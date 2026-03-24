W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Za przygotowanie propozycji odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał 2026 r.

Opłaty za dane z PESEL i rejestru mieszkańców. Jest projekt rozporządzenia

Projekt zakłada określenie wysokości opłat, a także sposobu i terminów ich uiszczania za udostępnianie danych na podstawie ustawy o ewidencji ludności z 24 września 2010 r. Regulacje obejmą określenie wysokości, sposobu i terminów uiszczania opłaty za udostępnianie na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności:

danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL; danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której mowa w art. 49 ust. 1; danych z rejestru PESEL w postaci serii, numeru i daty ważności ważnego dowodu osobistego podmiotom, o których mowa w art. 49a ust. 1.

Kto i za co zapłaci?

Zgodnie z projektem, dane mogą być udostępniane – w zależności od przewidzianego w ustawie trybu oraz wykazania odpowiednich przesłanek – m.in. bankom, firmom telekomunikacyjnym, dostawcom mediów, osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym badania naukowe, statystyczne lub badania opinii publicznej.

Zróżnicowane opłaty i nowe zasady

Projekt przewidywać będzie także szczegółowe zasady dokumentowania opłat oraz ich naliczania. Wysokość opłat ma być zróżnicowana w zależności od zakresu i sposobu udostępniania danych. Określone zostaną również terminy ich wnoszenia oraz sposób potwierdzania płatności.