczyło rocznego limitu dochodów.

Jakie rodzaje dochodów dziecka wliczają się do ustawowego limitu ulgi?

Do limitu wliczają się dochody z pracy na etacie, umów zlecenie, umów o dzieło oraz przychody z kapitałów pieniężnych (np. giełda). Do limitu nie wlicza się natomiast stypendiów naukowych i socjalnych, które są zwolnione z podatku dochodowego.

Czy ulga dla młodych (zerowy PIT do 26 roku życia) chroni rodzica przed utratą odliczeń?

Nie. Ulga dla młodych zwalnia pracownika z podatku dochodowego, ale jego przychód z pracy nadal jest rejestrowany przez Urząd Skarbowy. Przy wyliczaniu limitu uprawniającego rodziców do ulgi prorodzinnej bierze się pod uwagę przychody dziecka objęte zerowym PIT-em.

Co zrobić, gdy Urząd Skarbowy zakwestionuje ulgę z powodu zarobków dziecka za granicą?

Należy złożyć korektę deklaracji PIT za sporny rok i dopłacić nienależnie pobraną ulgę wraz z odsetkami za zwłokę. Uniknięcie kar skarbowych jest możliwe dzięki szybkiemu, samodzielnemu skorygowaniu błędu przed formalnym wszczęciem kontroli skarbowej.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
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Tematy: rodzicepodatkiPITtwoje pieniądze
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