Forsal logo

Wysoka temperatura w miejscu pracy – planowane zmiany

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 19:55
praca w upał, gigantyczne temperatury w pracy
wysoka temperatura w miejscu pracy/Shutterstock
Już w 2024 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydanego w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Do ich wprowadzenia wciąż nie doszło. Czego mają dotyczyć zmiany?

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące temperatury w miejscu pracy

W chwili obecnej pracodawca ma obowiązek zapewnienia dla wykonywania cięższej pracy fizycznej temperatury w pomieszczeniach nie niższej niż 14°C, chyba że nie jest to możliwie ze względów technologicznych np. w chłodni. Natomiast przy lekkiej pracy fizycznej i w pomieszczeniach biurowych temperatura ta powinna być o cztery stopnie wyższa tj. 18°C. Przepisy nie określają temperatury maksymalnej, co mając na uwadze postępujące ocieplenie klimatu – upały (temperatura przy ziemi powyżej 30°) oraz noce tropikalne (20 ° C i więcej) niedające wytchnienia, wydaje się być konieczne, aby chronić zdrowie i życie pracowników. Przegrzanie może być przyczyną omdleń, udarów, odwodnienia, zwiększenie się problemów układu sercowo-naczyniowego oraz chorób nerek. Dodatkowo występują problemy z koncentracją, przez co może dojść do błędów oraz wypadków w pracy.

Istotne tempo metabolizmu pracownika przy poszczególnych pracach

Proponowane rozwiązania przede wszystkim dzielą rodzaj pracy pod względem tempa metabolizmu pracownika – wydatek energetyczny w watach W:

  • niskie – 180 W – obsługa komputera, kasy;
  • umiarkowane – 300 W – praca stojąca ( sprzedawca, nauczyciel ), prowadzenie pojazdu;
  • wysokie – 415 W – przenoszenie ciężkich ładunków, intensywna praca z narzędziami ręcznymi, na linii produkcyjnej, na budowie;
  • bardzo wysokie – 520 W – ciężka praca fizyczna – w leśnictwie, górnictwie, kopanie rowów.

Celem określenia tempa metabolizmu odwołano się do Polskich Norm, a klasy tempa metabolizmu będą określane podczas oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy.

Zobacz również

Maksymalna temperatura w miejscu pracy

Pracodawca będzie musiał zapewnić w pomieszczeniu pracy temperatury nie wyższą niż 28°C w przypadku pierwszych dwóch stopni metabolizmu, a jeśli chodzi o kolejne – odpowiednio 25°C i 22°C, chyba że nie jest to możliwe ze względów technologicznych.

Jeśli temperatura w pomieszczeniu gdzie jest wykonywana praca, przekroczy określoną wartość, w zależności od tempa metabolizmu pracodawca będzie zmuszony do zapewnienia rozwiązań technicznych obniżających temperaturę w miejscu pracy, a gdy to nie będzie możliwe innych rozwiązań organizacyjnych. Będą one ustalane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową oraz po zasięgnięciu opinii lekarza medycyny pracy. Przykładowy katalog rozwiązań technicznych i organizacyjnych zostanie określony w załączniku do rozporządzenia. Rozwiązania organizacyjne będą musiały również zostać podjęte przy pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25°C.

Nie będzie mogła być wykonywana :

  • żadna praca gdy w pomieszczeniu temperatura przekroczy 35°C,
  • praca o wysokim lub bardzo wysokim tempie metabolizmu na otwartej przestrzeni gdy temperatura przekroczy 32°C.

Obowiązek czasowego wstrzymania się z wykonywaniem pracy nie będzie dotyczył tego rodzaju prac, których świadczenie jest obiektywne koniecznie. Katalog ten pokrywa się z rodzajami prac, których nie dotyczy zakaz pracy w niedzielę i święta np. w ochronie zdrowia, transporcie, kulturze.

Od kiedy nowe przepisy ?

