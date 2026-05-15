Podatki 2027 – niemożność zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego oraz definicje małego podatnika i podatnika rozpoczynającego działalność (CIT)

dzisiaj, 08:23
Kiedy można zmienić formę opodatkowania?
Ustawodawca uznał, że nie jest właściwe aby podatnik zmieniał formę opodatkowania w trakcie roku podatkowego. Dodatkowo stwierdził potrzebę doprecyzowania definicji małego podatnik oraz podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą i rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. Na czym polegają zmiany?

Likwidacja możliwości zmiany formy opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego

Powyższą możliwość wprowadzono przepisami z roku 2021 roku dotyczącymi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) wraz z innymi zmianami liberalizujących zasady opodatkowania tzw. estońskim CIT. Estoński CIT to ryczałt od dochodów spółek - obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wypłaty zysków wspólnikom.

Opcje zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego miało spowodować skorzystanie z opodatkowania ryczałtem jak najszerszej grupie podatników spełniających określone warunki. W praktyce przepisy te generowały trudności interpretacyjnej oraz spory. Zauważono, że nie wzrasta liczba podatników korzystających z tej formy opodatkowania tym samym cel zmiany został osiągnięty.

Definicja małego podatnika w ustawie o CIT

Uznano za konieczne wskazanie sposobu określenia wartości przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług VAT) w poprzednim roku podatkowym, gdy dla danego podatnika był on dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy. Proponuje się, aby wartość przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT była ustalona jako iloczyn kwoty odpowiadającej 1/12 aktualnego limitu oraz liczby rozpoczętych miesięcy takiego roku podatkowego. Powiązanie tego limitu z czynnikiem upływu czasu wyeliminuje niezasadne korzystanie ze statusu małego podatnika, a jednocześnie nie będzie miało negatywnych skutków dla podatników, którzy przekroczyli swój limit kwotowy w związku z wydłużeniem swojego roku podatkowego

Definicja podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą i rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej

Istnieje potrzeba doprecyzowania, że za podatnika rozpoczynającego działalności gospodarczą i rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie uznany taki podmiot czy podatnik, który kontynuuje działalność przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu lub podatnika. W szczególności nie będzie nim podmiot powstały na skutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą działalność gospodarczą we własnym imieniu.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
