Forsal logo

Tym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych

Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 08:07
Wymaga się od nich wyjątkowego zaangażowania, muszą sobie radzić z dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Niektórzy nie są stanie pracować do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wyjściem z tej sytuacji dla tej grupy zawodowej jest tak zwane świadczenie kompensacyjne. To odpowiednik pomostówki. Comiesięczne przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą wynieść nawet 4 tysiące złotych. Kto może liczyć na taki przywilej?

To odpowiednik emerytur pomostowych, ale nie wszyscy na ten przywilej mogą liczyć. Świadczenie kompensacyjne przysługuje tylko nauczycielom. Dla wielu z nich to możliwość wcześniejszego zakończenia pracy w zawodzie, który nie tylko wymaga wyjątkowego zaangażowania. Wiąże się też z dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym.

Jakie trzeba spełnić wymagania, żeby otrzymać świadczenie kompensacyjne?

Żeby kompensówkę otrzymać, należy spełnić określone wymagania. Kobiety muszą ukończyć 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Kolejny warunek to przepracowanie najmniej trzydziestu lat, z wliczeniem okresów składkowych i nieskładkowych. Co ważne, nauczycielski staż musi wynosić co najmniej dwadzieścia lat i to przynajmniej na pół etatu.

Co ważne, świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom zatrudnionym w instytucjach edukacyjnych spełniających odpowiednie wymogi. To między innymi szkoły publiczne i niepubliczne, z wyjątkiem tych bez uprawnień publicznych, także placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz specjalne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne nie dorównuje najwyższym emeryturom, ale dla wielu nauczycieli stanowi realne i stabilne zabezpieczenie finansowe. Jego wysokość systematycznie rośnie, co ma związek z waloryzacjami i zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.

Na koniec grudnia 2024 roku przeciętna kwota świadczenia wynosiła 4 054 zł. Z danych z końca 2025 roku wynika natomiast, że średnia wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wzrosła do około 4 526,16 zł. Od początku 2026 roku wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego to ponad 4500 zł miesięcznie.

Dla części pedagogów to środki, które pozwalają odejść z zawodu bez poczucia finansowej katastrofy i z przekonaniem, że wieloletnia praca została w pewien sposób doceniona.

Czy można jeszcze wrócić do pracy w szkole?

Decyzja o skorzystaniu ze świadczenia kompensacyjnego ma swoje konsekwencje. ZUS jasno wskazuje, że podjęcie ponownej pracy w charakterze nauczyciela skutkuje wstrzymaniem wypłaty świadczenia. Nie ma przy tym znaczenia wymiar zatrudnienia – dotyczy to zarówno pełnego etatu, jak i kilku godzin tygodniowo czy prowadzenia zajęć dodatkowych.

Możliwe jest natomiast podjęcie pracy poza zawodem nauczyciela. W takim przypadku obowiązują limity dochodów. Jeśli zostaną one przekroczone, ZUS może zmniejszyć wysokość świadczenia lub zawiesić jego wypłatę. Zasady te są analogiczne do tych, które obowiązują emerytów i rencistów dorabiających po uzyskaniu świadczenia.

Zmiany w świadczeniu kompensacyjnym od 2026 roku

Od stycznia 2026 roku nauczycielskie świadczenie kompensacyjne stało się dostępne dla znacznie szerszej grupy pedagogów. Nowelizacja przepisów rozszerzyła listę placówek, których pracownicy mogą ubiegać się o to świadczenie.

Do katalogu dołączyły między innymi publiczne i niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, centra kształcenia zawodowego, branżowe centra umiejętności, placówki artystyczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych, okręgowe ośrodki wychowawcze, a także zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. Wiek uprawniający do świadczenia oraz wymagany staż pracy pozostają bez zmian.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych »
Tematy: zasadyświadczenie kompensacyjnenauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj