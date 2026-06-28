Konstrukcja prawna podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w obszarze edukacji regulują przepisy rozdziału III Kodeksu pracy. Kluczowe znaczenie ma definicja ustawowa zawarta w art. 103¹ Kodeksu pracy, zgodnie z którą przez podnoszenie kwalifikacji rozumie się zdobywanie wiedzy z inicjatywy lub za zgodą zatrudniającego.

Uzyskanie statusu pracownika podnoszącego kwalifikacje rodzi określone, bezwzględne skutki prawne po stronie firmy.

Obligatoryjne uprawnienia pracownicze z mocy ustawy

Pracownik, który uzyskał formalną zgodę na naukę, nabywa roszczenie o udzielenie dwóch podstawowych świadczeń:

Urlop szkoleniowy: Wymiar urlopu wynosi odpowiednio 6 dni na przygotowanie do egzaminów eksternistycznych lub maturalnych oraz 21 dni na przygotowanie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy.

Zwolnienie z części dnia pracy: Udzielane jest na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Zarówno za czas urlopu szkoleniowego, jak i zwolnienia z części dnia pracy, pracownik zachowuje pełne prawo do wynagrodzenia. Świadczenia te mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie mogą zostać wyłączone umową stron.

Fakultatywne dofinansowanie jako przedmiot negocjacji

Odrębną kategorię stanowią świadczenia dodatkowe, o których mowa w art. 103³ Kodeksu pracy. Pracodawca może, lecz nie musi, pokryć opłat za kształcenie, przejazd, podręczniki oraz zakwaterowanie.

To właśnie przyznanie tych świadczeń stanowi w praktyce podstawę do zawarcia tzw. umowy szkoleniowej zawierającej klauzulę lojalnościową.

Granice prawne umowy lojalnościowej (tzw. lojalki)

Zabezpieczenie interesów finansowych pracodawcy inwestującego w edukację podwładnego jest w pełni legalne, jednak podlega rygorystycznym ograniczeniom ustawowym. Zgodnie z art. 103⁵ Kodeksu pracy okres zobowiązania do pozostania w zatrudnieniu nie może być dłuższy niż 3 lata.

Zasada proporcjonalności zwrotu kosztów

W przypadku naruszenia warunków umowy przez pracownika, obowiązek zwrotu nakładów nie ma charakteru automatycznego w pełnej kwocie. Ustawodawca wprowadził zasadę proporcjonalności.

Kwota podlegająca zwrotowi musi być obliczona w ścisłej proporcji do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji lub w czasie jego trwania. Pracodawca nie może żądać zwrotu kwot wyższych niż faktycznie poniesione nakłady udokumentowane rachunkami.

Katalog sytuacji zwalniających z odpowiedzialności finansowej

Kodeks pracy precyzyjnie definiuje sytuacje, w których rozwiązanie stosunku pracy w trakcie trwania „lojalki” nie rodzi obowiązku zwrotu kosztów.

Pracownik zachowuje pełne prawo do zmiany zatrudnienia bez sankcji finansowych, jeśli rozwiązanie umowy następuje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska, redukcje etatów). Zwrot nie przysługuje również w sytuacji, gdy pracownik rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę (art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy).

Nowelizacja 2026: Forma elektroniczna w dokumentacji szkoleniowej

Warto uwzględnić najnowszy stan prawny wprowadzony nowelizacją Kodeksu pracy. Od 27 stycznia 2026 roku ustawodawca rozszerzył katalog czynności kadrowych, które mogą być realizowane w postaci elektronicznej.

Wnioski o udzielenie urlopu szkoleniowego oraz same umowy o podnoszenie kwalifikacji mogą być obecnie zawierane w formie cyfrowej (np. za pośrednictwem systemów HR-owych), co znosi dawny, restrykcyjny wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności.

FAQ

Czy pracodawca może odmówić mi udzielenia urlopu szkoleniowego, jeśli sam płacę za studia i uczę się w weekendy?

Tak. Jeśli pracownik podjął naukę samodzielnie, bez inicjatywy lub formalnej zgody pracodawcy, przepisy art. 103¹ Kodeksu pracy nie mają zastosowania. W takiej sytuacji dni wolne na egzaminy lub przygotowanie pracy dyplomowej pracownik musi sfinansować z własnego urlopu wypoczynkowego.

Podpisałem umowę lojalnościową na 4 lata. Czy po 3 latach mogę legalnie odejść z firmy bez płacenia kary?

Tak. Przepisy prawa pracy mają charakter jednostronnie bezwzględnie obowiązujący na korzyść pracownika. Zapis umowy ustanawiający okres lojalnościowy dłuższy niż 3 lata jest z mocy prawa nieważny jako mniej korzystny niż przepisy Kodeksu pracy (art. 18 § 2 KP). Po upływie 3 lat obowiązek zwrotu kosztów wygasa całkowicie.

Firma zapłaciła za moje studia MBA 40 000 zł. Odchodzę z pracy dokładnie w połowie 2-letniego okresu lojalnościowego. Ile muszę zwrócić?

Zgodnie z zasadą proporcjonalności zawartą w art. 103⁵ Kodeksu pracy, kwota zwrotu zmniejsza się proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Skoro przepracował Pan połowę zobowiązania, maksymalna kwota, jakiej może żądać pracodawca, wynosi 20 000 zł. Pracodawca musi przedstawić pisemne rozliczenie tych kosztów.

Czy pracodawca może wpisać do umowy szkoleniowej karę umowną za sam fakt rezygnacji z nauki w trakcie semestru?

Nie. W umowach szkoleniowych nie wolno stosować instytucji kary umownej z Kodeksu cywilnego. Pracodawca może żądać wyłącznie zwrotu realnie poniesionych kosztów (np. opłaconej raty czesnego) i to tylko w przypadkach ściśle określonych w ustawie (np. gdy przerwanie nauki nastąpiło z winy pracownika bez uzasadnionych przyczyn).