Brak automatu: Pracując na umowie o dzieło, nie masz ustawowego prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego z Kodeksu pracy.

Pracując na umowie o dzieło, nie masz ustawowego prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego z Kodeksu pracy. Wolne jest możliwe: Możesz mieć przerwę w pracy, ale musisz ją sam wynegocjować i uwzględnić w harmonogramie projektu.

Możesz mieć przerwę w pracy, ale musisz ją sam wynegocjować i uwzględnić w harmonogramie projektu. Zakazane słowo: Nigdy nie wpisuj w umowie sformułowania „urlop wypoczynkowy” – bezpieczniej użyć określenia „przerwa w realizacji prac”.

Nigdy nie wpisuj w umowie sformułowania „urlop wypoczynkowy” – bezpieczniej użyć określenia „przerwa w realizacji prac”. Ukryty etat: Jeśli pracujesz w stałych godzinach i pod dyktando szefa, Twoje „dzieło” może być nielegalne. Masz wtedy prawo walczyć o urlop w sądzie.

Kodeks pracy nas nie zna. Smutna prawda o „dziele”

Zacznijmy od podstaw, o których nikt nam głośno nie mówi: umowa o dzieło to nie etat. Zapomnij o automatycznych 20 czy 26 dniach płatnego urlopu, które co roku wpadają na konto Twoich znajomych pracujących na umowie o pracę.

Dlaczego tak jest?

Liczy się efekt, nie czas: Szef płaci nam za dostarczenie konkretnego rezultatu (tzw. dzieła), a nie za to, że codziennie siedzimy przed komputerem.

Szef płaci nam za dostarczenie konkretnego rezultatu (tzw. dzieła), a nie za to, że codziennie siedzimy przed komputerem. Brak ochrony: Jako „twórcy” jesteśmy poza radarem Kodeksu pracy.

Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na pracę 365 dni w roku? Na szczęście nie, ale musimy być sprytniejsi.

Wolne na umowie o dzieło? Tak, ale na Twoich warunkach

Ustalmy jedno: możesz mieć wolne, ale nikt Ci za nie nie zapłaci. Na umowie o dzieło dostajesz kasę za zrobioną robotę, a nie za leżenie na plaży.

Możesz jednak zorganizować to tak, żeby wilk był syty i owca cała. Kluczem jest harmonogram.

Moja rada: Jeśli wiesz, że w lipcu chcesz zniknąć na dwa tygodnie, przegadaj to z klientem zanim podpiszesz umowę. Wpiszcie w dokument taki termin oddania projektu, który uwzględnia Twoje wakacje.

Ważne Nigdy nie używaj w umowie słowa „urlop wypoczynkowy”. Jeśli wpiszecie tam takie sformułowanie, urzędnicy podczas kontroli mogą uznać, że to ukryty etat, a to oznacza kłopoty dla Twojego klienta. Bezpieczniej pisać o „przerwie w realizacji prac” lub „etapach wdrożenia”.

Gotowa klauzula do umowy [Wzór do skopiowania]

Jeśli chcesz zabezpieczyć sobie czas na wolne w umowie o dzieło, skopiuj poniższy zapis i wklej go do swojego kontraktu. Pamiętaj, aby przed podpisaniem uzupełnić puste miejsca .

§ [--]. Przerwa w wykonywaniu dzieła Wykonawca ma prawo do przerwy w realizacji prac objętych niniejszą umową w wymiarze do [--] dni w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o planowanej przerwie z co najmniej [--]-dniowym wyprzedzeniem (np. drogą mailową), wskazując dokładny termin jej rozpoczęcia i zakończenia. Przerwa w wykonywaniu prac nie stanowi urlopu wypoczynkowego w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i w żaden sposób nie powoduje nawiązania stosunku pracy między Stronami. Za okres przerwy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie – ustalone w umowie wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za wykonanie i odebranie całego dzieła. Skorzystanie z przerwy nie może naruszać ostatecznych terminów wykonania dzieła lub jego poszczególnych etapów, chyba że Strony pisemnie lub w formie dokumentowej (np. e-mail) uzgodnią zmianę tych terminów.

Dlaczego ten zapis jest bezpieczny? Jasno odcina się od terminologii kodeksowej (brak słowa „urlop”) i chroni Zamawiającego przed zarzutem, że zatrudnia Cię na czarno na etacie, dając Ci jednocześnie pełną swobodę zaplanowania wakacji.

Umowa o dzieło

Uwaga na pułapkę. Czy Twój „freelance” to tak naprawdę ukryty etat?

Tutaj wchodzimy na grząski grunt. Mnóstwo firm podpisuje umowy o dzieło, żeby oszczędzić na podatkach i składkach, a od ludzi wymaga się pracy jak na pełnym etacie.

Sprawdź poniższe punkty a jeśli większość dotyczy Ciebie to sygnał który powinien "zapalić Ci w głowie czerwoną lampkę", jeśli:

Musisz siedzieć w biurze sztywno od 9:00 do 17:00.

Codziennie masz nad sobą kierownika, który mówi Ci krok po kroku, co masz robić.

Nie robisz jednego konkretnego projektu (np. logo czy tekstu), tylko zajmujesz się bieżącą, powtarzalną „dłubaniną”.

Przykład Gdybyś jako grafik dostał zlecenie na zaprojektowanie jednego katalogu do końca miesiąca – to jest czyste dzieło. Robisz to kiedy chcesz, nawet w nocy, byle oddać w terminie. Ale jeśli ta sama firma każe Ci przychodzić codziennie do biura i robić drobne poprawki na bieżąco według ich grafiku – to już pachnie etatem. Jeśli tak jest, masz prawo walczyć w sądzie o uznanie umowy o pracę. A wtedy? Urlop za te wszystkie miesiące po prostu Ci się należy.

Co z latami pracy? Staż urlopowy a umowa o dzieło

Oto kolejna niespodzianka, która na mnie czekała. Myślałeś, że przepracowane lata na „dziełach” wliczą Ci się do stażu pracy, kiedy w końcu przejdziesz na etat, żeby od razu mieć 26 dni urlopu zamiast 20?

Niestety, to tak nie działa. Czas spędzony na umowach cywilnoprawnych nie podwyższa wymiaru Twojego przyszłego urlopu na etacie. Dla systemu te lata na „dziele” pod kątem urlopowym po prostu nie istnieją.

Zrób to przed wakacjami: krótka checklista

Zanim kupisz bilety lotnicze, otwórz swoją umowę i sprawdź te 3 rzeczy:

Termin oddania: czy na pewno wyrobisz się z projektem, jeśli odejmiesz dni wyjazdu?

czy na pewno wyrobisz się z projektem, jeśli odejmiesz dni wyjazdu? Zapisy o przerwie: czy w umowie jest mowa o możliwości chwilowego wstrzymania prac?

czy w umowie jest mowa o możliwości chwilowego wstrzymania prac? Konsekwencje: co się stanie, jeśli przez wyjazd zaliczysz obsuwę? (Kary umowne potrafią mocno zepsuć urlopowy humor).

Jeśli umowa nic o tym nie mówi, nie działaj partyzancko. Napisz do klienta maila, uprzedź o planowanej przerwie i uzyskaj jego jasne potwierdzenie.

Urlop na umowie o dzieło jest możliwy, ale wymaga od nas jednego – genialnego planowania. Udanych (i bezpiecznych finansowo) wakacji!

Wakacje

Często zadawane pytania (FAQ)