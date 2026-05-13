Forsal logo

Podatki 2027 - sprzedaż środka trwałego, w tym poleasingowego, przez członka rodziny przedsiębiorcy - trudniej będzie uniknąć podatku dochodowego

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:57
Czy od sprzedaży środka trwałego płaci się podatek dochodowy?
Czy od sprzedaży środka trwałego płaci się podatek dochodowy?/Shutterstock
Kolejna zmiana na celu ograniczenia możliwości uniknięcia opodatkowania przy sprzedaży sprzętu głównie samochodów uprzednio wziętych w leasing przez przedsiębiorcę. W jakim kierunku planowana jest modyfikacja przepisów?

Obecny stan prawny w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z obowiązującymi od 2022 roku przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), odpłatne zbycie środka trwałego podlega opodatkowaniu po stronie przedsiębiorcy również wtedy, gdy uprzednio został on wycofany z działalności gospodarczej, jeśli transakcja ta miała miejsce w ciągu 6 lat od powyższej czynności.

Przedsiębiorca, chcąc uniknąć konieczności zapłaty tego podatku, przekazywał ten środek trwały w darowiźnie członkom najbliżej rodziny tj. grupie 0 . Do tej grupy zalicza się małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, rodzeństwo, pasierba, ojczyma i macochę. Takie nabycie prawa korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn niezależnie od wartości rzeczy objętej przysporzeniem dla obdarowanego. Następnie osoba ta sprzedawała uprzednio wykorzystywany w działalności gospodarczej środek trwały po upływie sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie w drodze darowizny. W związku z takimi działaniami nie istniała podstawa do uzyskania ani podatku z PIT, ani też w oparciu o przepisy związane z opodatkowaniem darowizn.

Analogiczna sytuacja występowała w przypadku zbycia rzeczy, z których uprzednio korzystał przedsiębiorca na podstawie umowy leasingu. Jest ona powszechną i ugruntowaną formą korzystania z rzeczy na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarcza. Najpopularniejszy jest tzw. leasing operacyjny, gdy raty wynikające z takiej umowy mogą być zaliczane do kosztów podatkowych. Leasingodawca często dopuszcza, aby leasingobiorca wykupił przedmiot leasingu do majątku prywatnego.

Zdaniem ustawodawcy poprzez powyższe działania dochodziło do niepożądanego uniknięcia opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia składnika majątku - środka trwałego - który uprzednio wchodził w skład majątku przedsiębiorcy.

Zobacz również

Planowane zamiany w ustawie o PIT

Celem ograniczenia tego rodzaju optymalizacji podatkowej, projektowana zmiana ma polegać na wydłużeniu z sześciu miesięcy do trzech lat okresu, w którym sprzedaż takiej rzeczy przez obdarowanego członka najbliżej rodziny z tzw. grupy 0, będzie powodowała konieczność rozliczenia PIT z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy. Od tego uregulowania ma wszakże istnieć wyjątek dotyczący rzeczy o mniejszej wartości w chwili dokonania darowizny – obecnie jest to kwota 36 120 zł wynikająca z przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPodatki 2027 - sprzedaż środka trwałego, w tym poleasingowego, przez członka rodziny przedsiębiorcy - trudniej będzie uniknąć podatku dochodowego »
Tematy: darowiznapodatekPITprzedsiębiorca
Powiązane
Płaca minimalna w 2027 roku przekroczy 5 tys. zł brutto? Są pierwsze prognozy ekspertów
Płaca minimalna w 2027 roku przekroczy 5 tys. zł brutto? Są pierwsze prognozy ekspertów
ZUS daje na to czas tylko do 20 maja. Przegapienie terminu może słono kosztować
ZUS daje na to czas tylko do 20 maja. Przegapienie terminu może słono kosztować
kwota wolna od podatku, wynagrodzenie, waloryzacja, sejm, płaca
Płaca minimalna równa średniej krajowej i kwota wolna od podatku 60 tys. zł. Sprawa w Sejmie
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Budowa elektrowni w Darlington
Budują pierwszą „małą” elektrownię jądrową. Prąd popłynie z niej w 2030 roku
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj