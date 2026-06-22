Definicja mobbingu

Obowiązująca aktualnie definicja mobbingu ma ponad dwadzieścia lat. W praktyce definicja ta jest trudna do zastosowania. Powoduje rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Dodatkowo, w związku z postępem technologicznym, pojawiły się nowe narzędzia komunikacji. A co za tym idzie, także nowe formy nękania. Od kilku lat rozpowszechnił się nowy model świadczenia pracy - praca zdalna.

Projekt wprowadza nową definicję mobbingu w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, a także wnioski wynikające z psychologii, socjologii pracy i nauk o zarządzaniu. Podkreślona jest kwestia uporczywego nękania pracownika niezależnie od formy – bezpośrednio, drogą e-mailową, poprzez komunikatory czy podczas wideokonferencji. Zmodyfikowane przepisy mają umożliwić rozróżnienie konfliktu czy nieporozumienia od nękania.

Kluczową zmianą jest brak potrzeby wykazywania długotrwałości mobbingu na rzecz uporczywości tych działań jako powtarzalnych, nawracających lub stałych. Nie będzie potrzeby zaistnienia konkretnego skutku mobbingu w postaci np. rozstroju zdrowia. Dane działania będą uznane za mobbing niezależnie od intencji mobbera, nawet jeśli nie będzie miał świadomości krzywdzenia pracownika.

Uchwalona nowelizacja wprowadza rozbudowany, otwarty katalog zachowań kwalifikowanych jako mobbing, o charakterze fizycznym, werbalnym i pozawerbalny:

upokarzanie, poniżania i ośmieszanie,

zastraszanie i uwłaczanie godności osobistej,

izolowanie pracownika lub eliminowanie go z zespołu,

lub eliminowanie go z zespołu, utrudnianie funkcjonowania w środowisku pracy,

nieuzasadniona krytyka lub zaniżanie przydatności zawodowej.

Za mobbing będzie uznawane również nakazywanie lub zachęcanie do tego rodzaju zachowań.

Nowe zasady uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania przez pracownika

Zostało wskazane wyższe minimalne zadośćuczynienie - sześciokrotne minimalne wynagrodzenie za pracę - aby rekompensata miała realny wymiar. Możliwe będzie również dochodzenie odszkodowania. Dodatkowo pracodawca, który wypłacił odszkodowanie lub zadośćuczynienie będzie mógł dochodzić sum pieniężnych również od mobbera.

Działania antymobbingowe

Pracodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności jeżeli skutecznie realizował swoje obowiązki prewencyjne, a mobbing nie pochodził od przełożonego. W takim przypadku pracownik będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy.

Już pracodawcy zatrudniający co najmniej dziewięć osób będą zobowiązaniu do wprowadzenia wewnętrznych zasad i procedur przeciwdziałania mobbingowi i przedstawienia ich jako dokument wewnątrzzakładowy. Większa rola w ich tworzeniu ma przypadać pracownikom i związkom zawodowym.