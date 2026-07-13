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Koszty studiów w Wielkiej Brytanii. Nowa umowa z UE szansą dla Polaków

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 18:00
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Koszty studiów w Wielkiej Brytanii. Nowa umowa z UE szansą dla Polaków/Shutterstock
Dla tysięcy młodych Polaków marzenia o dyplomie brytyjskiej uczelni pękły niczym mydlana bańka wraz z nadejściem Brexitu. Drastyczny wzrost kosztów oraz odcięcie od pożyczek studenckich sprawiły, że Londyn stał się kierunkiem wyłącznie dla najbogatszych. Nadchodzi jednak potężny przełom polityczny, który może całkowicie odwrócić ten negatywny trend migracyjny. Nowe porozumienie rządu w Londynie z Komisją Europejską otwiera drzwi, które wydawały się zatrzaśnięte na stałe.

Brutalny krach statystyk na brytyjskich uniwersytetach

Wprowadzenie nowych zasad po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych wywołało prawdziwe tąpnięcie. Liczba studentów z krajów unijnych studiujących na Wyspach spadła niemal o połowę. Zestawienia pokazują drastyczny zjazd z poziomu 153000 do zaledwie 75490 osób.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda z perspektywy polskich absolwentów szkół średnich. Odnotowano tutaj gigantyczny spadek chętnych o blisko 80 procent. W roku akademickim 2019/2020 na brytyjskich uczelniach uczyło się 9935 Polaków. W roku akademickim 2024/2025 liczba ta skurczyła się do zaledwie 2390 studentów.

Dlaczego Polacy masowo uciekli z uczelni na Wyspach?

Główną i właściwie jedyną barierą hamującą wyjazdy stały się kwestie czysto finansowe. Przed Brexitem obywatele polscy traktowani byli na równi z rodowitymi Brytyjczykami. Płacili oni maksymalną stawkę wynoszącą 9250 funtów rocznie za naukę.

Po Brexicie sytuacja ekonomiczna studentów uległa dramatycznemu pogorszeniu.

Polacy zostali oficjalnie zakwalifikowani do drogiej grupy studentów międzynarodowych.

Czesne na podstawowych kierunkach licencjackich wzrosło do poziomu 12000-30000 funtów rocznie.

Studia medyczne na prestiżowych uczelniach osiągnęły kosmiczną stawkę do 40000 funtów.

Nastąpiło całkowite zablokowanie dostępu do tanich rządowych pożyczek na czesne.

Koszty utrzymania w brytyjskich metropoliach wzrosły z powodu globalnej inflacji.

Oficjalny powrót programu Erasmus i wielkie państwowe wydatki

Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen sfinalizowała właśnie przełomowe negocjacje. Wielka Brytania oficjalnie wraca do struktur popularnego programu wymiany studenckiej Erasmus+ od 1 stycznia 2027 roku. To historyczna decyzja, na którą czekano od wielu lat.

Brytyjski rząd zapłaci za ten powrót gigantyczną kwotę aż 570 milionów funtów. W przeliczeniu na polską walutę daje to kwotę około 2,7 miliarda złotych. Najważniejszym bonusem dla studentów z Polski będzie całkowite zwolnienie z opłat międzynarodowych podczas wymiany. To ogromna ulga finansowa dla budżetów wielu polskich rodzin.

Realistyczne prognozy odbicia kryzysowego trendu edukacyjnego

Eksperci rynku edukacyjnego z optymizmem patrzą na nadchodzące miesiące. Tom Miessen, CEO jednego z największych portali informacyjnych, prognozuje szybkie odbicie. Jego zdaniem liczba polskich studentów może w krótkim czasie wzrosnąć o około 30 procent.

Przy znacznym spadku opłat liczba Polaków osiągnie poziom do 4200 osób. Prognozy dla całej Unii Europejskiej mówią o skoku do poziomu 97000 studentów. Sam program Erasmus to jednak za mało, by w pełni odbudować dawne statystyki. Kluczowe będą dodatkowe ulgi oferowane bezpośrednio przez brytyjski rząd premiera Keira Starmera.

Reset relacji na linii Londyn - Bruksela a stawki czesnego

Obecny brytyjski gabinet dąży do wyraźnego ocieplenia stosunków z Europą. Londyn zaoferował nieoficjalnie obniżenie stawek czesnego dla stałych studentów z Unii Europejskiej. W zamian oczekuje podpisania korzystnej umowy o mobilności młodzieży (Youth Mobility Scheme).

Taki krok pozwoliłby na ponowne zrównanie szans młodych Europejczyków z Brytyjczykami. Dla polskich maturzystów oznaczałoby to powrót do realnych planów o zagranicznej karierze. Dyplom brytyjski znów stałby się dostępny dla zdolnych, a nie tylko najzamożniejszych.

FAQ

Ile kosztują studia w Wielkiej Brytanii po Brexicie dla Polaka?

Obecnie stawki dla studentów międzynarodowych wynoszą od 12000 do nawet 40000 funtów rocznie. Najdroższe są kierunki medyczne oraz studia na elitarnych uniwersytetach Oksford czy Cambridge.

Kiedy Wielka Brytania oficjalnie wraca do programu Erasmus+?

Powrót do programu wymiany studenckiej zaplanowano oficjalnie na dzień 1 stycznia 2027 roku. Umowa w tej sprawie została już ostatecznie sfinalizowana w Brukseli.

Czy studenci z Polski mogą nadal brać brytyjskie pożyczki rządowe?

Nie, po Brexicie polscy studenci utracili całkowicie prawo do brytyjskich pożyczek na czesne. Nowe negocjacje mogą jednak przywrócić część tych preferencyjnych instrumentów finansowych.

O ile spadła liczba polskich studentów w Anglii po Brexicie?

Liczba studentów z Polski spadła drastycznie o blisko 80 procent. Przed zmianami studiowało tam niemal 10 tysięcy Polaków, obecnie jest to nieco ponad 2000.

Gdzie można znaleźć oficjalne informacje o rekrutacji na brytyjskie uczelnie?

Wszystkie aktualne zasady, wymagania oraz koszty publikuje na bieżąco portal informacyjny Studying-in-UK.org. Znajdziesz tam szczegółowe poradniki dla kandydatów z Europy.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
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Tematy: kosztystudiaWielka Brytania
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