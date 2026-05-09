Forsal logo

Jakie podatki w 2027 roku? Szykują się zmiany, m.in. uszczelnianie i doprecyzowanie sytemu podatkowego

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 18:11
podatki lokalne interpretacje podatkowe zmiany 2026 jedna baza deregulacja
Podatki 2027. Będą zmiany/Shutterstock
Już od jesieni zeszłego roku trwają prace mające na celu zmiany w przepisach podatkowych dotyczących osób fizycznych, przedsiębiorców i osób prawnych.. Modyfikacje mają wejść w życie 01 stycznia 2027 roku. W jakim kierunku pójdą?

Uszczelnianie systemu podatkowego

Projekt ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i realizacje zasady sprawiedliwości podatkowej wynikającej z art. 84 Konstytucji. Zmiany mają doprowadzić do ograniczenia możliwości działań określanych potocznie jako optymalizacją podatkowa, które mimo że są zgodne z prawem niezasadnie premiują podatników z nich korzystających. Zdaniem autorów zmian przyznawanie preferencji podatkowych, a także wprowadzanie specjalnych zasad opodatkowania jest rolą ustawodawcy. Działania takie powinny być uzasadnione, spełniać określone cele społeczno-gospodarcze oraz służyć realizacji wartości konstytucyjnych.

Dostosowanie przepisów podatkowych

Kolejna grupa zmian to kwestia dostosowania treści przepisów podatkowych, w tym zwolnień podatkowych, do istniejących realiów życia społeczno-gospodarczego oraz zmiany precyzujące regulacje budzące wątpliwości interpretacyjnej. Pojawią się również rozwiązania korzystne dla podatników.

Jakich ustaw mają dotyczyć zmiany?

Proponowane zmiany mają dotyczyć trzech najważniejszych ustaw na których opierają się system podatkowy – o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT ), o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie). Ustawodawca chce doprowadzić do sytuacji że pewne kwestie będą tożsamo uregulowane.

Zobacz również

Jakich zakresów będą dotyczyły zmiany podatkowe?

Proponowanych jest kilkadziesiąt zmian związanych m.in. z:

  • odpłatnym zbyciem rzeczy ruchomych otrzymanych przez najbliższą rodzinę przedsiębiorcy-poza uzyskanymi w drodze spadkobrania,
  • ulgą mieszkaniową,
  • daniną solidarnościową,
  • przychodów z tytułu najmu, dzierżawy własności intelektualnej i podobnych praw,
  • opodatkowania najmu oraz usług opodatkowaną stawką 8,5 %,
  • amortyzacją,
  • tzw. estońskim CITem,
  • definicją małego podatnika oraz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
  • obligacjami Skarbu Państwa,
  • świadczeniami na zaspokojenie potrzeb rodziny niezależnie od istniejącego między małżonkami ustroju małżeńskiego,
  • organizacjami pozarządowych (NGO),
  • modyfikacją sposobu ustalania poziomu emisyjności CO2 silnika spalinowego dla potrzeb określenia limitu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego jakie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJakie podatki w 2027 roku? Szykują się zmiany, m.in. uszczelnianie i doprecyzowanie sytemu podatkowego »
Tematy: podatkiPITCITsystem podatkowy
Powiązane
podatek, podatek od zysków kapitałowych, podatek Belki, zwolnienie, rząd
Zapadła decyzja w rządzie. Polacy będą mogli uniknąć płacenia znienawidzonego podatku
senior, legitymacja emeryta-rencisty
Seniorze, nie chowaj legitymacji emeryta-rencisty do szafy. Z tych ulg można skorzystać w 2026 i 2027 roku
świadczenie, sejm, emerytury, dziecko
Rodzice pracujący zawodowo czują się pominięci. To "rażącą niesprawiedliwość w obecnym systemie emerytalnym"
Zobacz
|
Niedziela handlowa 10.05.2026: sklepy otwarte 10 kwietnia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 10.05.2026: sklepy otwarte 10 kwietnia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
podatek, podatek od zysków kapitałowych, podatek Belki, zwolnienie, rząd
Zapadła decyzja w rządzie. Polacy będą mogli uniknąć płacenia znienawidzonego podatku
sejm, waloryzacja, wynagrodzenie, kwota wolna od podatku, płace
Waloryzacja kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł i zmiany płac. Sejm zajmie się propozycją zmian
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj