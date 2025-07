Według danych portalu z ofertami pracy justjoinit.it liczba ofert pracy w sektorze IT w pierwszej połowie 2025 roku wzrosła o 68% w stosunku do analogicznego okresu w 2024 r. Taki rezultat ma być w głównej mierze podyktowany sporym zapotrzebowaniem na specjalistów z dziedzin zajmujących się rozwojem i wdrażaniem narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji.

"Polski rynek IT w pierwszym półroczu 2025 roku odzwierciedla globalną ekspansję związaną z rozwojem sztucznej inteligencji. 68-procentowy wzrost ofert na portalu justjoin.it w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku to skutek 'gorączki AI'. Firmy aktualnie intensywnie wdrażają AI i automatyzują procesy biznesowe. Technologie przyszłości - AI, data science i zaawansowane programowanie stają się motorami wzrostu" - powiedział Paweł Baraniewicz, czyli Head of Engineering w justjoin.it.

Dzięki AI branża IT wchodzi w nową fazę rozwoju. Seniorzy pilnie poszukiwani

Interesującym spostrzeżeniem podzielił się także CEO justjoin.it. Piotr Nowosielski. Wskazał on, że branża IT nie tylko odrobiła straty, ale wkracza w nową fazę rozwoju napędzaną sztuczną inteligencją. Największym zainteresowaniem w pierwszej połowie 2025 roku cieszyły się właśnie specjalizacje związane z SI. W efekcie tego Nowosielski spodziewa się, że druga połowa 2025 roku przyniesie jeszcze większy rozwój w obszarach związanych z właśnie z tą dziedziną, a szczególnie pożądanym typem pracownika będą seniorzy.

"W drugiej połowie roku spodziewamy się jeszcze większego przyspieszenia w obszarze AI/ML oraz konsolidacji rynku wokół najbardziej pożądanych specjalizacji. Firmy będą coraz agresywniej walczyć o seniorów, jednocześnie podnosząc poprzeczkę dla juniorów. Niewykluczone też, że model hybrydowy stanie się standardem w IT, wypierając całkowicie pracę zdalną i stacjonarną" - powiedział Nowosielski, cytowany w materiale.

Z danych dostarczanych przez justjoin.it wynika również, że w pierwszej połowie bieżącego roku to właśnie specjalistom na poziomie seniorskim dedykowano największą liczbę ofert, bo aż 52,3%. Na drugim miejscu znalazły się oferty dla midów, które stanowiły 41,8% wszystkich ogłoszeń, a juniorom, podobnie jak w poprzednich okresach przypadło ich tylko 5,9%.

Wzrost średniego wynagrodzenia w IT i dominacja hybrydowego modelu pracy

Wśród kategorii z największą liczbą ogłoszeń o pracę znalazły się Data (9,7% ogólnej liczby ogłoszeń), Java i JavaScript — kolejno po 9,4% i 8,3%. Pożądani przez pracodawców byli także specjaliści Analytics, DevOps i Python. Dużą dynamikę wzrostu zanotowała kategoria sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (AI/ML), gdzie największe przyspieszenie w liczbie dodawanych ofert nastąpiło w kwietniu, maju i czerwcu, podano także.

W branży IT średnia pensja wyniosła 22 769 zł. To aż o 12% więcej niż rok temu w analogicznym okresie (20 376 zł). Do najwyżej opłacanych specjalizacji należą wciąż Java, JavaScript, Security, a także Architecture, DevOps oraz Data.

"Średnia pensja 22 770 zł (+12 proc. r/r) plasuje Polskę jako atrakcyjny hub technologiczny CEE, łączący konkurencyjne koszty z wysoką jakością. Utrzymujące się wysokie płace w kategoriach ogłoszeń Java, Data, Architecture, DevOps, Security wskazują kierunek transformacji: od outsourcingu do strategicznych kompetencji. Paradoks rynku przejawia się w dysproporcji między popytem a podażą: mimo że ponad 52% ofert skierowanych jest do doświadczonych specjalistów, to juniorzy aplikują dwukrotnie częściej. To wskazuje na strukturalny problem - brak doświadczonych specjalistów przy jednoczesnym napływie początkujących programistów, wypieranych przez rozwiązania AI. Długofalowo jednak brak juniorów dziś może oznaczać brak seniorów jutro" - skomentował Baraniewicz.

Warto też uwzględnić, że model hybrydowy po raz pierwszy zdominował rynek pracy IT — był oferowany najczęściej, znalazłszy się w 47,1% ofert. W ten właśnie sposób mieszany model pracy wyprzedził pracę w pełni zdalną, która w pierwszej połowie 2025 roku oferowana była w przypadku 46% ogłoszeń.