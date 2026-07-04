Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące temperatury w miejscu pracy

W chwili obecnej pracodawca ma obowiązek zapewnienia dla wykonywania cięższej pracy fizycznej temperatury w pomieszczeniach nie niższej niż 14°C, chyba że nie jest to możliwie ze względów technologicznych np. w chłodni. Natomiast przy lekkiej pracy fizycznej i w pomieszczeniach biurowych temperatura ta powinna być o cztery stopnie wyższa tj. 18°C. Przepisy nie określają temperatury maksymalnej, co mając na uwadze postępujące ocieplenie klimatu – upały (temperatura przy ziemi powyżej 30°) oraz noce tropikalne (20 ° C i więcej) niedające wytchnienia, wydaje się być konieczne, aby chronić zdrowie i życie pracowników. Przegrzanie może być przyczyną omdleń, udarów, odwodnienia, zwiększenie się problemów układu sercowo-naczyniowego oraz chorób nerek. Dodatkowo występują problemy z koncentracją, przez co może dojść do błędów oraz wypadków w pracy.

Istotne tempo metabolizmu pracownika przy poszczególnych pracach

Proponowane rozwiązania przede wszystkim dzielą rodzaj pracy pod względem tempa metabolizmu pracownika – wydatek energetyczny w watach W:

niskie – 180 W – obsługa komputera, kasy;

umiarkowane – 300 W – praca stojąca ( sprzedawca, nauczyciel ), prowadzenie pojazdu;

wysokie – 415 W – przenoszenie ciężkich ładunków, intensywna praca z narzędziami ręcznymi, na linii produkcyjnej, na budowie;

bardzo wysokie – 520 W – ciężka praca fizyczna – w leśnictwie, górnictwie, kopanie rowów.

Celem określenia tempa metabolizmu odwołano się do Polskich Norm, a klasy tempa metabolizmu będą określane podczas oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy.

Maksymalna temperatura w miejscu pracy

Pracodawca będzie musiał zapewnić w pomieszczeniu pracy temperatury nie wyższą niż 28°C w przypadku pierwszych dwóch stopni metabolizmu, a jeśli chodzi o kolejne – odpowiednio 25°C i 22°C, chyba że nie jest to możliwe ze względów technologicznych.

Jeśli temperatura w pomieszczeniu gdzie jest wykonywana praca, przekroczy określoną wartość, w zależności od tempa metabolizmu pracodawca będzie zmuszony do zapewnienia rozwiązań technicznych obniżających temperaturę w miejscu pracy, a gdy to nie będzie możliwe innych rozwiązań organizacyjnych. Będą one ustalane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową oraz po zasięgnięciu opinii lekarza medycyny pracy. Przykładowy katalog rozwiązań technicznych i organizacyjnych zostanie określony w załączniku do rozporządzenia. Rozwiązania organizacyjne będą musiały również zostać podjęte przy pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25°C.

Nie będzie mogła być wykonywana :

żadna praca gdy w pomieszczeniu temperatura przekroczy 35°C,

praca o wysokim lub bardzo wysokim tempie metabolizmu na otwartej przestrzeni gdy temperatura przekroczy 32°C.

Obowiązek czasowego wstrzymania się z wykonywaniem pracy nie będzie dotyczył tego rodzaju prac, których świadczenie jest obiektywne koniecznie. Katalog ten pokrywa się z rodzajami prac, których nie dotyczy zakaz pracy w niedzielę i święta np. w ochronie zdrowia, transporcie, kulturze.

Od kiedy nowe przepisy ?

W założeniu nowe przepisy miały wejść w życie od początku zeszłego roku, obecnie planowana data to 1 stycznia 2027 roku. Ekstremalne upały, które miały już miejsce tego lata wymagają pilnej modyfikacji prawa.