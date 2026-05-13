Forsal logo

Dane wywiadu USA przeczą słowom Trumpa. Iran ma rakiety i jest gotowy na kolejną rundę

W. Rodak
Wojciech Rodak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:55
[aktualizacja dzisiaj, 10:05]
rakieta wystrzelona w górach Iranu
Dane wywiadu USA przeczą słowom Trumpa/Shutterstock
Amerykańskie dane wywiadowcze wskazują, że reżim w Teheranie nadal dysponuje około 70 proc. przedwojennego arsenału rakietowego. Poza tym Irańczykom udało się odzyskać dostęp do około 90 proc. podziemnych magazynów i wyrzutni rakiet rozsianych po całym kraju. Wcześniej amerykańscy oficjele – w tym sam prezydent Donald Trump – wielokrotnie przekonywali, że potencjał militarny Iranu został całkowicie zniszczony.

Iran odzyskał dostęp do magazynów rakiet i wyrzutni

Dziennik "The New York Times" powołuje się na dane ze źródeł w amerykańskich agencjach wywiadowczych. Wynika z nich, że oprócz zachowania ponad dwóch trzecich arsenału rakietowego Iran nadal posiada około 70 proc. mobilnych wyrzutni rakiet.

Co więcej, około dziewięciu na dziesięć podziemnych magazynów i stanowisk rakietowych jest "częściowo lub całkowicie sprawnych" – Teheranowi udało się odzyskać do nich dostęp. Spośród 33 baz położonych nad cieśniną Ormuz Iran odzyskał kontrolę nad 30.

Właśnie ten fakt, jak podkreśla gazeta, budzi największy niepokój części wysokich rangą urzędników w Waszyngtonie. Z tych baz Irańczycy mogą ostrzeliwać zarówno amerykańskie okręty uczestniczące w blokadzie, jak i statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz.

Administracja Trumpa twierdzi, że Irańczycy są bezbronni

Informacje te stoją w wyraźnej sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami Białego Domu i samego Donalda Trumpa. Na początku wspólnej operacji USA i Izraela przeciw Iranowi Trump zapowiedział, że USA zamierzają "zrównać z ziemią irański przemysł rakietowy". Niespełna dwa tygodnie później w rozmowie z CBS News stwierdził, że wojna jest praktycznie zakończona:

"Iran nie ma już floty, łączności ani sił powietrznych. Ich rakiety zostały rozerwane na kawałki. Ich drony są niszczone wszędzie, także te, które sami produkują"

Później Trump i inni amerykańscy urzędnicy wielokrotnie powtarzali tezy o utracie przez Iran większości uzbrojenia. Na przykład sekretarz obrony Pete Hegseth na początku kwietnia oświadczył, że operacja USA uczyniła irańską armię "niezdolną do walki na długie lata". Dane wywiadowcze, na które powołuje się NYT, zebrano około miesiąca po tej wypowiedzi.

"Nieudacznicy, niewdzięcznicy, głupcy"

Rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales w rozmowie z dziennikarzami powtórzyła wcześniejsze słowa Trumpa, twierdząc, że irańska armia została "rozbita". Sam amerykański prezydent na portalu Truth Social nazwał podobne doniesienia "faktycznie zdradą stanu":

"Iran miał 159 okrętów – wszystkie spoczywają dziś na dnie morza. Nie mają już floty, ich lotnictwo zostało zniszczone, cała technologia utracona, ich przywódców już nie ma, a kraj pogrążony jest w katastrofie gospodarczej. Tylko nieudacznicy, niewdzięcznicy i głupcy mogą wysuwać oskarżenia przeciwko Ameryce".

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDane wywiadu USA przeczą słowom Trumpa. Iran ma rakiety i jest gotowy na kolejną rundę »
Tematy: USADonald Trumpiran 2026arsenał rakietowy
Powiązane
Emiracki samolot Mirage
Wyszło na jaw, że Emiratczycy potajemnie atakowali Iran. Waszyngton się cieszył
Donald Trump operacja Project Freedom Arabia Saudyjska iran 2026
Sojusznicy z Zatoki Perskiej mają dość gry Trumpa wokół Iranu. Powiedzieli "nie" i musiał ustąpić
Zjednoczone Emiraty Arabskie cieśnina Ormuz USA iran 2026
Rozejm wisi na włosku. Iran strzela w Emiraty i okręty, Trump grozi zagładą
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Zamiast po torach, koleją linową nad morze. Takiej inwestycji jeszcze w Polsce nie było
Zamiast po torach, koleją linową... nad morze. Takiej inwestycji jeszcze w Polsce nie było
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj