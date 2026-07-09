Coraz więcej polskiego drewna trafia do krajowych firm. Eksport do Chin wyraźnie maleje

Eksport drewna do Chin wyraźnie się zmniejszył

Ograniczanie eksportu drewna poza Unię Europejską pozostaje jednym z elementów ochrony krajowych zasobów. Choć w 2024 roku eksport poza UE wzrósł o 22 proc., nadal był trzykrotnie niższy niż rekordowy poziom z 2020 roku.

W 2025 roku eksport drewna do Chin zmniejszył się o 51 proc., osiągając około 307 tys. m³. To najniższy wynik od 2019 roku i jednocześnie wolumen pięciokrotnie mniejszy niż w rekordowym 2020 roku. Tempo spadku również rosło, z około 40 proc. w pierwszym kwartale do około 55 proc. w kolejnych miesiącach roku.

Pozostawienie większej ilości drewna na krajowym rynku umożliwia jego dalszy przerób przez polskie przedsiębiorstwa. Przekłada się to na wyższą wartość dodaną dla gospodarki, wsparcie krajowego PKB oraz większą stabilność zatrudnienia. Dane Krajowej Administracji Skarbowej pokazują również, że eksport dębiny do Chin w 2024 roku stanowił jedynie 4,1 proc. całkowitej sprzedaży tego gatunku przez Lasy Państwowe.

Źródło danych dotyczących eksportu: opracowanie MKiŚ na podstawie danych Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzenia z 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna.

Sprzedaż drewna utrzymuje stabilny poziom

Pomimo działań wzmacniających ochronę lasów, dostawy drewna dla gospodarki pozostają stabilne. W 2024 roku sprzedaż wzrosła o 3,7 proc. rok do roku i osiągnęła 40,6 mln m³. W 2025 roku wyniosła 39,1 mln m³, czyli poziom zbliżony do odnotowanego w 2023 roku.

Największy spadek pozyskania w 2025 roku dotyczył świerka, o ponad 800 tys. m³. Było to związane z poprawą stanu zdrowotnego lasów i mniejszą liczbą cięć sanitarnych.

Początek 2026 roku okazał się trudniejszy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, jednak już od marca sprzedaż drewna z Lasów Państwowych ponownie zaczęła wyraźnie rosnąć.

Źródło danych dotyczących sprzedaży: opracowanie MKiŚ na podstawie cyklicznych danych przekazywanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Stabilizacja cen wspiera przedsiębiorców

Po dynamicznych wzrostach z lat 2022-2023 rynek drewna wszedł w okres stabilizacji cen. To korzystna sytuacja dla krajowych przedsiębiorstw z branży drzewnej, papierniczej i meblarskiej, dla których koszt surowca stanowi jeden z kluczowych elementów działalności.

W 2024 roku średnia cena drewna sprzedawanego przez Lasy Państwowe spadła o około 14 proc. względem 2023 roku. W pierwszych miesiącach 2026 roku średnia cena wynosiła od 306 do 309 zł za m³, nadal pozostając poniżej poziomu z 2023 roku. Przy analizie zmian cen należy uwzględnić również skumulowaną inflację z lat 2024-2025, która wyniosła 7,3 proc.

Źródło danych dotyczących cen: opracowanie MKiŚ na podstawie cyklicznych danych przekazywanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Zrównoważona gospodarka leśna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we współpracy z Lasami Państwowymi, prowadzi działania mające na celu ochronę polskich lasów oraz rozwój zrównoważonej gospodarki leśnej. Obejmują one wzmacnianie funkcji przyrodniczych i społecznych lasów oraz przyspieszenie przebudowy drzewostanów zagrożonych zamieraniem.

Działania te mają zwiększyć odporność lasów na zmiany klimatu, poprawić ich kondycję oraz zapewnić długoterminową stabilność rynku drewna, zarówno pod względem dostępności surowca, jak i jego cen.