W założeniu nowe przepisy miały wejść w życie od początku zeszłego roku, obecnie planowana data to 1 stycznia 2027 roku. Ekstremalne upały, które miały już miejsce tego lata wymagają pilnej modyfikacji prawa.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Tematy: pracodawcapracownikupałymetabolizm
Powiązane
Sejm zmienia system opieki
Sejm zmienia system opieki. Kariera kobiet nie powinna zależeć od kodu pocztowego - czas skończyć z zawodowym wykluczeniem matek
To najczęściej wykonywane zawody w Polsce. GUS pokazał nowe dane
To najczęściej wykonywane zawody w Polsce. GUS pokazał nowe dane
praca, ojciec, dziecko
Polska potrzebuje bardziej zaangażowanych ojców. To już nie tylko kwestia równości, ale rynku pracy [Komentarz]
Nie przegap
księgowość, księgowa, rachunkowość, księgi rachunkowe
Kolejne zmiany ustaw podatkowych weszły w życie – wydłużenie terminu przesyłania ksiąg rachunkowych oraz dotyczące pełnomocnictw do podpisywania deklaracji podatkowych
osoba z niepełnosprawnościami, karta parkingowa, miejsce parkingowe
Projekt MRPiPS: karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami zniknie z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Powodem nowe regulacje UE
praca w upał, gigantyczne temperatury w pracy
Wysoka temperatura w miejscu pracy – planowane zmiany
kryptowaluty w wózku zakupowym
Koniec okresu przejściowego MiCA. Dla wielu firm to największa zmiana od początku rynku kryptowalut
W lipcu 2026 wynagrodzenie wyższe o 1000 zł. Pracodawca musi wypłacić te pieniądze
W lipcu 2026 wynagrodzenie wyższe o 1000 zł. Pracodawca musi wypłacić te pieniądze
szpital, korytarz, pacjenci
Projekt MZ: wydłużenie o dwa lata obowiązywania obecnego wykazu szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ)
Robert Świerzyński o planach Energa-Operator w północnej Polsce
Rewolucja na północny Polski. Prezes Energa-Operator: "Jako kraj budujemy rozproszony, zdemokratyzowany model energetyki" [WYWIAD]
PCC, nieruchomości, NSA, notariusz, fiskus
Koniec z PCC przy zakupie nieruchomości. Notariusz niesłusznie pobrał 2 proc. podatku od wartości rynkowej
Polecamy
czternasta emerytura, świadczenie, emerytura, emeryci, 2026
Czternasta emerytura trafi na konta tego dnia. Rząd wskazał termin wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów
Nowe cła na Temu, Shein i AliExpress od lipca 2026. Ile dopłacimy do paczek?
Koniec tanich zakupów z Temu i Shein? Europa uderza w drugi „chiński szok”
linia produkcyjna samochodów, motoryzacja
Nawet 100 tys. miejsc pracy do likwidacji w Volkswagenie. Polska motoryzacja może odczuć to jako pierwsza
Adam Małysz, Kamil Stoch
Wiadomo, ile dostają Małysz i Stoch. Te kwoty zaskakują
Dopłacą do urlopu nawet 600 złotych. Startuje nowy, rządowy program
Bon turystyczny po nowemu. Nawet 600 złotych dopłaty do wakacji. Czy trzeba składać wniosek?
Niedziela handlowa 05.07.2026: sklepy otwarte 5 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Czy 5 lipca jest niedziela handlowa?
Aftermath of massive Russian attack on Kyiv
Rosja uderzyła w trzy regiony Ukrainy. Wśród rannych są dzieci
Flag,Of,The,United,States,Of,America,And,The,Flag
Negocjacje USA–Iran zagrożone? Nowe kulisy relacji z Izraelem
Kraj
osoba z niepełnosprawnościami, karta parkingowa, miejsce parkingowe
Projekt MRPiPS: karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami zniknie z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Powodem nowe regulacje UE
szpital, korytarz, pacjenci
Projekt MZ: wydłużenie o dwa lata obowiązywania obecnego wykazu szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ)
PCC, nieruchomości, NSA, notariusz, fiskus
Koniec z PCC przy zakupie nieruchomości. Notariusz niesłusznie pobrał 2 proc. podatku od wartości rynkowej
Kierowcy odkryli sposób na uniknięcie punktów karnych
Polscy kierowcy odkryli sprytny sposób na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę
emerytura, emeryci, świadczenie, staż pracy, Niemcy
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Jak otrzymać świadczenie?
Riding,Electric,Scooters,Through,Urban,Landscape
Nie każdy o tym wie. W tych miejscach obowiązuje zakaz, 5 tys. zł kary za jazdę rowerem lub hulajnogą
Będą dymisje? Premier Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia i NFZ
Będą dymisje? Premier Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia i NFZ
Premier wyznaczył granicę pomocy dla Ukrainy. "Polska ma obowiązki ws. wschodniej granicy UE"
Premier wyznaczył granicę pomocy dla Ukrainy. "Polska ma obowiązki ws. wschodniej granicy UE"
Świat
Aftermath of massive Russian attack on Kyiv
Rosja uderzyła w trzy regiony Ukrainy. Wśród rannych są dzieci
Flag,Of,The,United,States,Of,America,And,The,Flag
Negocjacje USA–Iran zagrożone? Nowe kulisy relacji z Izraelem
Instagram smartfon aplikacja Oxford,,Uk,-,December,5th,2016:,An,Apple,Iphone,Showing
Reklamy na Instagramie pod lupą BBC. Sprawa dotyczy Indii
Misja na Księżyc i nowy Starlink. Korea Południowa przyspiesza, a świat jest zaskoczony
Misja na Księżyc i nowy Starlink. Korea Południowa przyspiesza, a świat jest zaskoczony
Kolejka do stacji paliw w Sankt Petersburgu - rodzinnym mieście Putina
Sondaże pokazują, że Rosjanie są wściekli na Putina. "To przypomina upadek ZSRR"
Polski MiG-29
Czy brak polskich MiGów-29 to poważna strata dla Kijowa? Ukraińcy komentują
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Zdjęcie które opublikował płk Murachowski
Alarm dla Krymu. Pułkownik ujawnił, że Rosjanie szykują się na ukraiński desant
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj