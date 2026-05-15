Likwidacja możliwości zmiany formy opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego

Powyższą możliwość wprowadzono przepisami z roku 2021 roku dotyczącymi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) wraz z innymi zmianami liberalizujących zasady opodatkowania tzw. estońskim CIT. Estoński CIT to ryczałt od dochodów spółek - obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wypłaty zysków wspólnikom.

Opcje zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego miało spowodować skorzystanie z opodatkowania ryczałtem jak najszerszej grupie podatników spełniających określone warunki. W praktyce przepisy te generowały trudności interpretacyjnej oraz spory. Zauważono, że nie wzrasta liczba podatników korzystających z tej formy opodatkowania tym samym cel zmiany został osiągnięty.

Definicja małego podatnika w ustawie o CIT

Uznano za konieczne wskazanie sposobu określenia wartości przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług VAT) w poprzednim roku podatkowym, gdy dla danego podatnika był on dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy. Proponuje się, aby wartość przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT była ustalona jako iloczyn kwoty odpowiadającej 1/12 aktualnego limitu oraz liczby rozpoczętych miesięcy takiego roku podatkowego. Powiązanie tego limitu z czynnikiem upływu czasu wyeliminuje niezasadne korzystanie ze statusu małego podatnika, a jednocześnie nie będzie miało negatywnych skutków dla podatników, którzy przekroczyli swój limit kwotowy w związku z wydłużeniem swojego roku podatkowego

Definicja podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą i rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej

Istnieje potrzeba doprecyzowania, że za podatnika rozpoczynającego działalności gospodarczą i rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie uznany taki podmiot czy podatnik, który kontynuuje działalność przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu lub podatnika. W szczególności nie będzie nim podmiot powstały na skutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą działalność gospodarczą we własnym imieniu.