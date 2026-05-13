Dane wywiadu USA przeczą słowom Trumpa. Iran ma rakiety i jest gotowy na kolejną rundę

Iran odzyskał dostęp do magazynów rakiet i wyrzutni

Dziennik "The New York Times" powołuje się na dane ze źródeł w amerykańskich agencjach wywiadowczych. Wynika z nich, że oprócz zachowania ponad dwóch trzecich arsenału rakietowego Iran nadal posiada około 70 proc. mobilnych wyrzutni rakiet.

Co więcej, około dziewięciu na dziesięć podziemnych magazynów i stanowisk rakietowych jest "częściowo lub całkowicie sprawnych" – Teheranowi udało się odzyskać do nich dostęp. Spośród 33 baz położonych nad cieśniną Ormuz Iran odzyskał kontrolę nad 30.

Właśnie ten fakt, jak podkreśla gazeta, budzi największy niepokój części wysokich rangą urzędników w Waszyngtonie. Z tych baz Irańczycy mogą ostrzeliwać zarówno amerykańskie okręty uczestniczące w blokadzie, jak i statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz.

Administracja Trumpa twierdzi, że Irańczycy są bezbronni

Informacje te stoją w wyraźnej sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami Białego Domu i samego Donalda Trumpa. Na początku wspólnej operacji USA i Izraela przeciw Iranowi Trump zapowiedział, że USA zamierzają "zrównać z ziemią irański przemysł rakietowy". Niespełna dwa tygodnie później w rozmowie z CBS News stwierdził, że wojna jest praktycznie zakończona:

"Iran nie ma już floty, łączności ani sił powietrznych. Ich rakiety zostały rozerwane na kawałki. Ich drony są niszczone wszędzie, także te, które sami produkują"

Później Trump i inni amerykańscy urzędnicy wielokrotnie powtarzali tezy o utracie przez Iran większości uzbrojenia. Na przykład sekretarz obrony Pete Hegseth na początku kwietnia oświadczył, że operacja USA uczyniła irańską armię "niezdolną do walki na długie lata". Dane wywiadowcze, na które powołuje się NYT, zebrano około miesiąca po tej wypowiedzi.

"Nieudacznicy, niewdzięcznicy, głupcy"

Rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales w rozmowie z dziennikarzami powtórzyła wcześniejsze słowa Trumpa, twierdząc, że irańska armia została "rozbita". Sam amerykański prezydent na portalu Truth Social nazwał podobne doniesienia "faktycznie zdradą stanu":