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Emeryci, rolnicy i zatrudnieni również w innym miejscu - co powinien wiedzieć pracodawca przed 8 lipca 2026 r.?

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 11:11
emeryt, pomoc, dokumenty
emeryt, pracodawca, ograniczenie zawierania umów zleceń oraz B2B na rzecz umów o pracę/Shutterstock
Już za tydzień Państwowa Inspekcja Pracy uzyska nowe uprawnienia, które mają na celu ograniczenie zawierania umów zleceń oraz B2B na rzecz umów o pracę. Kontroli będą podlegać również osoby, które mają uregulowany status zawodowy albo prawo do ubezpieczenia z innego tytułu. Jakie kwestie powinien rozważyć pracodawca?

Badając zawarte ze współpracownikami umowy, pracodawca powinien brać pod uwagę nie tylko przesłanki, które muszą być spełnione aby dana relacja nosiła cechy umowy o pracę tj. osobiste świadczenie, kierownictwo, konkretne miejsce i czas, ciągłość, brak ryzyka, ale i inne okoliczności. Konieczne jest m.in. zweryfikowanie czy zbliżone albo wręcz tożsame czynności nie wykonują osoby zatrudnione na umowę o pracę. Należy pamiętać wszakże, że dokonując analizy nie należy pomijać osób, o których wiadomo, że mają w jakiś sposób uregulowany albo status zawodowy albo prawo do ubezpieczenia.

Emeryci aktywni zawodowo

Uzyskanie statusu emeryta i pobieranie emerytury nie wyłącza dalszej aktywności zawodowej w wybranej formie. Jest to nawet korzystne, albowiem dana osoba może wciąż podwyższać sobie swoje świadczenie. Od osób współpracujących na podstawie umowy zlecenie są pobierane również składki na ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe i chorobowe. Niemniej jednak emeryt, którego ze swoim byłym pracodawcą łączy umowa zlecenie przede wszystkim nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo w umowie zlecenie może być określony krótszy okres wypowiedzenia, niezależny od czasu współpracy. Również stawka godzinowa czy za konkretne czynności może być niższa niż wynagrodzenie dla pracownika wykonującego podobne czynności – nie obowiązuje zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

Osoby pozostające w stosunku pracy u innego pracodawcy

Decydująca jest tutaj kwestia wymiaru etatu, a w tym kontekście nienakładania się czasu pracy u innego pracodawcy z zakresem czasowym potrzebnym do wykonywania czynności na umowę zlecenie. Należy również pamiętać o minimalnym dobowym wypoczynku wynoszącym 11 godzin, a także o konstrukcji weekendowego systemu czasu pracy – wykonywanej wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta z możliwością jej dobowego wydłużenia maksymalnie do 12 godzin. Niemniej jednak nawet gdy pracownik pozostaje w stosunku pracy w wymiarze całego etatu, a w drugim miejscu wykonuje czynności noszące cechy stosunku pracy, to zawarcie w takich okolicznościach jedynie umowy zlecenie może być zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

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Rolnicy ubezpieczeni w KRUS

Osoba, która posiada status rolnika, a tym samym ubezpieczenie rolnicze w KRUS może uzyskać przychód brutto miesięcznie do wysokości minimalnego najniższego wynagrodzenia – obecnie 4.806 zł. Przekroczenie powyższej kwoty powoduje utratę ubezpieczenia rolniczego w KRUS. Natomiast podjęcie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu i wysokość zarobków powoduje obowiązek podlegania ubezpieczenia w ZUS i wyklucza możliwość dalszego korzystania z ubezpieczenia rolniczego w KRUS

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWe wrześniu 2026 r. również interpretacje indywidualne wydawane przez samorządowe organy podatkowe w ogólnodostępnej bazie (system EUREKA) »
Tematy: pracodawcaKRUSemerycirolnicy
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