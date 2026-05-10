Zaczęły być rozważane możliwości odmiennego traktowania małżonków tworzących rodzinę-mieszkających razem, wspólnie wychowujących dzieci-jeśli w ich związku doszło do modyfikacji relacji majątkowych tj. gdy nie funkcjonuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Chodzi o sytuacje gdy tacy małżonkowie ze swoich dochodów pokrywają wspólne wydatki związane z życiem codziennym, potrzebami bytowymi, wychowaniem dzieci. Pojawiła się koncepcja by traktować te świadczenia jako wzajemne darowizny tylko dlatego że małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność majątkową np. z uwagi na próbę zabezpieczenia majątku rodziny przed ryzykiem gospodarczym podejmowanym przez jednego z nich. Ustawodawca dostrzegł ten dysonans i postanowił rozgraniczyć kwestie majątkowe od wydatków na codzienne funkcjonowanie.

Obowiązki małżonków wynikających z założenia rodziny

Wskazał na art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie z którym oboje małżonkowie są obowiązani, każdy według sił oraz swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może również polegać w całości lub w części, na osobistym zaangażowaniu w wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Jest to przepis który umożliwia uwzględnienie i ewentualne rozliczenie zaangażowania niepracującego małżonka-zazwyczaj kobiety-w prowadzenie domu.

Aktualna sytuacja podatkowa małżonków nie będący w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej

W obowiązującym stanie prawnym świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny otrzymywane w sytuacji, gdy między małżonkami nie istnieje wspólność majątkowa małżeńska stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT), który może ewentualnie korzystać ze zwolnienia w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 25 tej ustawy o ile zostały spełnione warunki w nim określone. Według tego uregulowania wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (małżonek jest w I grupie) w rozumieniu przepisów dotyczących podatku od spadków i darowizn. Należy pamiętać wszakże że powyższy przepis jest interpretowany w ten sposób, iż nie obejmuje od świadczeń pieniężnych.

Projektowane zmiany dotyczące sytuacji małżonków nie będący w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej

Ustawodawca dostrzegł iż na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek łożenia na potrzeby rodziny w małżeństwie jest niezależny od obowiązującego między małżonkami ustroju majątkowego. Po zmianie, z uregulowania zakresu przedmiotowego ustawy o PIT, zostaną wyłączone nie tylko świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny gdy małżonkowie pozostają we wspólnocie majątkowej małżeńskiej ale gdy między nimi będzie obowiązywał inny ustrój majątkowy. Również przepisom ustawy o PIT nie będą podlegać świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny między małżonkami po orzeczeniu separacji-takie rozstrzygnięcie powoduje powstanie między małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej.