Tym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych

To odpowiednik emerytur pomostowych, ale nie wszyscy na ten przywilej mogą liczyć. Świadczenie kompensacyjne przysługuje tylko nauczycielom. Dla wielu z nich to możliwość wcześniejszego zakończenia pracy w zawodzie, który nie tylko wymaga wyjątkowego zaangażowania. Wiąże się też z dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym.

Jakie trzeba spełnić wymagania, żeby otrzymać świadczenie kompensacyjne?

Żeby kompensówkę otrzymać, należy spełnić określone wymagania. Kobiety muszą ukończyć 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Kolejny warunek to przepracowanie najmniej trzydziestu lat, z wliczeniem okresów składkowych i nieskładkowych. Co ważne, nauczycielski staż musi wynosić co najmniej dwadzieścia lat i to przynajmniej na pół etatu.

Co ważne, świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom zatrudnionym w instytucjach edukacyjnych spełniających odpowiednie wymogi. To między innymi szkoły publiczne i niepubliczne, z wyjątkiem tych bez uprawnień publicznych, także placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz specjalne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne nie dorównuje najwyższym emeryturom, ale dla wielu nauczycieli stanowi realne i stabilne zabezpieczenie finansowe. Jego wysokość systematycznie rośnie, co ma związek z waloryzacjami i zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.

Na koniec grudnia 2024 roku przeciętna kwota świadczenia wynosiła 4 054 zł. Z danych z końca 2025 roku wynika natomiast, że średnia wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wzrosła do około 4 526,16 zł. Od początku 2026 roku wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego to ponad 4500 zł miesięcznie.

Dla części pedagogów to środki, które pozwalają odejść z zawodu bez poczucia finansowej katastrofy i z przekonaniem, że wieloletnia praca została w pewien sposób doceniona.

Czy można jeszcze wrócić do pracy w szkole?

Decyzja o skorzystaniu ze świadczenia kompensacyjnego ma swoje konsekwencje. ZUS jasno wskazuje, że podjęcie ponownej pracy w charakterze nauczyciela skutkuje wstrzymaniem wypłaty świadczenia. Nie ma przy tym znaczenia wymiar zatrudnienia – dotyczy to zarówno pełnego etatu, jak i kilku godzin tygodniowo czy prowadzenia zajęć dodatkowych.

Możliwe jest natomiast podjęcie pracy poza zawodem nauczyciela. W takim przypadku obowiązują limity dochodów. Jeśli zostaną one przekroczone, ZUS może zmniejszyć wysokość świadczenia lub zawiesić jego wypłatę. Zasady te są analogiczne do tych, które obowiązują emerytów i rencistów dorabiających po uzyskaniu świadczenia.

Zmiany w świadczeniu kompensacyjnym od 2026 roku

Od stycznia 2026 roku nauczycielskie świadczenie kompensacyjne stało się dostępne dla znacznie szerszej grupy pedagogów. Nowelizacja przepisów rozszerzyła listę placówek, których pracownicy mogą ubiegać się o to świadczenie.

Do katalogu dołączyły między innymi publiczne i niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, centra kształcenia zawodowego, branżowe centra umiejętności, placówki artystyczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych, okręgowe ośrodki wychowawcze, a także zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. Wiek uprawniający do świadczenia oraz wymagany staż pracy pozostają bez zmian.