W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Za przygotowanie propozycji odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał 2026 r.
Opłaty za dane z PESEL i rejestru mieszkańców. Jest projekt rozporządzenia
Projekt zakłada określenie wysokości opłat, a także sposobu i terminów ich uiszczania za udostępnianie danych na podstawie ustawy o ewidencji ludności z 24 września 2010 r. Regulacje obejmą określenie wysokości, sposobu i terminów uiszczania opłaty za udostępnianie na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności:
- danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;
- danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której mowa w art. 49 ust. 1;
- danych z rejestru PESEL w postaci serii, numeru i daty ważności ważnego dowodu osobistego podmiotom, o których mowa w art. 49a ust. 1.
Kto i za co zapłaci?
Zgodnie z projektem, dane mogą być udostępniane – w zależności od przewidzianego w ustawie trybu oraz wykazania odpowiednich przesłanek – m.in. bankom, firmom telekomunikacyjnym, dostawcom mediów, osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym badania naukowe, statystyczne lub badania opinii publicznej.
Zróżnicowane opłaty i nowe zasady
Projekt przewidywać będzie także szczegółowe zasady dokumentowania opłat oraz ich naliczania. Wysokość opłat ma być zróżnicowana w zależności od zakresu i sposobu udostępniania danych. Określone zostaną również terminy ich wnoszenia oraz sposób potwierdzania płatności.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL Numer projektu: RD289