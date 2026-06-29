Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu pracy pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Działania, które modyfikują tę zasadę noszą cechy dyskryminacji.

Dyskryminacja – szersza definicja pojęcia

Uchwalona nowa definicja równego traktowania w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub pośrednio, tj. gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn byłby traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie, niż był lub byłby traktowany inny pracownik.

Rozszerzono pojęcie dyskryminacji przyjmując, że istnieje także wtedy, gdy pracownik jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystniej niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik, choćby przyczyna ta była mylnie z nim wiązana (dyskryminacja przez założenie) lub z uwagi na powiązanie z osobą, której ta przyczyna dotyczy (dyskryminacja przez skojarzenie).

Przejawem dyskryminacji będzie również każde:

działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu l ub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;

ub nakazaniu jej naruszenia tej zasady; niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery na które mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie).

Prawa pracownika związane z dyskryminacją

Pracownik z uwagi na stwierdzoną dyskryminacją ma prawo do zadośćuczynienia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub odszkodowania. Natomiast w przypadku wielokrotnego naruszenia wobec osoby zasady równego traktowania w zatrudnieniu sąd ocenia rozmiar krzywdy wyrządzonej tej osobie i zasądza na jej rzecz zadośćuczynienie nie niższe niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przez wielokrotne naruszenia rozumie się naruszenia powtarzalne z tej samej przyczyny, z wielu przyczyn lub naruszenie jednokrotne z wielu przyczyn jednocześnie. Dodatkowo skorzystanie przez pracowników z uprawnień przysługujących z tytułu naruszania zasad równego traktowania w zatrudnieniu, nie może być podstawą jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania pracownika ani powodować dla niego negatywnych konsekwencji, a zwłaszcza stanowić przyczynę wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. Gdyby wszakże wobec pracownika takie działania podjęto, przysługuje mu od pracodawcy prawo do zadośćuczynienia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia lub prawo do odszkodowania. Ochronie z prawem do zadośćuczynienia lub odszkodowania podlega również pracownik, który udzielił wsparcia pracownikowi narażonemu na nierówne traktowanie.

Obowiązki pracodawcy związane z dyskryminacją

Wprawdzie to pracownik powinien w postępowaniu przed sądem uprawdopodobnić, że doszło do naruszenia zasad równego traktowania, ale gdy to uczyni, to pracodawca powinien wykazać, że nie dopuścił się tych naruszeń. Dodatkowo pracodawca obowiązany będzie systematycznie przeciwdziałać naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu w szczególności przez działania prewencyjne, wykrywanie oraz właściwe reagowania na jej naruszenia, jak również przez działania naprawcze i wsparcie osób dotkniętych dyskryminacją.